Mohl to udělat Havel, ale neudělal. Potom už nežili! Hannig školil novináře z dějin a řekl, proč bude Michal David oceněn

„Důvodů je více. Letos je prostě naprosto významné výročí a všichni jsme možná naivně očekávali, že prezident Miloš Zeman to pojme jinak, než jsme byli zvyklí. Například že si nebude vyřizovat účty se svými nepřáteli, ale mimo jiné promluví o tom, v jaké situaci je naše země,“ poznamenal Václav Dolejší. „Čekal bych, že budou vyznamenáni lidé, kteří zkrátka jsou nějak spojeni se vznikem republiky, nebo třeba lidé, kteří se dodnes angažují,“ řekl Dolejší, který by nevyznamenával nikoho ze současné kulturní scény.

„Michal David je pro mě symbolem socialistické éry. Miloš Zeman si to nemůže odpustit a musí za každou cenu provokovat. Teď si v Lánech libuje a usmívá se,“ domnívá se Dolejší. „Mně to přijde, že to je podobné jako s Andrejem Babišem, kde mně na tom nejvíc vadí fakt, že lidé, kteří byli prominenti minulého režimu, tak jsou oslavováni,“ dodal Dolejší. „Já mám zkrátka Michala Davida naprosto spojeného s tehdejším režimem,“ uzavřel své úvodní slovo Dolejší.

Hannig je naopak rád, že by měl být oceněn hudební skladatel. „Michal David je skladatel non plus ultra. Strašně se mi nelíbí názor mého protivníka. Proč my jsme pořád takovým malým národem? Žádný jiný národ nezatracuje to, co bylo dřív. Michal David ani nepodepsal Antichartu, byl jenom skvělej muzikant a vyrostl v té době, kdy byla jeho autorská potence nejsilnější,“ sdělil rázně Hannig. Podle něj si rozhodně David ocenění zaslouží.

„Je mi hrozně líto, že nebyli oceněni Jindřich Brabec a Petr Rada,“ začal zkoušet Hannig Dolejšího a moderátora Michaela Rozsypala z toho, kdo to je. „Modlitba pro Martu, ta je jejich. Nebýt jich, Marta Kubišová ji nemůže zpívat. Nikoho to nenapadlo je vyznamenat. A proto jsem rád, že Miloš Zeman se rozhodl oceňovat hudební skladatele,“ zmínil Hannig.

„Fakt, že vyznamenal Michala Davida, je podle mě tak trochu protestem prezidenta Zemana, že je zatracováno vše, co bylo v minulé době, i to dobré,“ řekl Hannig.

„Miloš Zeman vyznamenává, a to je na tom to nejhorší, jen lidi, kteří s ním jsou zadobře, nebo ho dokonce sponzorují,“ poznamenal následně Dolejší a opřel se do toho, že Zeman raději nevyznamená autory Modlitby pro Martu. Zeman podle jeho slov dává medaile jen těm lidem, kteří jej aktivně podporují. Moderátor pak vzpomněl například Filipa Renče či Roberta Sedláčka.

„Jindřicha Brabce a Petra Radu mohl vyznamenat, když ještě žil, Václav Havel, a neudělal to. Potom už nežili. To není jenom Miloš Zeman, prostě se zapomíná na autory,“ rozhorlil se Hannig. A opětovně se zastal Davida. „Klobouk dolů za to, vyznamenat Michala Davida. Ale jenom jako skladatele,“ sdělil Hannig a odmítl, že by měl David nějakou špatnou historii.

„Michal David musel s režimem nějak vycházet a řekl bych, skoro ho hájit, aby mohl být na takovém výsluní. Každý se mohl rozhodnout pro nějakou dráhu,“ nechal se slyšet Dolejší, podle něhož si v roce 2018 osobnosti, které nebojovaly s komunistickým režimem, nezaslouží vyznamenání.

Zeman podle něj vskutku dává medaile jen těm, kteří jej aktivně podporují, nekritizují jej nebo jsou spojeni s SPO. „Kdyby duo Eva a Vašek podporovalo Miloše Zemana, tak jsem si jistý, tak by je Miloš Zeman vyznamenal,“ zaspekuloval Dolejší, jenž neví, čím Michal David zlepšil život občanů v České republice.

Zároveň však dodal, že je správné, že se vyznamenávají i umělci. „Je dobře, že ten seznam je pestrý,“ podotkl s tím, že každý rok se o tento seznam budeme hádat. „Michal David je ale opravdu symbol 80. let a je 100 let založení Československa a všichni naivně čekali, že se nad to Miloš Zeman dokáže povznést,“ uzavřel Dolejší, který se domnívá, že Zeman vyznamenání devalvoval, že ztratila lesk.

„Michal David je člověk, který umí. Podívejte na Kleopatru, to je broadwayský formát,“ pochválil pak závěrem Hannig opět skladatelské kvality Davida. „Skláním se před jeho skladatelskou činností,“ zdůraznil Hannig.

