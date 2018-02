Morálka podle Stropnického. Bývalý Nečasův poradce sepsal rozbor jednání o vládě

Bývalý poradce premiéra Petra Nečase (ODS) Jiří Sezemský se na serveru Forum24.cz rozepsal o tom, jak KSČM a Pražský hrad tlačí na pilu a chtějí do vlády prosadit svoje odborníky. „V ohrožení jsou i ministři z hnutí ANO. Kdo půjde z kola ven?“ zeptal se Sezemský.

Sezemský si následně všímá toho, jak ministr zahraničí Martin Stropnický v Otázkách Václava Moravce připustil, že vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů je v této chvíli varianta, která má svou logiku a racio a na níž se pracuje.

„Stropnický zároveň odmítl, že by hnutí ANO s komunisty kolaborovalo a výhrady tohoto typu označil za ‚laciný antikomunismus‘ a ‚pseudomorálku‘. Není třeba dodávat, že hnutí ANO, ale ani Hrad nepřipomenulo únorový puč, nevydalo jediné prohlášení, což je zřejmě promyšlený prvek nové, Stropnickým načrtnuté morálky“, dodal Sezemský.

KSČM si je podle jeho slov vědoma své ceny a tlačí na pilu minimálně stějně, jako by se přímo účastnila vlády vedené hnutím ANO. "Její podporu nechce prodat lacino, a kromě programových ústupků nastoluje i personální požadavky na posty ministrů, ačkoli to oficiálně obě strany popírají," zmínil Sezemský a poukazuje například na výměnu ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. Sami komunisté pak do vlády doporučují na místo Hünera Alexandru Rudyšarovou či Františka Koníčka.

"Dalším vážným společným uchazečem komunistů a Hradu o vládní post je bývalý prezident Potravinářské komory Miroslav Toman, který by měl vystřídat nevýrazného ministra zemědělství Jiřího Milka. Syn bývalého ministra Štrougalovy vlády Miroslava Tomana, který obdržel od Zemana medaili Za zásluhy, byl rovněž ministrem Rusnokovy vlády a o jeho účasti v Babišově projektu se uvažovalo už krátce po loňských volbách. Není bez zajímavosti připomenout, že rodinný klan Tomanů přispěl Zemanovi půl milionem korun na jeho první prezidentskou kampaň. A autor novátorských právních konstrukcí, olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan, nic," dodává Sezemský a podotýká, že křeslo se otřásá i pod ministrem dopravy Danem Ťokem, jehož by mohl nahradit Tomáš Koranda.

autor: vef