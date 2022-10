Nabíjení pro elektromobil každých 60 km. Jinak pokuta. V EU pletli bič i na nás

Evropský parlament chce dále podporovat elektromobilitu. Shodl se, že by nabíjecí stanice na hlavních silnicích měly být umístěny každých 60 kilometrů, každých 100 kilometrů by pak měly být umístěny čerpací stanice na vodík. Nová pravidla jsou součástí balíčku „Fit for 55 do roku 2030“. Nyní o těchto požadavcích budou diskutovat zástupci europarlamentu, Evropské komise a Evropské rady. A německý europoslanec Ismail Ertug, který byl pro tento návrh zpravodajem, prohlásil, že problémem EU jsou členské státy a je zklamaný, že mu europarlament nekývl na návrh, že by každá chybějící stanice znamenala pokutu 1000 euro pro členský stát.

reklama

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 72% Nechci 21% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4023 lidí

Jak uvádí stránky Evropského parlamentu: „Aby se EU stala klimaticky neutrální, požadují poslanci dobíjecí stanice pro automobily každých 60 km, vodíkové čerpací stanice každých 100 km a snížení emisí z lodí.“ Nová pravidla jsou součástí balíčku „Fit for 55 do roku 2030“, plánu EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Poslanci požadují stanovení minimálních závazných vnitrostátních cílů pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Členské státy budou muset do roku 2024 předložit svůj plán, jak jich dosáhnout. Podle přijatého usnesení by do roku 2026 měla být na hlavních silnicích EU každých 60 km k dispozici alespoň jedna dobíjecí stanice pro elektromobily. Stejný požadavek by měl platit pro nákladní vozidla a autobusy, ale pouze na hlavních sítích TEN-T a měl by se týkat výkonnějších stanic. Výjimky by platily pro nejvzdálenější regiony, ostrovy a silnice s velmi malým provozem. Poslanci rovněž navrhují zřídit více vodíkových čerpacích stanic podél hlavních silnic EU (každých 100 km namísto každých 150 km, jak navrhuje komise) a zřídit je rychleji (do roku 2028 namísto 2031), uvádí stránky této instituce.

Dobíjecí stanice pro alternativní paliva by měly být dostupné pro všechny značky vozidel a platba za dobíjení by měla být snadná. Stanice by měly zobrazovat cenu za kWh nebo za kg, měly by být dostupné a informace na nich jednoduché k porovnání. Poslanci také chtějí, aby do roku 2027 byl zřízen společný evropský přístupový bod pro data o alternativních palivech, který by poskytoval informace o dostupnosti stanic, čekacích dobách a cenách na různých stanicích po celé Evropě.

Fotogalerie: - Nebudeme mlčet

Kromě toho europarlament požaduje snižování emisí i po lodní dopravě. Parlament usiluje o to, aby námořní sektor snížil emise skleníkových plynů z lodí o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a o 80 % od roku 2050 ve srovnání s úrovní v roce 2020, přičemž Evropská komise navrhovala snížení o 13 % a 75 %. Poslanci rovněž požadují stanovit cíl 2% podílu obnovitelných paliv. Na vymáhání pravidel by měl sloužit systém sankcí. Příjmy z nich by měly jít do fondu na podporu oceánů a přispívat na dekarbonizaci námořního odvětví, energetickou účinnost a bezemisní pohonné technologie, uvádí europarlament.

Zpravodajem pro toto nařízení byl německý sociálně demokratický poslanec Ismail Ertug, který podotkl, že momentálně je v EU 377 tisíc dobíjecích stanic. Ale kdyby země dostály svým slibům, bylo by jich prý dvakrát tolik. Zavést infrastrukturu pro alternativní paliva je podle něho nutné, aby se dal Green Deal zachránit.

Mandát k jednání Parlamentu s Radou o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva byl přijat 485 hlasy (65 bylo proti a 80 se zdrželo hlasování) a mandát k jednání o udržitelných palivech v námořní dopravě byl přijat 451 hlasy (137 proti a 54 se zdrželo hlasování). Parlament je nyní připraven zahájit jednání s členskými státy.

Fotogalerie: - Nepal uhlí, pal skéro

Jak připomíná server Euractiv, podobná, ale méně závazná forma tohoto nařízení byla schválena už v roce 2014. Právě o něm hovořil zmíněný Ismail Ertug, když prohlásil, že pět až šest let je ztracených. A stěžoval si, že důvodem bylo, že se jednalo o nařízení, tudíž ho státy musely nejdřív nějak zařadit do své legislativy. Naopak, nové cíle by měly být regulacemi, tedy by začaly platit hned po schválení.

„Je takový slavný výrok, největší problém EU jsou členské státy a tohle je jen další důkaz,“ prohlásil německý sociálně demokratický europoslanec dle Euractivu. Podle tohoto listu se Ertug má tento týden setkat se zástupci Evropské rady a komise, aby našli společnou pozici.

Ertug prý chtěl, aby ho europoslanci podpořili i v jeho dalších požadavcích, aby jeho vyjednávací pozice byla silnější, ale nakonec se tak nestalo. „Zkusil jsem své kolegy přesvědčit o takzvaném sankčním mechanismu, který bych mohl použít na trilogu,“ uvedl Ertug. Zmíněný sankční mechanismus by pak pokutoval každou zemi částkou 1000 euro (24 454 Kč při současném kurzu) za každou chybějící dobíjecí stanici. Tento mechanismus ovšem europoslanci nepodpořili, zastání našel jen u Evropských socialistů, Zelených (k nímž patří i Piráti – pozn.red.) a několika dalších europoslanců.

Psali jsme: To už jsem někdy slyšel, paní Drábová. Holec píše jaderné šéfce „Ty jsi Evropa! Bezpečnost, jednota.“ Inzerce EU po celé Praze. A pak padl dotaz na peníze 30 členů Kongresu: Bidene, pomoc Ukrajině spojte s tlakem na příměří Fiala vám tajně bere peníze. Babiš s covidem tahá nové obvinění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama