Na věky seďte doma. Očkování? Varuji, opatrně. Lékař bortí Babišovy experty

Většina obyvatel Česka je vůči koronaviru imunní, alespoň to si myslí odborníci ze Zdravého fóra. Pokud má někdo protilátky po prodělaném covidu, tak by se neměl nechat očkovat. „Dneska už moc dobře víme, že ty obavy, že imunita se netvoří nebo se tvoří nedostatečně, byly liché. Drtivá většina lidí, kteří covid-19 prodělali, imunitu mají, je komplexní, je dostatečná a trvá dostatečně dlouho,“ myslí si doktor Reich. Kdo chce stoprocentní ochranu, ať zůstane na věky věků zavřený doma.

reklama

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 18% Ne 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3449 lidí

Zdravé fórum je skupina snažící se sdružovat svobodomyslně smýšlející lidi. Mají dost stavu, kam se tato země dostala a dle svých webových stránek se snaží bojovat za zbytky zdravého rozumu či práva dětí na vzdělání, proti nesmyslným opatřením a za stále více pošlapávanou svobodu. Skupina zveřejnila video, ve kterém se snažila vysvětlit lidem, zda je dobré se nechat očkovat po prodělaném covidu a zda je to vůbec nutné a bezpečné.

Ve videu Zdravé fórum zastupují mikrobioložka a viroložka, vedoucí odd. virologie ZÚ Ostrava MUDr. Hana Zelená, Ph.D., a specialista na klinický EBM výzkum MUDr. Šimon Reich.

Reich na úvod připomněl, že za ten rok, co tu s námi koronavirus je, tak mnoho odborníků ze všech koutů medicíny toho spoustu o této nové nemoci zjistilo. „Dneska už moc dobře víme, že ty obavy, že imunita se netvoří nebo se tvoří nedostatečně, byly liché. Drtivá většina lidí, kteří covid-19 prodělali, imunitu mají, je komplexní, je dostatečná a trvá dostatečně dlouho,“ poukázal Reich v tričku s prezidentem Masarykem.

Fotogalerie: - Zeman a hry v Pekingu

Psali jsme: Odpor roste: Proti covid-expertům. Lékaři, aktivisté, právník. Již po celém Česku

Hana Zelená zase poukázala na to, že virus prostupuje stále více populací. „Já si myslím, že většina lidí je proti němu imunní u nás, ať už v důsledku přirozeně prodělané nákazy nebo v tom důsledku očkování,“ rozvinula myšlenku kolektivní imunity.

„Pokud máte domněnku nebo to i prostě víte, že jste to onemocnění prodělali, tak si prosím vás domluvte se svým praktickým lékařem vyšetření protilátek a když je budete mít dostatečné, tak se očkovat nejenže nemusíte, ale neměli byste se očkovat. Domluvte se na kontrolu s odstupem mnoha měsíců, kdy na to vyšetření půjdete znova a bude vás aspoň hřát ten pocit zcela legitimně, že to očkování přenecháte někomu, kdo ho opravdu potřebuje,“ vysvětlil Reich.

Pokud je tedy velká část populace vůči infekci imunní, tak je očkování těchto jedinců dle Zelené zbytečné a nezbývá očkování pro potřebné. „Myslím si, že by se měli primárně naočkovat ti, kteří o to mají zájem a mělo by to být výhradně na dobrovolné bázi bez jakýchkoliv podmínek diskriminačních a upřednostnit ty, kteří jsou rizikoví,“ domnívá se.

Anketa Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu? Na straně Izraele 68% Na straně Palestinců 11% Ani na jedné 21% hlasovalo: 7176 lidí

Reich nechápe, proč se neudělala za celý rok a hlavně v poslední době pořádná séroprevalenční studie, díky níž by se zjistilo, kolik procent obyvatelstva má protilátky. „Zároveň je důležité si uvědomit, že nejde jenom o protilátkovou imunitu, celá řada lidí zvládne tu infekci pouze na své sliznici v nosohltanu, zvládne to slizniční imunita ani není důvod pro to tělo ty protilátky nějak ve velkém dělat a ta imunita tam je,“ pověděl a vyzdvihl příklad ze Švédska, kde před pár týdny přišli se službou pro své obyvatele, kdy se každý občan země může zdarma otestovat na buněčnou imunitu. „V naší zemi nikoho imunita nezajímá, dokonce se i zanedbává vyšetření protilátek před prvním očkováním, a to je chyba,“ dodal.

Zelená se domnívá, že virus bude mít v populaci menší prostor, bude mít méně vnímavých jedinců. Do budoucna ovšem nevymizí a bude se dál šířit, jelikož nějací vnímaví jedinci v obyvatelstvu vždy budou. „Taky není jasno, jak dlouho ta imunita trvá po prodělání infekce, ale ani po tom očkování, takže dá se předpokládat, že časem bude ta imunita slábnout, takže ti lidé se mohou nakazit znova, ale myslím si, že to bude podobně jako u jiných podobných virových infekcí, že ty opakované infekce pokud proběhnou, už by neměly probíhat tak závažně, měly by být ty průběhy těch infekcí lehčí a dá se říct, že s každou další takovou reinfekcí se posiluje imunita toho člověka, takže by měl být stále odolnější vůči těm dalším útokům toho viru.“

Reich se následně zaměřil na povinnost očkování. „V podstatě ve všech případech se jedná, pokud tedy se budeme bavit o těch, kde očkujeme už ty děti, o onemocnění, která jednak známe desítky, stovky nebo tisíce let, máme je velmi dobře prozkoumané a jsou to onemocnění, která primárně nebo na druhém místě ohrožují děti. Děti na rozdíl od ohrožené skupiny u Sars-Cov-2, což jsou převážně lidé nad 65 let, nejsou svéprávné a nemohou se dostatečně samy dobře bránit. Když do porodnice, kde je kojenec, který nemůže být očkován proti černému kašli například, protože má třeba nějakou imunitní vadu, přijde člověk, kterému už očkování proti černému kašli vyprchalo, nad 60 let, tak ho může nakazit.

Fotogalerie: - Svíčky na Hradě

Psali jsme: Lidi to už nebaví. Pivo z lednice, to není ono. Jiří Bartoška zatlačil na otevření

Proto je tady princip té solidarity, proto se proočkováváme všichni, abychom ochránili ty děti, ale nemá smysl, abychom se všichni proočkovávali něčím, co ohrožuje převážně svéprávné lidi, kteří vědí jak se chránit, a pokud někdo se chce na sto procent vyhnout nakažení Sars-Cov-2, tak může zůstat doma na věky věků a má stoprocentní ochranu. Pokud tu ochranu chce mít devadesátiplusprocentní, tak se nechá naočkovat a při interakci s ostatními bude nosit respirátor, mýt si ruce, dodržovat rozestupy a podobně a není důvod, aby se celý zbytek populace očkoval,“ uzavřel Šimon Reich.

Psali jsme: Mastí si kapsy. Pandemická diktatura a zlodějna. Pořád přemýšlí, co by ještě trhli, kroutí hlavou šéfka Trikolóry Hamáček: Půjdeš do vězení? Ptají se mě moje děti Havrda (Svobodní): Ještě blbější, než jsme čekali „Vyrazím tě i z kultury.“ Seznam: Vrbětice se měly úplně ututlat. Pravda o Zaorálkovi a Petříčkovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.