Muzikant: Teplouši? Píseň o nich mi nehrajou. Video s Bartoškou, strašný. Otravní aktivisti

Dalším hostem Jordanky Jiráskové byl zakladatel a skladatel skupiny Nightwork František Soukup. A zatímco jiní lidé z této branže se v aktivismu angažují, Soukup šel proti. „Podle mě ty poučující umělci jsou otřesní,“ řekl. Ale někteří si prý chtějí odškrtnout, že se na dané téma vyjádřili. Koronavirová opatření mu citelně zasáhla do podnikání, ubytovával americké studenty. „Já prostě mám pocit, že je to jako bysme se snažili, aby už nikdo nikdy neměl infarkt. Takový pocit z toho mám,“ řekl s tím, že lidé by sice měli být zodpovědní, ale ekonomika by se v takovém rozsahu likvidovat neměla.

Soukup řekl, že česká rádia skousla hodně jeho textů, ale známou písničku Globální oteplování ne. „Neskousli gaye. To nechtěl nikdo hrát, to Globální oteplování, a myslím, že to nikdy nikdo nehrál," svěřil se Jiráskové, která se pak zeptala na důvod. „Protože je to o teplouších," reagoval Soukup a moderátorka spekulovala, že rádia nevěděla, jestli je písnička pro nebo proti gayům. A autor písničky dodal, že se dozvěděl, že písnička „není rádiový formát". „To nám nezahráli, že to je blbý téma. Ale ta homosexuální komunita s tím víceméně neměla nikdy problém, naopak lidi chodili. Homosexuálové na těch koncertech byli. Oni si to vyložili spíš jako podporu, ale my jsme sami tu písničku jen tak udělali, to nebylo ani ve zlým a v dobrým, prostě legrace," objasnil skladatel.

František Soukup se také vyjádřil, že na interview kývl právě kvůli nekorektním názorům Jordanky Jiráskové. Ta se pak zeptala, zda nekorektní názory nevedly i k odchodu frontmana Vojty Dyka, který je ideově na druhé straně barikády. „To tenkrát ještě nebylo, tyhlety věci. Ty uprchlíci a podobný ostrý témata, když jsme se rozpadávali, tak my jsme to nevnímali tady. Já jsem si liboval někdy okolo roku 2012, že žijeme v nejlepší době. Já jsem říkal klukům, ty vole, my ani nemáme o čem zpívat,“ odpovídal Soukup. „Bohužel potom se to změnilo a děje se nám toho dost,“ doplnil.

„V tomhle bysme se asi neshodli, nicméně my jsme se o tom nikdy nějak hloubš nebavili. Ale i jeho, Vojtu, jsem zažil říkat, my jsme se tolikrát neviděli, ale sám řekl, že už mu to přijde s tou migrací trochu moc. Asi by to neřekl veřejně, ale už říkal: Už je to takový to... Víc jsme se k tomu nedostávali, protože to je téma, který lidi rozděluje,“ prozradil zakladatel skupiny.

Jirásková pak nadhodila, že Dyk spolu s Jiřím Bartoškou natočili video vyzývající k občanskému neklidu vůči Miloši Zemanovi. „To jsem viděl, to bylo strašný,“ hodnotil Soukup a dodal, že ani nevěděl, co si Jiří Bartoška myslí. „Vojta je aktivista. Ale spíš... On to tak jako udělá, protože myslí, že je to třeba dobrý a víc se tím nezabývá. Můj názor, nemluvím teďka za něj. Ale my jsme jako Nightwork taky byli aktivisti. A to nás hrozně vyčerpalo, že jsme tenkrát pomáhali s nějakejma blbostma Karlovi Janečkovi. To bylo tak únavný. My jsme měli dělat jenom muziku, tancovat, dělat koncerty, chodit za holkama,“ uvedl skladatel.

Jordanka zmínila, že se skupina angažovala i v charitě. „To bylo hrozný. Charitu, sponzoringy a auta jsme měli...“ vypočítával Soukup a moderátorka se zeptala, zda to alespoň k něčemu bylo. „Ne, je to k ničemu. Jenom to bere energii a podle mě ty poučující umělci jsou otřesní,“ mínil skladatel. „Podle mě ty muzikanti si v soukromí to můžou dělat, ale je otravný, když moralizujou a pruděj s tim. Nebo nutěj těm lidem ty jejich názory,“ dodal s tím, že to dělá hodně umělců.

