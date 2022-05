Na Ukrajině poslali Kissingera do pr*ele? Bylo to jinak. Kritik tuší záměr a není hezký

Filmový kritik, pedagog a držitel novinářské ceny Křepelka za rok 2013 Kamil Fila vyčinil serveru Novinky.cz. Za to, jak prý začínají informovat o ruské invazi na Ukrajinu, ale hlavně za titulek u reakce z ukrajinské strany na slova diplomata Henryho Kissingera. Podle Fily byla reakce naprosto klidná a ten, kdo měl Kissingera „poslat do prdele“ jen reagoval na dotaz novináře. Tuší důvod. Ale už také dostal odpověď.

Narážel na článek tohoto serveru, který se věnoval roztržce mezi americkým exministrem zahraničí Henry Kissingerem a poradcem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksijem Arestovyčem.

Kissinger vyzval ukrajinské politiky, aby se v zájmu udržení stability ve světě vzdali ve prospěch Ruska části svého území. Když to slyšel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, připomněl, že v roce 1938 bylo Československo donuceno vzdát se části svého území ve prospěch Adolfa Hitlera, ale válce to nakonec stejně nezabránilo.

Po skončení druhé světové války měla Evropa od podobného rozsáhlého konfliktu pokoj. Až do 24. února 2022, kdy Vladimir Putin nechal rozpoutat ruskou válku na Ukrajině. A Zelenskyj dal najevo, že se Ukrajina žádného svého území jen tak nevzdá, protože ruské invazní síly by to stejně nezastavilo. Stejně jako pokoření Československa nezastavilo Adolfa Hitlera.

Oleksij Arestovyč slova svého prezidenta zopakoval a Fila zdůraznil, že tak učinil se stoickým klidem, který by se od něj mnozí politici mohli učit. Jenže server Novinky.cz dal k jeho vyjádření ostrý titulek. „S takovými návrhy jděte do prd*le, vzkázal poradce Zelenského Kissingerovi“.

Fila k tomu poznamenal, že Arestovyč sáhl k ostrým slovům až poté, co k tomu byl vyzván a jinak po celou dobu držel rozhovor ve stoických mezích.

„Jeho klid je absolutně stoický. On by mohl vyučovat Marca Aurelia stoicismu. Mám pocit, že jsem snad nikdy nikoho neslyšel mluvit tak klidně. Ony věty vyslovuje tónem, jako by sděloval, že si ráno místo bílého trička vzal modré. Není tam milipidistopa agrese,“ poznamenal k tomu Fila.

„A co napíšou Novinky? Kromě toho, že z toho vůbec po dvou dnech dělají zprávu a dají do titulku vulgarismus, aby to vypadalo, že Arestovyč je nekultivovaný, tak v textu dokonce použijí výraz „hřímal poradce ukrajinského prezidenta“. Kurvadrát, říkám s ledovým klidem, ten člověk x měsíců ani nezvýšil hlas na jediném videu, které natočil. (A koukám na něj často, je skvělý stratég, mnohé jeho postřehy myslí ne za roh, ale za dva rohy. Je to člověk, který v roce 2019 přesně předpověděl válku v roce 2022 a popsal celou taktiku Ruska - a byl na ni připraven a proto Rusům tak dávají na prdel.). Není to Novinkám blbé napsat „hřímal“, když kousilínek dole je video, které jasně dokazuje, že nehřímá?“ otázal se publicista.

Nakonec se otázal, proč do textu nezasáhl editor a chtěl vědět, proč novináři z Novinek postupují, jak postupují.

„Jsou ti ‚novináři‘ úplně vypatlaní a ani se nepodívají na to, o čem píšou, nebo to dělají schválně a cíleně lžou? Nebo jsou tak blbí, že nevědí, co to česky znamená hřímat?“ chtěl vědět.

Petr Jemelka, který článek psal, však na Filova slova reaguje: „Jinak ale Kamile k té připomínce vaší jo? Žasnu nad tím, že můžete dělat závěry o celém článku z jednoho podle vás nepřesně použitého slova. Že o tom napíšete takový flák. Tak na vysvětlenou - hřímat znamená mimo jiné proti něčemu důrazně vystupovat (je to přenesený význam). Není nutné při tom zvyšovat hlas. Možná bylo vhodnější jiné slovo. Ale opravdu na jednom slově stavíte celé obvinění z toho, že chceme psát ‚protiukrajinsky‘? Pro vaši informaci: Já nepíšu pro ani proti někomu. To není moje práce. Já píšu o tom, co se stalo nebo o tom, co někdo udělal či řekl, mimo jiné. Není podstatné, jestli to schvaluju nebo ne. Žádné zabarvení ani záměrně volená slůvka podprahově působící v tom nehledejte. To je parketa jiných borců. A že jich v tu Česku máme.

A ještě jedna věc Kamile k tomu: Zprávy se skutečně pomalu proměňují, ale nejen na Novinkách, ale i všude jinde. Není to ale proto, že by novináři měnili své postoje, ale že se proměňují vyjádření odborníků, politiků a vyvíjí se i situace na Ukrajině. Například nevím, z čeho soudíte, že Ukrajina válku vyhrává, to realitě neodpovídá.“

