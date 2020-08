Most: 45 tisíc dávek na rodinu? Podělané plínky, flašky a nákupy. Dusno po zpovědi primátora

Hnutí Lepší sever sdílelo článek, v němž redakce PL monitorovala výroky mosteckého primátora Jana Paparegy o nepřizpůsobivých. Volební kandidát prý hovořil „bez obalu“. Bez skrupulí mu to vrátila i veřejnost. Část menšiny si rýpání do vlastních řad vysvětluje takto: „Ten, co se ohání prací, tak sám sedí doma na dávkách. Nemá co dělat, tak otravuje Romy.“ A po zhruba devíti letech lidé „oprášili“ známý hoax. Ale přišli i s řešením. Poznejte mentalitu příhraničí.

reklama

Pár citací na rozehřátí…

„Představte se jako Horvath, když budete hledat práci... Určitě vás vezmou... A to můžete mít i vysokou školu,“ napsal Mohamed Benaziza ironicky na sociální síti pod odkaz s článkem PL „45 000 na dávkách pro rodinu? Ano. Pak jedou taxíkem nakoupit. Primátor Mostu bez milosti“, když se jedna z diskutujících žen na profilu hnutí Lepší sever rozohnila až za hranu snesitelného slovního rasismu. „Já nejsem rasista. Jen nesnáším lidi, co sedí doma na sociálních dávkách a dělají všude po baráku a venku bordel. Mě je jedno, že je černej, žlutej, ale zatím to jsou jen Romové, co dělají bordel. Bohužel,“ odvětila mu Dagmar Kvapilová. Chomutovanka Viera Ferencová krotila její vyhraněnou kritiku slovy:

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 54% Neobávám 25% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 21% hlasovalo: 1233 lidí

„Opravdu jen Romové? Co bordel podél stezek, co bordel kolem lesoparku, svinčík kolem bandy a ještě na mnoha místech. To děláme taky my? Pracovala jsem v lesoparku, tak zas já vím, jaký svinčík tam nechávali vaši lidi – posrané dětské plínky, prázdné lahve, odhozené papírky, obaly od sladkostí a jiných nechutností jako spodní prádlo, vložky, slipy. A tohle jsme po vás museli uklízet. Takže asi tak,“ vyprávěla Romka.

Její faktické popisy však mnozí příslušníci menšiny spíše shodili mnohem méně logickými hláškami jako například Ivana Hadiová: „Většinou ten, co se ohání prací, tak sám sedí doma na dávkách. Nemá co dělat, tak otravuje Romy. Černo máte – ale v té vaší hloupé hlavě. Jděte radši sama pracovat, ať se nenudíte.“

Proč taková nesnášenlivost i v době dovolených?

Polemiku vyvolal primátor severočeského statutárního města Jan Paparega (Lepší sever/ProMost), když v podcastu Insider (popis včetně odkazu na plný zvukový záznam ZDE) například popisoval: „Já na ten místní úřad práce koukám z okna, mám ho přes ulici. Takže vidím, jak se to tam v ty exponované dny hemží. Neříkám, že tam jezdí mercedesy, už proto, že se tam blbě parkuje, ale těch lidí tam chodí mraky. A pak ve zbytku toho týdne, kdy se vyplácely dávky, vidíte u všech supermarketů, jak si ti lidé s narvanýma nákupníma taškama volají na odvoz taxíka.“

Psali jsme: 45 000 na dávkách pro rodinu? Ano. Pak jedou taxíkem nakoupit. Primátor Mostu bez milosti

I Romové občas upozorní na to, že pokud pracovali, nemají pak za určitých okolností při ztrátě zaměstnání po tři měsíce na dávku nárok:

V návaznosti na přemítání nad primátorovými slovy se objevil i hoax, který již v minulosti „vyvracela“ iniciativa Hatefree. Totiž – že Romové mají jízdy taxi službou zdarma. Iniciativa Hatefree před časem reagovala na trošku odlišné znění: „Cikáni si z našich daní můžou dovolit jezdit na nákupy taxíkem a my taháme tašky v ruce a pěšky.“ Podle vysvětlení ve skutečnosti většina rodin v Česku minimálně jednou měsíčně zajede na velký nákup do některého ze supermarketů, kde na rozdíl od nakupování v menších obchodech ušetří i několik set až tisíc korun. „Většina na takové nákupy logicky jezdí autem. Ne všichni ale auto mají, proto na takový nákup, pokud je supermarket vzdálený i více než 5 km, využijí taxík. O to spíš, když je jízdné vyjde jen o pár korun dráž, než kdyby využili MHD,“ uváděla Hatefree a jako příklad spočítala a porovnala ceny obousměrné jízdy pro 4 osoby z Chanova.

Zdroj: Hatefree.cz

V diskuzním vláknu se i teď, v srpnu 2020, objevila spekulace na několika místech nezávisle na sobě.

