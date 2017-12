Monika Pajerová: Já si myslela, že dobro zvítězilo. V roce 1990 nás všichni milovali. Ale co se začalo dít potom...

Studentská vůdkyně z roku 1989 a současná vysokoškolská pedagožka Monika MacDonagh-Pajerová už tradičně každým rokem promlouvá na vzpomínkových akcích spojených se sedmnáctým listopadem. K tomuto výročí ji proto na slavnostní vysílání přizval i Český rozhlas a dostalo se jí nemilého překvapení. Jeden ze zaměstnanců premiéra Andreje Babiše, Jan Macháček, jí totiž přímo ve studiu sprostě nadával. „On má stále tvář toho starého Macháčka z osmdesátých let, ale uvnitř už je to úplně jiný člověk,“ řekla o Macháčkovi MacDonagh-Pajerová.

„Nevěděla jsem, kdo přesně ve studiu bude. Igor Chaun mi na místě sdělil, že přijde i Jan Macháček, což se mi nelíbilo. Moderátor Petr Schwarz působil nervózně, asi tušil, že by mohl nastat problém. Ve studiu byla taková opatrná atmosféra. Macháček se díval do stolu a přerovnával si papíry. Nepodal nikomu ruku, nepozdravil,“ popisovala situaci v rozhovoru pro Forum24.cz pedagožka.

Podle jejích slov měl Macháček nezdravou barvu v obličeji, a proto se ho prý otázala, jestli mu je dobře. „To se poprvé podíval a řekl, že ano. Když nás Petr Schwarz představoval, v případě pana Macháčka řekl i to, že je ředitelem onoho Institutu pro politiku a společnost, což zní celkem nevinně. Když představoval mě, doplnila jsem, že u pana Macháčka je potřeba říci, že ten institut, který vede, patří Babišovi, že jsem se pokoušela ho od toho odradit a že je to, jako by vedl nějaký VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu),“ upřesnila.

A právě její poznámka ohledně VUML incident rozpoutala. „Vyskočil, roztáhl ruce a zakřičel: ‚Ty pi*o jedna zas*aná, to já tady nebudu poslouchat.‘ Sbalil si papíry, kabát a utekl. Údajně u dveří ještě řekl: ‚Běžte tady všichni do p*dele.‘ Petr Schwarz za ním asi šel, Igor Chaun mlčel a Jefim Fištejn si popis této události chystal, až se opět rozjede záznam. Igor potom řekl, že si natáčení představoval úplně jinak,“ popsala.

Igor Chaun vše popsal zcela jinak: Všem bylo trapně, jen Pajerová se dobře bavila. A s tou „pí*ou zas*anou“ to bylo zcela jinak, než šířila. Svědek promlouvá o skandálu ve studiu Českého rozhlasu

Tomu, že Macháček pracuje pro Andreje Babiše, podle Moniky MacDonagh-Pajerové nasvědčuje to, že se říká, že má velice vysoký plat. „Říká se to a víte, ono se to nezdá, ale je těžké udržet si charakter a být pevný. Někdo to bohužel tak nemá. Teď už ho nedrží žádná komunita disentu. Stále má tvář toho starého Macháčka z osmdesátých let, ale uvnitř už je to úplně jiný člověk,“ dodala.

Dále zavzpomínala na dobu v roce 1990, kdy byla vyslána do Francie. „Když jsem přijížděla do Paříže v roce 1990 jako kulturní atašé, tak nás všichni milovali, nadšeně vítali. Říkali, že už je vše v pořádku, vypadalo to, že skončila historie a všechno bude skvělé. Dobro zvítězilo. A dlouhá léta to tak vypadalo. Tehdy jsem si myslela, že v Česku máme svobodu. Ukázalo se, že to byly tak trochu růžové brýle,“ řekla.

Představy, že je vše v pořádku, ji prý opustily v momentně, když se vracela na desáté výročí revoluce. „Kamarádi mi čím dál častěji říkali, že ta euforie a ideály se nějak vytrácejí. Velkou ránou byla opoziční smlouva. Cítila jsem se strašně. Nechtěla jsem se z dálky dívat, jak se to tu kazí. Vrátila jsem se na ministerstvo zahraničních věcí jako vedoucí tiskového odboru, kde to bylo fajn do chvíle, než nastoupil ministr Jan Kavan a jeho okolí,“ řekla.

To podle bývalé studentské vůdkyně z roku 1989 naznačovalo tomu, že vzniká určitý příklon naší země k Rusku. „Najednou jsem viděla, že lidé se chovají jinak, když přijde někdo z ruské ambasády. Tehdy jsme byli čerstvě členy NATO a hned jsme se předvedli jako nedůvěryhodný partner, protože naše diplomacie vyzradila informace okolo války v Jugoslávii. Po službě ve Francii jsem si připadala jako Alenka v říši divů. V reakci také na tyto skutečnosti jsme připravili akci Děkujeme, odejděte,“ uvedla.

Monika MacDonagh-Pajerová připomněla i to, že působila v Radě Evropy v době, kdy do ní bylo přijato Rusko, což pro ni prý byla obrovská rána. „Převládla teorie, že když přijmeme Rusko do Rady Evropy a oni se zavážou, že nebudou mučit lidi, zruší trest smrti, že nebudou potlačovat menšiny, že skončí válku v Čečensku a podobně, tak že je Evropa jaksi bude mít pod kontrolou a pomůže k tomu, aby se v Rusku lépe žilo. Tehdy proti tomu vystupovaly země jako Česká republika, Polsko, Maďarsko,“ upřesnila.

Poznamenala, že v tu dobu jsme tam měli velice odvážného poslance za ODS. „Před celým shromážděním řekl, že Rusům nevěří, že nevěří tomu, že když dostanou funkce v tomto orgánu, že se to v jejich zemi zlepší. Řekl, že si moc dobře pamatuje ruské tanky v našich ulicích,“ citovala jeho slova a dodala, že tehdy se rozhodla rezignovat. „Nemohla jsem už v Radě Evropy dále zůstávat,“ uzavřela.

Psali jsme: Šílený televizní lynč na prezidenta Zemana. Takáč hostům přímo diktoval, co mají říci. A ještě Petr Žantovský objevil něco zajímavého o řádící Monice Pajerové Kauza Pajerová: Pavel Šafr zrušil účast v debatě Českého rozhlasu a přidal závažné obvinění Všem bylo trapně, jen Pajerová se dobře bavila. A s tou „pí*ou zas*anou“ to bylo zcela jinak, než šířila. Svědek promlouvá o skandálu ve studiu Českého rozhlasu Urazil novinář Macháček Moniku Pajerovou? Zde je jeho verze, se sprostým pojmenováním to prý bylo jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab