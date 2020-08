My nejsme hloupí! Babiš se vrátil k návštěvě Pompea. Důrazně

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v nedělním hlášení „čau lidi“ vrátil k návštěvě ministra zahraničí USA Mika Pompea v Česku. Do Washingtonu poslal jasný vzkaz.

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním hlášení požádal své spoluobčany, aby se nebáli o svou budoucnost a aby nakupovali, utráceli a podpořili tak kola české ekonomiky.

„Neobávejte se budoucnosti, my jsme se vždycky o vás postarali – naše vlády, aby ta budoucnost byla dobrá,“ sliboval šéf kabinetu, s tím, že teď se trochu zadlužíme, ale v budoucnu se zase budeme mít líp.

Poté se vrátil k návštěvě amerického šéfa diplomacie v Praze.

„Rozumíme si, měli jsme dobré rozhovory,“ prozradil Babiš.

Pak rozvedl, o čem spolu vlastně debatovali.

„Mluvili jsme o jádru. Prosím vás, tady se k tomu stále někdo vyjadřuje. Jaké hrozby? My nejsme hloupí. To jádro připravujeme tak jako tak pro příští vlády. A pokud tady někdo dopředu říká, že máme někoho vyřadit, proč bysme to dělali?“ ptá se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poukázal na to, že výstavba nových bloků jaderné elektrárny je složitým projektem, na kterém pracují celá konsorcia firem pocházející z Ruska, z Francie, z Německa a z USA. Tyto země kupříkladu staví bloky v Maďarsku.

„Nechceme samozřejmě nějakou technologii, aby nám to nějaká cizí velmoc potom vypla, ale proč bychom měli dopředu manipulovat nějakou soutěž. Ta má být transparentní. Naše země je svrchovaná. A naše země si rozhodne, odkud to nakonec nakoupí. Transparentně a efektivně. Samozřejmě, že jsme spojenci se Spojenými státy, ale nevím, proč bychom měli už dopředu někomu dát nějakou preferenci. A stejné je to se sítěmi 5G,“ zdůrazňoval.

Potenciál spolupráce s USA je podle Babiše obrovský a byl by rád, kdyby do Česka dorazily americké firmy, ale to, kde si co koupíme, prý rozhodnou jen a pouze Češi. „Já jsem mu taky říkal, Miku, toto je bezpečná země, tady je nejlepší investovat,“ říkal prý ministrovi Babiš.

Pokud jde o Bělorusko, EU teď podle jeho názoru musí zakročit a musí poslat jasný vzkaz i směrem do Ruska.

Evropská unie má být v této záležitosti akční.

„Evropská unie má teď šanci být akční. Problém EU je, že se musíme všichni domluvit, ale nemáme čas. Musíme jednat rychle. Proto já osobně se v tom poprvé angažuji. Minulý týden jsem si psal s (předsedou Evropské rady) Charlesem Michelem, s (předsedkyní Evropské komise) Ursulou von der Leyen, dopisoval jsem si s kancléřkou Angelou Merkelovou. Dneska v noci s francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem. Před chvílí jsem mluvil s premiérem Orbánem,“ sdělil Babiš.

Roli hlavního hráče, který tlačí na rychlé přijetí sankcí proti Lukašenkovu režimu, hraje prý dnes Polsko.

„Někdo musí za EU jednat s prezidentem Putinem a musí jasně dát najevo, že není možné, aby se stalo to, co se stalo s Krymem nebo co se stalo u nás v roce 68. Ty obavy tam jsou,“ upozornil český premiér.

Bělorusové toužící po svobodě potřebují jasnou podporu. Musí vědět, že EU vidí, jak se v Bělorusku vypínal internet, jak tam bezpečnostní složky mlátí novináře a tak podobně. Protože V4 má zkušenosti se sovětským vměšováním do domácích záležitostí, nesmí se dopustit to, aby se opakoval československý rok 1968.

„Bělorusové si zaslouží svobodu a demokracii jako máme my, ale potřebují podpořit. A já osobně pro to udělám maximum,“ přislíbil Babiš.

Psali jsme: Miroslava Němcová jde na Staromák. Chce svobodné Bělorusko Zděšení. Rusko se blíží k hranicím EU! To chce nové volby v Bělorusku! Senátor Fischer by si posvítil i na české zbraně u Lukašenka Upravují historii! USA velebí, jiné ne. V Plzni to vřelo, do vlasů si vjeli primátor z ODS s komunistou Babiš: Bělorusové si zaslouží svobodu. My to zařiďme v EU!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.