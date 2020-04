Msta? Vyhozený kněz se pustil do Zemana s Dukou. Narážky na věk, Piťha už prý měl být sedm let pryč

Profesor historie, teolog a katolický kněz Tomáš Petráček má za to, že by katolická církev neměla bojovat proti Istanbulské úmluvě, ale měla by ji podporovat, neboť tato úmluva posiluje práva žen. O kardinálovi Dominiku Dukovi či o prezidentovi Miloši Zemanovi, kteří tuto úmluvu kritizují, říká, že to jsou staří muži, kteří hájí starý svět odsouzený k zániku. Právě koronavirová pandemie nám ale dává možnost se nad sebou zamyslet a udělat svět lepším.

Petráček se dostal do sporu s kardinálem Dominikem Dukou a ten ho nakonec odvolal z funkce sídelního kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Počátek tohoto sporu tkvěl prý v tom, že se Petráček a Duka rozcházeli v pohledu na kázání profesora Petra Piťhy k tzv. Istanbulské úmluvě z roku 2018.

V něm mons. Piťha uvedl, že po přijetí Istanbulské úmluvy může přijít den, kdy budou homosexuálové vyhlášeni za nadřazenou rasu a kdo se v rozporu s jejich pojetím rodiny bude zastávat tradičního modelu rodiny, může skončit v koncentračním táboře.

Petráček s tímto názorem nesouhlasil, dal to najevo, a Duka po něm chtěl, aby se Piťhovi omluvil. To však Petráček odmítl. „Myslím, že ve smyslu zakladatele kapituly, kterým byl Karel IV., jednám mnohem spíš já než probošt Piťha,“ poznamenal Petráček v rozhovoru pro Reflex.cz s tím, že pan kardinál byl zjevně jiného názoru.

Petráček má za to, že v jeho vyhazovu sehrály roli i osobní důvody. „Je to nepochybně osobní. Tam k tomu není žádný věcný důvod. Jediným důvodem je, že probošt Piťha, který mimochodem už by měl být sedm let emeritovaný a neměl by v té kapitule de facto působit z hlediska kanonických předpisů, tak není schopen unést to, že bych byl nadále členem kapituly. Je tam ta bytostná potřeba mě potrestat,“ popsal svůj pohled na Piťhovo uvažování Petráček s tím, že vychází ze zpráv od přátel, kteří v kapitule stále působí.

Petráček také konstatoval, že v 19. a 20. století vedla katolická církev řadu kulturních válek s moderní společností. V této válce se církev dopouštěla i chyb, např. když se v minulém století kněží sbližovali s italskými fašisty. Církev na to tehdy doplatila. Petráčkovi se zdá, že kardinál Duka s Petrem Piťhou v těchto válkách pokračují i ve 21. století a stejně jako jejich předchůdci, i Duka a Piťha mohou udělat chybu a doplatit na spojení s politiky, kteří rozehrávají nacionalistické noty.

Petráček má pocit, že kupříkladu v Polsku je katolická církev jednou z opor vládní strany Právo a spravedlnost, a kněz to považuje za problém. V České republice se prý chová podobně Václav Klaus mladší stojící v čele Trikolóry a Petráčkovi je líto, že mu řada lidí naslouchá, místo toho, aby podpořili evropské hodnoty. Nechápe např., proč řada Čechů útočí na německou kancléřku Angelu Merkelovou. Kněz by prý vůbec nic neměl proti konstruktivní kritice, ale českou kritiku Angely Merkelové v poslední době nepovažuje za konstruktivní.

Za chybnou považuje Petráček i válku proti Istanbulské úmluvě. Ta v prvé řadě usiluje o omezení násilí páchaného na ženách a z tohoto pohledu jde prý o dokument, který by církev měla podporovat. Jenže nepodporuje.

„Pod záminkou toho, že tam jde o infiltraci neomarxistických, genderistických prvků do společnosti, se vůči tomu bojuje. Ale de facto to, o co tam jde, je mobilizace katolíků proti nějakému imaginárnímu, často vykonstruovanému nepříteli, aby třeba neměli čas přemýšlet o tom, jestli ty režimy, ve kterých jsou, jsou v pořádku," upozornil Petráček.

Pár slov věnoval i tomu, že má kardinál Duka názorově velmi blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Posledním důkazem této vzájemné blízkosti je podle Petráčka to, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček během velikonočních svátků předčítal v katedrále sv. Víta z Bible.

„Mně už to přišlo jako taková typicky zemanovská provokace, na just jako udělám něco, o čem vím, že to ostatní naštve. Ale přijde mi trošku zbytečné s tím ztrácet čas. Jsou to prostě oba stárnoucí pánové, jejichž svět odchází a to, co hájí, co prezentují veřejnosti, je vlastně odsouzeno, protože oni nemají co navrhnout pozitivního. To je takový poslední záchvěv snahy uhájit obraz světa, který definitivně mizí,“ poznamenal Petráček.

Pandemie koronaviru je prý pro nás určitou křižovatkou.

Česká společnost ukázala, že dokáže překonat komunikační chaos vlády Andreje Babiše (ANO) a sama si vyrobila roušky. A teď se prý ukáže, jestli lidé potáhnou za jeden provaz, nebo zvítězí cesta negace a sobectví. Pokud bychom se chtěli vydat po první cestě, mohla by nás, podle Petráčka, inspirovat právě německá kancléřka Angela Merkelová, která ukazuje, že společnost může táhnout za jeden provaz, když má lídra, který k tomu nabídne prostor.

V čase karantény by se prý navíc lidé měli zamyslet nad svými životy, nad tím, kam směřují, kam chtějí směřovat. Ale také by měli přemýšlet, jak fungovat v rámci společnosti jako celku, jak pomoci svým spoluobčanům, protože podle Petráčka byly ty společnosti, které více spolupracovaly, produktivnější než společenství, v němž je kladen důraz na individualismus.

„My máme možnost zamyslet se nad tím, jak změnit tu společnost, jak ji učinit lidštější. ... Mně přijde, jako by tam nad námi nahoře někdo bděl (nad Západem), protože si všimněme, že všechny ty krize přicházejí v míře, která je ještě jako zvladatelná. Migrační krize, terorismus, ruská hybridní válka nebo teď tato epidemie, ony nás postihly, zatřásly s námi , ale je to taková kontrolka, která říká, proberte se a začněte jednat. Ale pořád chybí reakce na naší straně,“ podotkl Petráček.