Moderátorka zmínila například podporu od umělců pro Člověka v tísni a zeptala se, zda umělci vědí, do čeho jdou, když se dají na dráhu aktivisty. Dle Soukupa asi ne. „Ale lidi se bojí jít proti tomu, protože jim to přijde asi v duši dobrý. Jsou taky lidé, co to srovnávají s Čechama, když utíkali v dobách komunismu do Německa (narážka na migraci – pozn. red.), lidé mají různá přirovnání a podle mě doopravdy nechápou, co to vlastně přesně znamená a jednoduše potom nálepkují.“ Jsou podle něho tací, kteří chtějí mít odškrtnuto, že se k tematice vyjádřili. „Je jednodušší říct, že s tím souhlasíš, než že s tím nesouhlasíš, protože to vyvolává... No ty víš, co to vyvolává, “dodal.

V současné době už moc neskládá, a to z více důvodů. „V té češtině... Ty písničky nikdy nejsou tak pěkný, jak ty zahraniční,“ řekl a dodal, že nedávno poslouchal amerického rappera Mac Millera. „To je strašně dobrý. Strašně dobře zahraný, strašně dobře nafrázovaný. A to v češtině nejde. Snad ve slovenštině by to bylo lepší než v češtině. Takže co dělat? A že bych psal muzikál, to ne,“ řekl. A navíc v Česku prý ani není nikdo, kdy by měl zajímavý hlas.

I Soukupovi zasáhl koronavirus do života. Provozoval totiž koleje pro americké studenty. „Představ si to jako čtyři hotely, objemově to byly čtyři činžovní domy. Byl to dobře namazanej stroj, který jsem tady budoval 10 let. A během týdne mi to covid kompletně vypnul a ta firma je dost zlomená. Horko těžko to najímáme, teď stěhujeme nábytek. Já to ukončim, část mého podnikání covid reálně zničil. A já doufám, že to za to stálo. Protože kdyby to za to nestálo, tak by mi to někdo možná mohl odškodnit. Přišel jsem o hodně peněz,“ řekl.

S covidem se jeho rodina setkala. „Covid jsme v rodině měli potvrzený. Konkrétně u mého otce. Bylo mu blbě, bylo mu asi víc blbě než u normální virózy, ale je mu skoro 70, je tady a funguje dál bez následků. Znám dva lidi, který to odnesli. Jeden ten člověk zemřel a ten byl mladej, a jeden ten člověk je s podlomeným zdravím, už je doma, ale byl v umělém spánku a tak dále,“ uvedl. Má tedy zkušenosti, ale štvou ho až zbytečná nařízení.

„Já prostě mám pocit, že je to jako bysme se snažili, aby už nikdo nikdy neměl infarkt. Takový pocit z toho mám,“ řekl a dodal, že podle něj nikdo nebere covid úplně vážně. „Je to spíš taková hra na lidi. Ani nemyslím, že nám to dělají naschvál ti politici, ale myslím, že oni sami nevědí, co mají dělat, tak dělají, co jim přijde lepší. To je můj názor. Mě covid nebaví, myslím, že lidé by měli být zodpovědní, ale neměla by se v takovém rozsahu likvidovat ekonomika, jak se likviduje,“ vyjádřil se.

Roušky nemá rád, ale kvůli jiným je nosí. „Ale nevidím důvod, proč bysme nemohli jít na pivo. Protože se opravdu setkáváme denně. My nemáme zakázáno se stýkat soukromě. Tudíž vidíš tolik lidí v práci a jinde, tudíž nemám pocit, že něčemu pomůže, když nepůjdeš s lidma na pivo, když můžeš jít do práce,“ argumentoval. Dodal, že má velice agresivní sestřenici, která prohlašuje covid za největší pohromu na světě a kvůli tomu si ho i smazala z přátel z facebooku. „Má denně 15 postů o covidu. Už se pasovala na takového toho, že když něco nevíš o covidu, tak napiš jí,“ vyprávěl skladatel a dodal, že to už mu přijde přehnané, navíc dotyčná ani nepřipouští diskusi.

