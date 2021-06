Na vyšší důchody už nebude, řekl Dlouhý. Pak se naštval. A dostal vzkaz

reklama

370 miliard dluhů v loňském roce, 500 miliard letos, 390 miliard příští rok. Takhle hluboko zaťala dluhovou sekeru stávající šéfka státní kasy za ANO Alena Schillerová. Žádný jiný ministr financí v moderní historii republiky neroztáčel dluhovou spirálu tak rychle jako ona. Pomůže nám to se z krize proinvestovat, nebo to notně zkomplikuje pozici Česka v globální ekonomice?

V Událostech, komentářích České televize se na toto téma střetli vicepremiér za hnutí ANO, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Prezident Hospodářské komory zdůraznil, že v roce 2020 měl pochopení pro to, že se vláda zadlužuje. Ale pro nárůst státního dluhu v roce 2022 o dalších 390 miliard už nemá ani sebemenší pochopení. „Konkrétně se domnívám, že to je takový deficit, který by mohl otevřít cestu k tomu, aby se Česká republika dostala na trajektorii, kdy začne mít problém s udržitelností veřejných financí,“ varoval Dlouhý.

Zdůraznil, že stát musí začít šetřit. A to i v oblasti povinných výdajů, kam patří navyšování důchodů a další položky.

„Někdo tady musí říct důchodcům a dalším skupinám, že se dostáváme do situace, kdy nebude možné takové přidávání, jaké bylo. Myslím si, že bylo správné, protože byl čas dobrého chodu ekonomiky. Ale myslím si, že teď před volbami došlo k populistickým krokům, které zbytečně ten rozpočet nafoukly. Aspoň takový dojem z toho prvního projednávání máme,“ konstatoval Dlouhý.

Havlíček okamžitě vládu hájil s tím, že se země musela vyrovnat s největší krizí od druhé světové války a tato vláda se rozhodla se touto krizí proinvestovat. A to s sebou nese i to, že se republika zadlužuje. „Kdy jindy máme pustit peníze do ekonomiky, než když je zle,“ bránil se Havlíček.

Trval na tom, že Česko stále patří k nejméně zadluženým zemím a navíc podle vicepremiéra vláda dokázala udržet průmysl v chodu i v časech pandemie. „Že jsme ho nezavřeli, že jsme vydrželi ten tlak, který tady byl gigantický, ať už ze strany koaličního partnera nebo ze strany odborů, tak jsme průmysl nezavřeli a dokázali jsme, ... že průmysl byl součástí řešení."

Dlouhého však neuklidnil. Hlasitě varoval, že na straně vlády nevidí plán na konsolidaci veřejných financí. Tato konsolidace s sebou podle Dlouhého ponese i zvýšení daní, ale pokud se to má stát, podnikatelé musí také vidět, že i stát šetří na svém provozu. Zvýšení daní se podle Dlouhého v dnešní situaci v zásadě nedá vyhnout, ale nelze se smířit s tím, že lidé budou platit vyšší daně a vláda bude rozdávat populistické dárečky.

Poté došlo na práci z domova neboli na home office.

Tady se Dlouhý zlobil na televizi Seznam. „Já jsem asi před dvěma měsíci udělal rozhovor pro konkurenční televizi Seznam a oni mi dali do titulku, já jsem to tak přesně neřekl, ale oni mi to dali do titulku, že jsem řekl, že home office je dlouhá placená dovolená,“ zlobil se Dlouhý s tím, že v některých sektorech je home office v pořádku, ale v některých profesích nedává smysl. ... A já tady slyším povzdechy zaměstnavatelů, že se jim z toho home officu nechce, i když by je ti zaměstnavatelé potřebovali,“ konstatoval Dlouhý s tím, že v této oblasti sleduje jisté zpohodlnění zaměstnanců.

Novinářka Markéta Bidrmanová ze Seznam TV se proti slovům Vladimíra Dlouhého rázně ohradila.

„Pane prezidente Vladimíre Dlouhý, Seznam Zprávy vás nepřekroutily. Chápu, že tomu sám nechcete věřit, ale fakt jste to o home office řekl: ‚Nalijme si čistého vína. Lidé na jednu stranu strádají, trpí, hádají se doma, na druhé straně je to placená dovolená. Co si budeme namlouvat‘,“ ocitovala jeho slova.