Už před lety reagoval mimo jiné mostecký magistrát na mýtus, že město dává Romům na taxi. Šířila se fáma, že radnice chanovským Romům proplácí jízdy při nákupech v Tescu a Kauflandu. Radnice takové tvrzení odmítla. Místní deník uvedl, že z rozhovorů s taxikáři vyplývá, že „v době výplaty dávek tvoří Romové 60 až 90 procent jejich zákazníků.“ Účet za jízdu si prý však vesměs neberou.

Před necelými dvěma lety se dezinformací zabýval i server Manipulatori.cz. „Romové nemají právo na jakékoliv jiné výhody, na které nemá nárok kterýkoliv jiný občan ČR nacházející se v stejné sociální situaci,“ napsal k tomu mimo jiné.

Na vlastní oči, ať věříte

Následovaly i vizuální materiály, aby všichni přespolní na videu a fotografiích mohli autenticky sledovat, jaká je i bez toho realita a zda se jim o chování nepřizpůsobivých lže či nikoli. Například obyvatel Michal Kraus adresoval svůj videopříspěvek rovnou představiteli města: „Tady je to, co nás trápí doopravdy, všední den, 21 hod., a nikdo s tím nikdy nic neděláte a zrovna dokonce před barákem, kde vlastníte sám byt. Tak je to po celém městě. Až s tím někdo něco udělá, vždycky bude mít můj hlas a klidně Vy, pokud to přestanou být jen populistické řeči a lapače hlasů před volbami,“ napsal a přidal krátký šot:

Náhled šotu na stránce Lepší sever.

„To je ještě dobrý. Chomutov hrůza – lavička u dětského hřiště…“ napsala Weberová a nasdílela snímek s nepřeberným množstvím cigaretových „vajglů“.

Jak by kritici problém vyřešili?

Mezi lidmi se ale objevily i náměty k řešením, která by zároveň zabránila šíření hoaxů. „Myslím si, že kdyby místo peněz měli stravenky, tak nebudou jezdit taxíkem a nebudou kupovat alkohol a tabákové výrobky. Takhle bych s nimi naložila. To by se už přestali vysmívat pracujícím lidem. Z dávek bych jim automaticky strhla částku na bydlení a zbytek bych jim vyplatila ve stravenkách. Možná by z nich konečně začal někdo raději i makat, aby měli hotovost,“ vidí to jednoduše Lada Nguyen Rutová.

Řečnickou otázku, která je k zamyšlení, vznesl i Václav Kobaník z Teplic, jemuž na úřadu práce místo úhrady pračky řekli, že si má prát v ruce: „Jak je možné, že tam do Mostu může přijet kdokoliv ze Slovenska a má automaticky nárok na dávky? Vždyť je to přece cizí stát jako Polsko nebo Maďarsko. Nebo když se do Mostu přestěhuje kdokoliv z Polska nebo z Maďarska, tak bude mít taky nárok na dávky? Tak to mě teda fakt hlava nebere!“

Politické sdružení Lepší sever, za který mostecký primátor kandiduje, na zmíněný příspěvek reagovalo a rovnou označilo ministryni práce a sociálních věcí (ČSSD) se slovy „Odpověď zná Jana Maláčová, v jejíž je to gesci. Ale buď to řešit neumí, nebo nechce. Nevíme, co z toho je horší“.

K rozhorlené diskuzi a – na severu již téměř běžné – nevraživosti mezi Romy a Neromy stačilo, že politický subjekt pod úryvek rozhovoru napsal: „Jak si představujeme Lepší sever? Lepší sever je, když podporu dostávají ti, kteří ji opravdu potřebují. Ne ti, kterým se prostě jen nechce pracovat.“ Mnozí diskutéři se shodli, že problém je už „rozlezlý“ po celé republice a že ho sotva vyřeší starostové nebo kraje.

Mgr. Jan Paparega BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Subjekt „Lepší sever“ vznikl pro letošní krajské volby v Ústeckém kraji. Kromě zmíněného primátora Jana Paparegy (v Mostě kandidoval za ProMost, dříve Severočeši Most). Kromě něj se zde objevují známá jména jako Martin Klika, první náměstek hejtmana (dříve ČSSD), také první náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová, exprimátor Děčína Vladislav Raška (dříve ODS), mistr světa v boxu a radní města Ústí nad Labem Lukáš Konečný, reprezentantka ČR v házené Hana Martinková, odborový předák Jaromír Franta, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová (dříve ČSSD) a mnozí další.

Obecně jde o reprezentanty za existující hnutí ProMost, Ústecké fórum občanů (ÚFO) a také nezávislé kandidáty z řad starostů, sportovců, místních politiků, zdravotníků, učitelů.

Psali jsme: Nechci jít do kriminálu! Nebudu to podepisovat! Hamáček dorazil do Partie v roušce a nakládal protikorupčním neziskovkám, které si nadiktovaly zákon Kradou Češi kvůli komunismu? Špatný národ, jinde lepší... Zelený hospodář spustil lavinu Hejtman Bubeníček: Naše děti mohou zabránit tomu, aby podobně trýznivý osud už nikoho nepotkal Romové musí chodit k volbám, ovlivňovat život svůj i dětí. Romský kandidát za Piráty chce měnit Ústecký kraj jako hejtman

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.