Na*raný Babiš otevřel časopis. Huboval. My to slyšeli. A teď se dějí věci

Včerejší rozhovor ParlamentníchListů.cz vyvolal lehčí pozdvižení. Šlo o slova na adresu starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy. Premiér se do neúspěšného kandidáta na ministra kultury obul za výroky v časopisu Týden jako: „Je ten typ člověka, který když je kvůli něčemu za slabocha, přijde domů a zmlátí psa nebo dítě.“ Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 11% Nemám 89% hlasovalo: 1509 lidí

Andrej Babiš na oplátku Šmardu označil za primitiva a zhodnotil, jak Šmarda vyšel z aféry kolem odvolání Staňka. „A vyšel z toho celého jako vítěz, však dostal trafiku, bude kandidovat na senátora, může být šťastný,“ dodal. „Co to je tohle? Co to je za sprosťárnu?! Pan Šmarda… Já mám zvířata rád, my máme několik psů a já je hladím, a ať nemluví o dítěti, to ho fakt pošlu někam, pana Šmardu. Nechť jde do školy slušného vychování. Jsem velice rád, že ve vládě není a nebude tam. Vyřešil jsem to velice rychle. V pondělí ráno tehdy jsem řekl panu Hamáčkovi, že buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám,“ odhalil Andrej Babiš pozadí Šmardova konce.

Na poznámku, že by Šmardovi mohl u voleb do Senátu postavit protikandidáta reagoval Andrej Babiš: „Prosím vás, já na něj kašlu, mně je úplně volnej.“

Za větu „buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám“ se do premiéra pustil investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Tak trochu mafiánský slovník premiéra Andreje Babiše v rozhovoru pro PL,“ tvrdí Kmenta.

“V pondělí ráno jsem řekl panu Hamáčkovi, že buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám.”



Tak trochu mafiánský slovník premiéra @AndrejBabis v rozhovoru pro PL. pic.twitter.com/rRmR2QOkK1 — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) September 10, 2019

„Co naděláte. Prostě jsme každý chodili do jiné školy slušného vychování,“ ozval se sám Šmarda.

Co naděláte. Prostě jsme každý chodili do jiné školy slušného vychování. — Michal Smarda (@MichalSmarda) September 11, 2019

Babišova vyjadřování se chytila také Johana Hovorková na serveru Forum24. „Co vám to připomíná? Film Kmotr? Jenže tohle není film ani kniha. My máme Kmotra premiérem. Stačí si připomenout několik dalších podobných případů,“ píše Hovorková a přidává příklady údajného „sejmutí“. Premiérovi prý stačí zavolat do vydavatelství MAFRA a domluvit „kompro“. „Případně si tam občas členové vlády přečtou, že svou práci už nechtějí dělat, mezi nimi byla Helena Válková nebo Karla Šlechtová,“ tvrdí Hovorková a podivuje se nad tím, že ČSSD sedí ve vládě s někým, kdo si její členy může vzít na mušku.

autor: kas