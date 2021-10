Na poslední chvíli mě do ČT pozvali. Museli. Debata bude mít hosta, se kterým se nepočítalo

V pořadu Hejma Show uvedla lídryně TSS Zuzana Majerová Zahradníková, že byla na poslední chvíli pozvána do superdebaty ČT. „Oni si to velice dobře uvědomují, že ty argumenty, které mi četla pionýrská vlaštovka, nepasovaly na strany, které tam jsou, a na nás pasovaly daleko víc,“ řekla. Ondřej Hejma prozradil, co mu řekl Tomio Okamura o případném sjednocení.

reklama

Anketa Hrozí ,,orbanizace Česka"? Ano 2% Ne 1% Kéž by hrozila 97% hlasovalo: 2849 lidí

Komentovala i kauzu Pandora Papers, nemá nic proti tomu, aby si za své peníze někdo cokoliv koupil. „Ale klasickým normálním způsobem,“ podotkla, a pokud premiér vyváděl peníze z ČR, tak prý káže vodu a pije víno. Dodala, že kauza se ovšem netýká jen Andreje Babiše a měla by se každopádně prošetřit. Připomenula, že TSS požaduje snížení daní. „Ve chvíli, kdy lidé budou mít rovnou přímou daň, která bude 15 %, tak nebudou mít důvody vyvádět a zdaňovat peníze v tzv. daňových rájích,“ mínila. Považuje za zvláštní, že se zrovna na Babiše upnula americká herečka Mia Farrow. A i když jsou daňové ráje celkem běžnou praxí, tak jejich použití schvalovat nehodlá.

Co se týče průzkumů, citovala bývalého předsedu Trikolóry, že vedle těch, kdo vytvářejí veřejné průzkumy, vypadají i fotbalový rozhodčí čistí jak andělé. Nicméně, i v průzkumech jim nyní vychází nad 5 %. „Protože jsme na sedmi procentech, tak jsem byla na poslední chvíli pozvána na tu velkou superdebatu do České televize,“ uvedla. To zřejmě znamená, že se demonstrace za účast TSS před Kavčími horami konat nebude.

Psali jsme: Půjde okolo Moravec? Už se to chystá. Spacáky a guláš před ČT, dokud nepovolí

Předsedkyně TSS dodala, že na Kavčích horách leží jejich stížnost. „Oni si to velice dobře uvědomují, že ty argumenty, které mi četla pionýrská vlaštovka (zřejmě Marcela Augustová – pozn. red.) nepasovaly na strany, které tam jsou, a na nás pasovaly daleko víc,“ pravila. Má za to, že by měla skončit doba, kdy se volí proti něčemu nebo pro menší zlo. Dle sociologických průzkumů mají prý volební potenciál až 14 %. „Lidi mají volit to, čemu věří. Mají volit pro, ne proti,“ dodala.

Ondřej Hejma položil na otázku sjednocování „skutečné“ opozice a Majerová Zahradníková odpověděla, že pro sjednocování udělali maximum, právě proto se spojili se Svobodnými a Soukromníky. Komentovala i případné spojení s SPD. „SPD tenkrát vyzval pan prezident Václav Klaus. A SPD druhý den vydala článek, místo pootevření dveří je rovnou zabouchla, jasně řekli, že oni jsou ta jediná a s nikým se bavit nebudou,“ vysvětlila.

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor se přidal, že nedávno také hovořil s Okamurou, který mu řekl věci, které ani nechce opakovat. „Bylo to často docela osobní. Ale pak mi řekl: My máme každý ten program jinej. Jsou tam společné věci, jako svoboda, národní zájmy, a tak dále. Ale u mě to Trikolóra prohrála tehdy, když odmítla ten tvrdej czexit,“ svěřil Hejma Okamurovy důvody na kameru. S uvažováním šéfa SPD předsedkyně TSS nesouhlasila, podle ní kdyby Tomio Okamura něco s czexitem dělat chtěl, tak už po tu dobu, co je v politice, mohl. A namítla, že jako TSS vždy hlasovali pro referendum. Hejma doplnil, že TSS chce hlavně zrušit článek 10, který nadřazuje evropské právo českému. Co se týče EU, chtěla by, aby se EU vrátila do podoby EFTA, tedy aby zůstal volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Hejma si také nebyl jist, zda by lidé v tuto dobu hlasovali pro czexit.

Kritizovala také přistoupení vlády ke Green Dealu. „A ODS to vidí jako něco úžasného, z toho se mi nedělá dobře,“ rýpla si do své bývalé strany. Obvinila Petra Fialu, že považuje Green Deal za „famózní“. „Byť poslední týden prohlašuje něco jiného,“ dodala s tím, že v tom není Fiala sám. „Nikdo nechce migranty, nikdo nechce euro, nikdo nechce zdražování,“ popsala prohlášení lídrů politických stran.

Psali jsme: Bábek (TSS): Někdo rád vdolky, jiný holky. Rčení, které na volby dobře pasuje Pádu Evropy lze předejít jedině odvahou, říká kanditát formace Trikolora Svobodní Soukromníci v Hradci Králové Štěpánek (TSS): Alibi pro Českou televizi Petr Štěpánek: Zjevení jménem Majerová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.