Mluvil do voleb v USA. „Náhodný člověk z TikToku v ČRo.“ Posluchači zuří. Co tam chtěl?

09.08.2024 15:45 | Monitoring

Prezidentské volby v USA jsou každým dnem blíž a influencer Svatopluk Barek má za to, že kandidátka demokratů na prezidentku, dosavadní viceprezidentka Joea Bidena, Kamala Harrisová by je mohla vyhrát. Barek má za to, že jazýčkem na vahách amerických voleb se může stát dnes asi nejpopulárnější zpěvačka Taylor Swift. Stranou influencerovy pozornosti ale nezůstala ani česká politika. Obul se např. do hnutí SPD a nového plakátu Afričana s nožem.