Moderní svět. Musíme jít s dobou, řekl muž z TOP 09. Kovářová mu řekla, co slyšela na vsi

Velmi těsný souboj plzeňských senátních kandidátů pokračoval i nadále. Zatímco advokátka a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (NK) by do Senátu chtěla, aby odmítla nadbytečnou byrokracii a hájila „normální svět“, přeštický starosta Karel Naxera (TOP 09) chce „jít kupředu“. „Svět na nás nepočká a my musíme jít,“ řekl voličům skrze vysílání CNN Prima News. Oba dva mají také odlišný pohled na zelenou politiku EU a práci ministra Síkely. Mezitím co Naxera shrnoval, že vláda prý „dělá maximum možného“, Kovářová našla problémů hned několik.

reklama

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 19% SPD 69% Nikdo 9% hlasovalo: 3619 lidí



Kovářová skončila druhá s 21,96 % hlasů a Naxera obdržel od voličů 22,93 % a s náskokem více než čtyř stovek hlasů byl nejúspěšnějším kandidátem v obvodě.



K současné energetické krizi a vystupování ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), který se v neděli vytasil s variantou, že by se vládní cenový strop na energie vztahoval jen na část spotřeby, aby to následně ještě tentýž večer odvolal, Naxera ve vysílání CNN Prima News řekl, že pro to má pochopení.



„Pozice ministra průmyslu je v této době velice obtížná a ukazuje se, že ne vždy jsou komunikační kanály v takové podobě, kterou bychom jako občané vyžadovali. Jsem si ale jist, že záležitosti vyřeší, aby dopad energetické krize byl na občany i firmy co nejnižší,“ uvedl k nejasnému vystupování ministra průmyslu a obchodu.

Daniela Kovářová



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já si myslím, že vláda dělá maximum možného,“ padlo od něj s tím, že by občanům měl být přerozdělován zisk vybraný po uvalení „válečné daně“ na energetické společnosti.



Kovářová už tak smířlivá se Síkelou ani zdaleka nebyla. Chyby podle ní Fialův kabinet seká nemalé. „Vláda nemá jen komunikační problém. Nedokáže si přiznat pravdu a pojmenovat realitu. Hlavní příčina současného stavu je sebevražedný Green Deal a emisní povolenky,“ řekla kandidátka a české vládě doporučila, ať to občanům na rovinu řekne.



Nemohla ani souhlasit s Naxerou, který předtím za jasného viníka současné situace jmenoval akorát Rusko a jeho rozpoutání války. „Svádět vše na krizi na Ukrajině a Rusko šlo možná na jaře, ale v dnešní době už mi to připadá pitomé,“ našetřila protikandidáta a připomněla, že právě jeho TOP 09 dosti koketuje se myšlenkami Green Dealu, které jsou dle ní hlavní příčinou stavu, do kterého jsme se dostali.



„Já to nepovažuji za vymlouvání. Ona energetická krize započala už před válkou. A to jednak v důsledku krize koronavirové a hlavně následkem po všech možných uzávěrách, kdy se ekonomiky všech zemích rozjely, a nastal nedostatek energie,“ mínil a opět hovořil i o krácení dodávek Ruskem. Že by byl problém v zelené politice EU na rozdíl od Kovářové vůbec nepřipustil.

Fotogalerie: - Před jednáním vlády

Kovářová šla do voleb s heslem: „Chraňme normální svět“, pod nímž se má skrývat například ochrana názorové plurality. „Když jdou kandidáti do voleb s hesly jako: ,Půjdeme dopředu' či ,Chceme změnu, tak je to v pořádku, ale když najednou nikdo nechce změnu, tak je to něco divného,“ shrnula s tím, že lidem žijícím na vesnicích své heslo ani nemusela vysvětlovat.



„Komu se to líbí, ať si svůj svět proměňuje, ale ať nám nemluví do našich vlastních. Ať nám neříká, zpupně, že je jejich svět lepší,“ vyřkla.



Naxera však odmítá, že bychom měli zůstávat u konzervativního pojetí. „Svět na nás nepočká a my musíme jít. Vyvíjet se společně s ním,“ míní.



Odmítl také tvrzení Kovářové, že právě TOP 09 se v Česku staví za zavádění cenzury. „Lidé, kteří mi dali důvěru, tak jsou pravděpodobně se mnou za jedno, že bychom měli hájit demokracii, což ale neznamená, že může být jiný názor lež. Co se týká obvodu, tak věřím, že mě podpořili voliči koalice Spolu a budu velmi rád, pokud lidé, kteří ctí stejné hodnoty jako tyto strany – a ostatně i já – zvláště u kandidátů, kteří nebyli úspěšní jako já, aby mě v druhém kole podpořili,“ uvedl.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posteskl si také, že neměl kvůli své starostovské funkci dostatek času objíždět kraj a navštěvovat menší obce v okolí Plzně. Kdyby se však dostal do Senátu, pak už by to bylo něco jiného. Na práci senátora by si prý čas „určitě“ našel.



Došlo i na činnost horní komory. Kovářová mínila, že senátoři nyní příliš dobře svou práci nedělají a pokud má být Senát pojistkou demokracie, pak dle ní je na místě, aby byl jiného složení než komora dolní. Sama by prý nezvedla ruku pro žádnou novou nadbytečnou byrokracii či pro „nové a nesmyslné úřady, které u nás vznikají jako na běžícím pásu“.



Malá volební účast ve druhých kolech senátních voleb dle ní ukazuje, že je „asi něco špatně v lidech, kteří Senát reprezentují“.

Fotogalerie: - STAN ve staré čističce

Naxera by chtěl zúročit své zkušenosti z osmiletého působení na přeštické radnici. „Vím o tom, co trápí lidi a obce v mém okolí, v mém obvodě. Pro Přeštice a pro celý obvod bych chtěl pracovat na věcech, které budou snižovat dopady energetické krize, které se budou týkat životního prostředí, regionálního rozvoje, pomoci obcím a městům,“ jmenoval.

Psali jsme: Kalousek promluvil o STAN. Smrad byl nejslušnější slovo. Jednoho vyžírku prý pamatuje ještě od lidovců Svobodní: Počet Svobodných starostů se zvýší minimálně na 5 KSČM: Na restartu strany se začalo pracovat teprve nedávno Když jsem viděla, kam se to řítí... Postupující doktorka Hamplová by chtěla přinést do Senátu znalost práva

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama