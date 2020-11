Mnozí rodiče nemají na obědy pro děti a tady se vyhazují peníze na sluníčkářské neziskovky?! A Vaše knížecí Jasnosti... Ivan Vyskočil ve varu

Dotace pro Integrační centrum Praha, neboli, jak sám říká, „podpora sluníčkářských neziskovek“, teroristické útoky ve Francii a ve Vídni i slova Karla Schwarzenberga v rakouském tisku, kdy se kvůli migrantům „opřel“ do středoevropských států. K těmto tématům se v dnešním Nedělním ránu rozhodl vyjádřit oblíbený herec Ivan Vyskočil. Čestnému předsedovi TOP 09 vzkazuje. „Vaše knížecí Jasnosti, my je tady nechceme. Jste-li tak plný pochopení a altruismu, tak si je vemte na svá restituovaná panství a zámky a tam je podporujte.“ Na závěr se pak zamyslel i nad ruskou vakcínou proti koronaviru.

„Pražské pirátské zastupitelstvo schválilo dotaci 5,1 milionu korun pro ICP- Integrační Centrum Praha,“ otevírá Ivan Vyskočil dnešní Nedělní ráno zprávou, která ho očividně doslova „nadzvedla ze židle“, a pokračuje. „Centrum se stará o „integraci“ migrantů. Její šéfové berou nehorázné částky 79 000, 67 000 měsíčně. Zatímco rodiče mnohých dětí nemají na to, aby jim zaplatili obědy a postižení dostávají směšné částky podpory. A tady se vyhazují peníze na podporu sluníčkářských neziskovek,“ upozorňuje naštvaně herec a dodává. „Čtete-li jejich platy, říkáte si asi, že býti aktivistou je docela slušný a bezpracný džob. Takto hrabat z veřejných, tedy z našich peněz a zejména v této době, je nehoráznost“!

Jeden z takových chudáků spáchal ve Francii odporný masakr

Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 13931 lidí

„Vaše Knížecí Jasnosti, ale my je tady nechceme.“

„Což o to. Nad nějakým Hrebenárem mávnete rukou a označíte si ho příznačným synonymem,“ pokračuje v tématu herec a dodává. „Ale že po všech těch teroristických činech, které se v posledních letech odehrály, chvíli poté, co se stalo ve Francii, se neváhá veřejně vyjadřovat jeho Knížecí Jasnost, je opravdu na pováženou. Vybízí přímo k solidaritě při přerozdělování migrantů,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil. Naráží tak na to, že po nejnovějším útoku ve Francii a těsně před útokem ve Vídni, se v tisku objevila informace, že bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru pro rakouský časopis ostře kritizoval středoevropské státy za jejich přístup k problematice migrace. Dokonce prý řekl, že chybějící solidaritu z jejich strany by Evropská unie neměla tolerovat. „Pěkně děkujeme, Vaše knížecí Jasnosti, ale my je tady nechceme. Jistě, jste-li tak plný pochopení a altruismu, tak si je vemte na svá restituovaná panství a zámky a tam je podporujte. Ale ze svého!!“ posílá Schwarzenbergovi jasný vzkaz Ivan Vyskočil a servítky si nebere ani dál. „Další potrat z TOP 09 Dominik Feri, se při svém „státnickém rozhledu“ nechal slyšet, že tak prosperující stát jako ČR by mohl přijmout čtyři tisíce migrantů. Paní Pekarová, ta jistě poslušně přepapouškuje podobné výroky. Škoda, že se neptají na názory pozůstalých po těchto teroristických útocích. Nechápu lidi, kteří se ještě rozhodují dát TOPce svůj hlas,“ kroutí hlavou herec.

KoronaTV, CovidTV. A co nám řeknete o ruské vakcíně?

„Teď, ač nerad, se vrátím ke covidu,“ načíná poslední téma dnešní rubriky Ivan Vyskočil. „Denně se na nás hrnou informace, kolik je nakažených a lidé strachy snad už ani nespí. Televize by se mohly přejmenovat na KoronaTV, CovidTV a na nějaké dobré názvy bych ještě přišel,“ říká a upozorňuje. „Ale nikdo nám neřekne nic o té ruské vakcíně proti covidu. Nejsem ten, kdo by zde chtěl tuto ruskou vakcínu vynášet, nebo zatracovat. Nic o ní nevím! Jen mě zaráží, že o ní žádná média seriózně neinformují. Možná, že ještě není vyzkoušená, možná ani není dobrá, nebo naopak dobrá je až moc. Jen v tom cítím, že kdyby náhodou fungovala, tak by bylo lépe o ní mlčet. To by totiž západ přišel o báječný kšeft! A ještě jednou zdůrazňuji, že o ruské vakcíně nic nevím. Nejsem z těch, co se v poslední době pasovali na odborníky v oblasti epidemie. Zdravotnictví vůbec nerozumím. Jen mě zaráží, že o jakési ruské vakcíně je až podezřelé ticho po pěšině,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

