Můj dům, můj hrad. Okamura chce tuto zásadu vtělit do zákona

10. 9. 2019 14:45

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhne v Poslanecké sněmovně rozšíření institutu nutné obrany. Zástupci hnutí to dnes v dolní komoře Parlamentu řekli novinářům. Do trestního zákoníku by podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) měla přibýt zásada „můj dům, můj hrad“, která by za splnění zákonných podmínek umožnila se bránit proti komukoliv, kdo by vnikl do cizího obydlí, napsala ČTK.