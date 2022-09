My počítáme drobné, Ukrajinci mrtvé. Někomu to pořád nedochází, ozvalo se k Izjumu

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 18168 lidí



Ukrajinská prokuratura podle agentury AP oznámila, že některá těla měla ruce svázané za zády či provaz kolem krku. Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov pak uvedl, že známky násilné smrti neslo 99 procent těl, která byla během dneška exhumována.



„Vše nasvědčuje tomu, že tyto osoby byly mučeny a popraveny,“ napsal podle ČTK Syněhubov na telegramu. Informoval také, že mezi zavražděnými mají být i děti.



Přestože jsou v hrobech pohřbeni i ukrajinští vojáci, většinu mají tvořit civilisté a kromě umučených jsou v hrobech i oběti dělostřelecké palby či náletů. Podle zmocněnce pro pohřešované osoby Oleha Kotenka navíc na místě lidé měli umírat i hlady, jelikož během okupace města zůstali bez zásob.

. @ZelenskyyUa More than 400 bodies were found at the mass burial site in Izyum. With signs of torture, children, those killed as a result of missile attacks, warriors of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/emtYcuiLVL

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pro agenturu Reuters upozornil, že civilních obětí ruské okupace bude na nově osvobozeném území pravděpodobně mnohem víc. „K dnešku víme o 450 pohřbených mrtvých. Jsou ale i další pohřebiště s mnoha lidmi. Umučenými. Někde celé rodiny,“ shrnul.

„Na okupovaných územích již několik měsíců zuří teror, násilí, mučení a masové vraždy. Chce ještě někdo ‚zmrazit válku‘ místo vyslání tanků? Nemáme právo nechat lidi se Zlem samotné,“ reagoval na snímky z místa hrůzného nálezu poradce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak a svým sdělením jasně uhodil na ty, kteří si nepřejí posílat další zbraně Ukrajině na její obranu.

450 graves... Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y