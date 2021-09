Muž se cítil jako žena, soused jej oslovoval jako muže. Skončil ve vězení. Bojovnice za svobodu Válová varuje

reklama

Novinářka Irena Válová má za to, že ochrana sexuálních menšin se mění v náboženství. Takovou legislativu přijali už v roce 2003 ve Velké Británii. V právním řádu má ostrovní stát zakotveny zákony, které kupříkladu homofobii označují za trestnou.

„Soudruzi ve Velké Británii šli hodně daleko, myslím, že Orwell by se velmi divil. Já jsem si část jejich normy z roku 2003 vzala s sebou a vytiskla jsem si návod, ve kterém se radí občanům, jak se dobře chovat, aby se nedostali do konfliktu se zákonem. Takže jim radí, jak vůči těmto skupinám lidí postupovat a jak tento zákon vykládat. A pak lépe pochopíme, jak tento návrh vznikl a co nás čeká,“ uvedla v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti.

Celý rozhovor naleznete zde

„Takže, co je homofobní a transfobní incident z nenávisti? Je to cokoliv, o čem jste přesvědčena nebo věříte, že to tak je. Znamená to, že jestliže jste přesvědčena, že nějaký incident mezi vámi a někým jiným se odehrál z nenávisti k homosexuálům nebo transsexuálům, tak by měl být nahlášen, protože je to prostě tak. Transfobní a homofobní incident je každý incident, o kterém jste přesvědčena, že je transfobní nebo homofobní,“ pokračovala Válová.

Obratem vysvětlila, jak to ve Velké Británii funguje v praxi.

„Musíme říct, že britské právo není pozitivní kontinentální právo, a už máme v Británii případ, kolovalo to na sociálních sítích, kdy policie začala vyšetřovat a zatkla člověka, který odmítal svého souseda, který byl transsexuál a považoval se za ženu, oslovovat jako ženu, a neustále ho oslovoval jako muže. Takže toto je případ nenávistného incidentu. A tento člověk byl skutečně zatčen a britskou policií vyšetřován z nenávistného transfobního chování. Našla jsem i další případ, myslím, že se stal loni, kdy byl vyšetřován a šel do vazby mladý muž s imigračním pozadím, který pokřikoval po transsexuální osobě, která pracovala u záchranky. Bylo to vyhodnoceno jako nenávistný projev a tento muž byl vzat do vazby,“ upozornila novinářka.

V České republice by podle představ vlády ANO a ČSSD měl být obdobný zákon přijat do roku 2023. V důvodové zprávě k zákonu stojí, že má sexuálním menšinám získat respekt u většinové společnosti.

Válová má za to, že takovýmto způsobem si nikdo respekt nevynutí. Navíc bude ve jménu ochrany sexuálních menšin omezována svoboda slova. A takovéto zákony podle ní v českém právním systému nemají co dělat.

„Tato ideologie vznikla v zemích takzvaného Západu, a konkrétně ve Velké Británii. Už v roce 2003 vznikl zákon proti homofobii a transfobii, tedy zákon proti obavám z homosexuálů nebo z transsexuálů. Takže oni na to mají zákon, že nesmíte mít obavy nebo vyjadřovat strach z homosexuálů – to jsou myšlenkové trestné činy. Znova opakuji, něco takového by v demokracii vůbec nemělo existovat, protože je to hrubé a zásadní omezení svobody slova a projevu, a svoboda slova a projevu je základním a zásadním předpokladem existence demokracie. Bez svobody slova a projevu, tedy bez diskuse, demokracie vůbec nemůže existovat, neboť o těchto návrzích nelze ani hlasovat, když o nich ani nesmíme mluvit,“ upozornila.

Psali jsme: Senátor Láska vyrazil do boje za stejnopohlavní páry. Soudy by jim měly uznávat i adopce z ciziny „Učitel-gay mi bude sahat na syna při tělocviku. To ne.“ Orbánův spojenec rozbouřil vody Pokud to není kulka, tak si utřete vajíčko a jedete dál, říká spolupracovnice Pavla Sehnala Z nitra Prague Pride: Volila bych piráty, líbí se mi předseda, volá nezletilá. Piráty, piráty, přidali se cizinci. "Brány pekelné, samý satanisti," ozval se pak osamělý hlas

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.