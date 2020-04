Na křesťanské televizi pustili před kameru brněnského Hollana. Víc raději neprozradíme

reklama

„Ta situace je v posledních týdnech tragická, stát dělá všemožná opatření, ale zapomněl na to, že potřebuje chránit seniory. Stát nezajistil dostatečnou ochranu pro pracovníky v domovech seniorů, nezajistil dostatek roušek a ochranných potřeb, nezařídily se žádné testy. Řeší se to až v posledních dnech, a to už je leckdy pozdě,“ říká Hollan v rozhovoru pro TV Noe.

Podle něj nebyly na epidemii připraveny žádné vlády v Evropě, nejen ta naše. „Ta nepřipravenost se ukázala všude, ale na rozdíl od nás tyto země nezavedly plošné restrikce, ale začaly ochraňovat právě seniory a zranitelné skupiny obyvatel,“ spatřuje ale Hollan chyby na jednání české vlády.

„Až teď Asociace poskytovatelů sociálních služeb prosadila, že bez testování se nebudou přijímat žádní noví členové domovů důchodců, ale to mělo být zavedeno hned od začátku. Měly se vytipovat rodiny, které si mohou vzít důchodce zpět domů, měly se decentralizovat ty domovy, aby nebylo mnoho lidí pohromadě, měl se vytvořit systém záložních týmů,“ radí Hollan.

Tomu vadí zejména fakt, že vláda nerespektuje pandemický plán a místo toho improvizuje. „Až do minulého týdne se o tom navíc na vládě očividně vůbec nemluvilo, protože ani premiér Babiš, ani ministr vnitra Hamáček na žádné tiskovce nic takového nezmiňovali,“ všímá si. A to všechno jde podle Hollana na bedra ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která to měla řešit.

Podle Hollana se vláda soustředila jen na zdravotnictví a vůbec ne na poskytnutí odpovídající ochrany sociálním službám. „A to jako sociální sektor vládě vytýkáme, že se na to nezaměřovala. Samozřejmě je to pro vládu náročné, aby to vše logisticky zvládla, a nikdo jim to nezávidíme, ale oni prostě nepostupovali promyšleně,“ dodal Hollan.

„Ta situace se lepší velmi pomalu, není to plošně vyřešeno, občas nějaké domovy nějaký materiál dostanou buď od krajů, nebo z té centrály, ale to zdaleka nestačí. Nemluví se o tom systémově, není centrální metodické řešení, Ministerstvo sociálních věcí navíc oznámilo, ať si to ty domovy řeší samy,“ nechápe Hollan. „Je absurdní, že ministr zdravotnictví minulý týden oznámil, aby se v domovech pro seniory příchozím měřila teplota. To se dělá vždycky, je to normální a takové rady my opravdu nepotřebujeme,“ nebral si servítky.

Dodal, že situace se netýká jen domovů pro seniory, ale také pečovatelských služeb pro seniory, kteří jsou doma. „Je potřeba zajistit co nejvíce takových služeb s rozvozem léků, potravin a dalšího materiálu, aby ti senioři v těchto kritických dnech mohli zůstat doma a nemuseli nikam chodit,“ dodal s tím, že pečovatelská služba dnes obhospodařuje na sto tisíc klientů.

Psali jsme: Rakušan (STAN): Informovanost lidí je chaotická a nedává možnost předvídat, co se bude dít Babiš: Dodržujte pravidla. Chráníte tím vaše babičky, maminky, táty a dědečky Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová udeřila na vládu: Tak to fungovat nemůže! Poslanci budou diskutovat o prodloužení nouzového stavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.