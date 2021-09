Nabodnout Hřiba na vidle? Hezký pražský zvyk. Xaver a Holec se totálně odvázali

Pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib a jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nenávidí auta, tak je jim jedno, že doprava v metropoli kolabuje, může za to jejich neschopnost, shodli se v pořadu Wilsonova 10 na XTV.cz moderátor Luboš Xaver Veselý a komentátor Petr Holec. Existuje však prý tradiční řešení v podobě „pražského zvyku“. „Nabodl bych ho na vidle,“ pobavil se Holec při vzpomenutí na pražskou defenestraci. A pak došlo na Dominika Haška a jeho prezidentskou kandidaturu. „Ty puky do hlavy možná něco zanechaly,“ zaznělo.

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5949 lidí Rozhovor obou mediálních matadorů započal nemálo třaskavě. „Hele, jsem nasranej na našeho nejlepšího primátora v historii, pirátskýho, Zdeňka Hřiba,“ spustil Holec, který totiž poznal to, co prožívají Pražané a dojíždějící do naší metropole každý den – tedy si o pár desítek minut prodloužil cestu autem. Cesta, která před úřadováním současného pražského magistrátu zabrala autem třicet minut, se náhle protáhla na padesát.

„Víte, kde je Slavičín?“ tázal se v té souvislosti na lokaci rodiště primátora Hřiba Xavera Veselého, jenž si troufl vzhledem ke stavu Prahy odhadnout, že to bude: „Na Ukrajině někde, ne?“ – „Ano, ale na západě. Není to, jak je Donbas?“ upřesnil Holec.



Xaver již poté vážně tipoval Luhačovice, což Petr Holec doplnil historkou, že právě Hřibovo rodiště nemůže zapomenout. Není divu. Na místě totiž zažil jeden z prvních mítinků Tomia Okamury při jeho vstupu do politiky a zaznívaly prý vtipy o „koňských penisech“. Tehdy mu prý došlo, kde Okamura skončí: „Když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že tenhle člověk musí jednou skončit na Pražském hradě.“ MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Oba dva se nato vrátili ke kolabující Praze a zamýšleli se, zdali jsou zvěsti, že pražská koalice Pirátů, Prahy sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) chce dopravní situací odradit všechny řidiče schválně, nakonec však dospěli k tomu, že je pouze koalice pod vedením pirátského primátora Hřiba akorát až tak „neschopná“.



Holec dodal, že se bavil s jedním členem vedení Prahy a dozvěděl se, že skutečně může za aktuální stav nezkušenost Hřiba a jeho náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě), zodpovědného za dopravu. „Oba jsou nezkušení a nenávidí auta, tak je jim to jedno,“ poznamenal, co uslyšel po dotazu, jak může aktuální stav vedení pražského magistrátu neřešit. Oba dva prý vůbec neřeší koordinaci uzavírek v dopravě, a tak dopustili, že na konci léta skončila Praha v jedné velké zácpě.



Vzpomenut byl i dopis prezidenta Miloše Zemana vyzývající kvůli situaci v Praze k nápravě a k Hřibově rezignaci. „Kdo to psal?“ nechtěl Xaver věřit, že by to byla Zemanova práce. – „Ovčáček! Já už poznám jeho rukopis,“ vypálil nato Holec s tím, že „tohle se mu povedlo“. Fotogalerie: - Rodinný den s Hřibem

Vzpomenul i na jeden „pražský zvyk“. „Nabodl bych ho (Hřiba) na vidle, v Praze s tím umíme zatočit,“ glosoval s nahlédnutím na trpkou minulost pražských konšelů. – „Na vidle? Vy jste hrozně prudkej,“ uklidnil ho Veselý. – „Tak jsem radikální – já nasávám pirátství,“ pobavil se Holec.



Veselý pak poznamenal, že aktuálně Českem proběhla též zpráva, že chtěla skupina Romů „napíchnout Okamuru“. „Opravdu, nějaký další Floyd nám roste?“ neudržel se Holec.



Oba uzavřeli, že „prezidentský“ Ovčáčkův dopis se povedl hlavně proto, že se Hřib „rozpálil doběla“, jelikož se jej povedlo zesměšnit. Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Následně se oba ubrali ke kandidatuře bývalého hokejového brankáře Dominika Haška na příštího prezidenta. Holec poznamenal, že pokaždé, když Hašek začne oznamovat svoji kandidaturu, tak někoho urazí, a ukázal na poslance za hnutí ANO Patrika Nachera, do něhož Hašek pálil, když se vracel k incidentu Andreje Babiše s jeho nejstarším synem.



„Jste odporný. S velkou pravděpodobností váš šéf estébák nechal zfalšovat lékařskou zprávu a unést svého syna do zahraničí (již dříve na něj i křivě přísahal). Změnil mu minulost i přítomnost. Jeho syn se brání, a vy na toto téma žertujete!? Jste to, co jste,“ vypálil Hašek na Nachera, jenž se pobavil ve stylu výpovědi Babiše mladšího a režiséra Víta Klusáka, že na místo Babišovy kampaně „šli na polévku“.



„Možná jste mě viděli na zahájení kampaně ANO v Ústí. Asi neuvěříte, co se mi stalo. Já vůbec nevěděl, že se to koná, a do Ústí jsem jel úplnou náhodou. A pak si říkám, proč nezajít na Větruši na vyhlášenou svíčkovou... A ona tam zrovna začínala kampaň,“ bavil se Nacher, načež si vysloužil onen Haškův výbuch. Psali jsme: „Bludy. Agresivní. Křičel.“ Babiš mladší? Z ANO přišel Dominiku Haškovi papír Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla

„Ty puky do hlavy možná něco zanechaly,“ ohodnotil to Holec. „On kandiduje, aby nahradil Zemanovo zlo, ale vlastně se chová ještě víc mstivěji – ano, Miloš Zeman je mstivý, to se o něm ví, a s každým přibývajícím rokem se ty vlastnosti rozhodně nelepší u lidí, u nikoho, ale Dominik Hašek se vždycky projeví ještě hůř,“ zaznělo.

A kdože tedy bude další prezident? Veselý má jako horkého favorita známého prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. „Představte si, pak by na tom Hradě nebyly buřty, ale dentální péče,“ pobavil se nato Holec, jak by se s výměnou Zemana za Šmuclera změnila hradní atmosféra. Poznamenal však, že mu na známém stomatologovi vadí, že není odborníkem na problematiku covidu-19, ale přesto se z něj stala v tomto ohledu jakási celebrita.

