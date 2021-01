Mr*am na vás, je*u na zákazy. Potřebu vykonávají na veřejnosti, a nejen tu malou. Sledovali jsme turistické peklo na Šumavě

„Mr…m“ na vás, řve náctiletý snowboardista a najíždí do skupiny lidí u občerstvení alias výdajového okénka, když si před tím ještě ubalil „brko“. Skupince to ale nějak zásadně nevadí, dýchajíc si na krky, jak v těsném blíženectví, a objednávají si čaj s rumem, kafíčka a někteří též langoše. „Jebu na zákazy, jebu na vládu!“ je slyšet z frontičky. Na šumavském Špičáku to prostě žije – a nejen tam.

Anketa Má vláda otevřít horská lyžařská střediska? Ano, úplně 24% Ano, ale omezeně (bez alkoholu, jen vleky apod.) 10% Ne 66% hlasovalo: 9939 lidí

Šumava se potýká s náporem neorganizovaných a jako by necivilizovaných návštěvníků. Něco takového zde místní nepamatují.

Příroda jde do kytek

Na Černém jezeře, které je pokryto ledovou krustou a nikoliv pořádným ledem, bruslí stovky lidí, přičemž se nachází ve zvláště chráněné oblasti. Nemá tu být ani noha, jenže nikdo s tím nic nezmůže. Ochranáře, strážce národního parku „vyfakovávají“, nadávají jim a vyhrožují fyzickým násilím, když se je snaží usměrnit, že tady opravdu nemají co dělat. Vidět to nějaký bavorský turista, úžasem by oněměl, jak se Češi v době pandemie odvázali. Neuvidí to ale ani noha z jiného spolkového státu, ani z Nizozemí či z Belgie, kteří mají nyní přísný lockdown a kteří ještě před rokem tvořili minimálně polovinu zdejších návštěvníků.

Tak jako Češi, kteří nemohou na lyžařské středisko na Velkém Arberu, protože je prostě zavřené a jež ještě před dobou koronavirovou tvořili víc než polovinu klientely, užívajíce radovánky na nejvyšším šumavském vrcholu v majetku knížecího rodu Hohenzollernů.

Vraťme se do přírody, opěvované již Karlem Klostermannem. Ta podle ochranářů dostává skutečně „na frak“. Podle vyjádření mluvčího Národního parku Dvořáka v médiích, ruší návštěvníci zdejší faunu, a zvláště tetřeva či rysa. Mnohým lidem je to ale zcela jedno.

Bordeláři

Dalším velkým problémem je binec, jenž po sobě návštěvníci, kteří pravděpodobně nikdy nebyli ve volné přírodě a jsou zvyklí z fullservisu cizokrajných rezortů na téměř otrockou obsluhu. Odhazují nedopalky, zbytky jídla, petky. Okýnkové kantýny, které vydávají teplá jídla vesměs v plastových, teplotu udržujících nádobách na jedno použití, jsou novým problémem, a tak se odpady vrší do výšek dospělého člověka nejen v šumavských obcích, ale – což je jistě mnohonásobně horší – ve volné přírodě. A protože nejsou v provozu veřejné toalety či WC v restauračních zařízeních, vykonávají lyžníci, snowboardisté a další návštěvníci „malou“ potřebu jak ti psi u kandelábru nebo stromečku. O té „velké straně“ raději nemluvit, ale jak se vyjádřil jeden ze starých místních obyvatel, tentokrát je Šumava už „ …fakt zasraná…“

Karavanem za humny aneb neprojedou!

Anketa Co byste chtěli, aby se znovu otevřelo? lyžařské areály 10% kina 5% 2. stupně škol 77% dětské kroužky 3% trhy 2% hotely 3% hlasovalo: 14320 lidí

K dalšímu fenoménu patří aktuální specifické ubytování. Spí se v soukromí třeba i na pryčnách. Ale to by nebylo tak divoké. Horší je, že sem přijíždějí automobily s obytnými přívěsy, v lepším případech pak kompletně vybavené karavany. Jejich osádky samozřejmě mají problém jak s hygienou, tak s pořádkem. Ucpávají postranní cesty, komplikují úpravu silnic a jsou předzvěstí dalších kalamit, protože zima opravdu začíná ukazovat svoji pravou tvář.

Městští policisté nevědí, kam dříve. Jestli vyhánět lidi ze sjezdovek nebo pokutovat močící turisty či na žádost ochranářů zamezit tučnými pokutami ničení národního parku. Státní policie nemá lidi, takže se soustřeďuje jen na nejokatější případy. Stoupá počet krádeží a vloupaček. Jen v podhůří Šumavy kolem Nového roku byla zaznamenáno řada vniknutí do soukromého majetku, dokonce na Nepomucku zloději pohrdli na jiném místě ukradenými elektrokoloběžkami, aby mohli nabrat horská a cestovní kola; ty prostě nechali pohozené u další „štace“. Už to prostě, chudáčci, nepobrali…

Padne facka?

Je otázka času, kdy se to v horských střediscích popere. Místní už začínají mít nevázaných měšťáků-zelenáčů plné zuby a zanedlouho by mohlo dojít k ručnímu nastolování pořádku. „Mám ucpanej výjezd ze dvora karavanem, chčijou mi na živý plot, házejí zbytky žrádla před barák, no je to normální?“ říká rozlícený padesátník v Železné Rudě. Už zaznívají hlasy, aby se vjezd do hor začal regulovat – to je hlasitě slyšet třeba z jihočeské strany Šumavy, z Kvildy a dalších míst. Něco se musí stát, protože současný stav je prostě neudržitelný.

Ti, co sem přijedou, zas rozčileně hovoří o tom, že je mnohokrát lepší být někde v přírodě než zavřený v home office ještě se školáky doma.

Do toho samozřejmě vstupují rozlícení majitelé sjezdovek, kteří za miliony zasněžovali (mnohdy z již tak poddimenzovaných vodních zdrojů) a nyní čekají, co vláda. „Když nemám otevřený hotel, tak je to stejně na ho…“, říká majitel Belvederu František Strnad. A co teprve ta městečka, která na účet obce začínají udržovat běžecké lyžařské stopy. I tam jde o jednoznačné, červené minus…

Tak to byla exkurze na Šumavě, ale Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, tam to je némlich jako přes kopírák. Lockdown po česku by mohl být zajímavým úkazem i pro cizince, kdybychom ovšem nebyli „best in covid...“



