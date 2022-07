Mluvím s lidmi, co mají 20 tisíc. Ti jsou vyděšení, říká Šlachta

Robert Šlachta prozradil, co dělá v létě, a proč jeho osobně současné zdražování netrápí. Zdůraznil však, že má sociální cítění a zdá se mu, že to, co musí dnes lidé platit za energie i za další věci, je šílené. Lidé na vesnici jsou podle Šlachty vyděšení.

reklama

Někdejší elitní policista a dnes předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta v rozhovoru na CNN Prima News prozradil, že si vlastně dovolenou nikdy moc neužil, jako policista si ji prý často nevybíral. A pokud relaxoval, relaxoval doma.

A jaký den má dnes, když není ani policistou, ani poslancem, kterým se chtěl stát po volbách do Sněmovny loni na podzim? „Tak ráno zuby, to je důležitý, taky třeba čaj a jogurt, a pak už na sociálních sítích okomentovat to, co se dělo. A pak komunikovat s lidma v jednotlivých krajích, protože to hnutí je mladý. Jiný strany mají sekretariáty, my to táhneme ve třech nebo čtyřech lidech,“ popsal svůj letní den.

Když na Moravu přijel premiér Petr Fiala (ODS), chtěl s ním Šlachta debatovat, říká. A došlo na ostrou výměnu názorů. „Chtěl jsem debatovat já, ale pan předseda vlády to úplně neunesl a měli jsme spolu ostrou výměnu názorů,“ připomněl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostrá výměna názorů se týkala růstu inflace a nekončícího zdražování všeho. Šlachta však na sebe řekl, že jeho samotného to netrápí. „Osobně mi to starosti nedělá. Já nejsem ženatej a nemám děti. žiju v opraveném domku, který už jsem opravil. Já ho opravoval asi třikrát, protože je to starej domek, který jsem dostal po rodičích,“ podotkl.

Celý rozhovor naleznete zde

„Sociální cítění si myslím, že mám a tím jak objíždím ty regiony a mluvím s lidma, a to nemluvím o velkých městech, ale dostanete se k lidem na vesnici, kde mají 20 tisíc hrubýho, a na ně to dopadá docela zásadně. Ale hlavně, teď máme červenec, máme léto a nikdo pořádně neví, jak to bude s energiema. Ty výstřelky, ty lidi děsí. Proto já se tomu věnuju,“ pokračoval Šlachta. „Ty jeho argumenty, jak pomáhá občanům, na mě působily jako červenej hadr na býka,“ poznamenal v této souvislosti na konto Petra Fialy (ODS), předsedy vlády.

Šlachta čekává, že na podzim vláda lidem s energetickou krizí pomůže. I tak ale počítá s tím, že v září dojde na demonstrace. Za některé věci je prý schopen pochválit i vládu Petra Fialy, za to, že dělá některé kroky, které měla na programu i Přísaha.

Pokud jde o covid, Šlachta je prý v klidu, protože ze strany současné koalice slýchával už před volbami, jak mají jasný plán na řešení zdravotní krize, takže Šlachta čeká, kdy pětikoalice ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů tyto plány představí, aby se na podzim nemusely uzavírat školy a tak podobně, protože kdyby se k současné energetické krizi přidalo ještě zavření škol, na lidi by to podle Šlachty bylo už příliš.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov věnoval i válce na Ukrajině. „Nikdo nemá právo na to, aby spustil válku a aby okupoval území,“ poznamenal na konto ruského prezidenta Vladimira Putina. Jedním dechem však dodal, že úřady v ČR by měly sledovat, kdo přichází na české území. Stát to sice začal dělat, ale ze Šlachtova pohledu začal pozdě.

Teď je podle něj načase tlačit na ukončení války. Šlachta by podle poměrů v EU očekával, že vedoucí roli v jednání o míru by měly hrát Francie, Německo i další velké země. Zdá se mu, že EU má smysl, i když k ní má řadu výhrad, stejně jako k NATO.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani blížící se přímá volba prezidenta. Osobně by prý podporoval jednoho kandidáta, který už oznámil kandidaturu. Ale nechce být konkrétní. Prohlásil taktéž, že Poslanecká sněmovna nemá řešit korespondenční volby, ale věci opravdu důležité pro občany, především již zmíněný růst cen energií. To je podle Šlachty důležitější než debatovat kupříkladu o tzv. manželství pro všechny.

Psali jsme: Šlachta na stopě: Nejen Wollner. Padla i další jména z ČT Štval umělce, Šlachta ho posílá do Senátu. Exministr se vrací Šlachta (Přísaha): Covidové zakázky byly privatizace číslo dvě Šlachta (Přísaha): Buď to Rakušan tak dobře hraje, nebo je absolutně mimo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.