Nafta – litr za padesát? Již brzy. Ekonom Pikora zírá na plán Němců vyhnat lidi ze „spalovacích“ aut

Německá vláda navrhuje daň z CO2, která by měla lidi odradit od řízení motorových vozidel. Odborníci se však shodují, že tato daň by mohla mít vážné dopady nejen na německou společnost a ekonomiku. To potvrzuje i ekonom Vladimír Pikora, který v komentáři pro Reflex.cz popisuje, jak na uhlíkovou daň doplatí Česká republika, potažmo celá Evropa. Důrazně také varuje před zaděláváním na rozsáhlý výpadek eletkřiny, tzv. blackoutem.

Cílem těchto změn má být podle našich německých sousedů motivace chovat se ekologičtěji. Tedy, aby si lidé místo do auta se spalovacím motorem raději sedli třeba do elektromobilu. Pikora upřesňuje, že zpočátku by se za jednu tunu oxidu uhličitého CO2 mělo platit 35 eur, sazba by postupně rostla a v roce 2030 by už činila 180 eur. „V přepočtu na koruny by to u nafty znamenalo zdražení nejprve o necelé tři koruny na litr. V roce 2030 by už byl litr nafty dražší o 15 korun,“ upřesňuje ekonom. Anketa Jste pro zavedení ,,daně z masa", jak se o tom vážně uvažuje v Německu? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3674 lidí

Problémem elektrických aut je však vysoká cena, která ekonomicky nedává při současných cenách smysl, dodává Pikora. „Pořizují si je jen ti, kteří trpí ekologickou úzkostí,“ říká s tím, že není stoprocentně ekologické žádné auto – ani elektroauto. „Ve chvíli, kdy provoz normálního auta podraží o třetinu či polovinu, situace se otočí ve prospěch elektroaut,“ vysvětluje ve svém článku „Se zelenými dotacemi a zelenými daněmi vzhůru k zelenému úpadku“.

Takovou srandu však musí někdo zaplatit. A tím někým budou všichni, nejen řidiči. Téměř všechno zboží je totiž dopravováno auty, doprava bude s vyšší daní dražší, což se projeví v ceně veškerého zboží. To prý náramně vyhovuje centrálním bankám, které mají ve většině zemí světa problémy s nízkou inflací.

Němci zcela jistě budou podle Pikory tlačit na své okolí, aby i v dalších zemích kopírovali jejich daň z uhlíku. Ceny u hranic budou postupně růst a české čerpací stanice budou nejspíš zahlceny německými řidiči, což se projeví ve vyšších cenách i u nás. „To, že bude Evropa najednou dražší, svět uvítá. Získá nad ní konkurenční výhodu,“ podotýká ekonom.

V Německu se už lidé dieselů zbavují a ty postupně mizí do východní Evropy. Evropa tak bude jezdit draze a trochu ekologičtěji, třetí svět však bude kupovat vraky a trochu planetě přitápět s CO2. „Emisí bude na Zemi stejně – jen my v Evropě budeme chudší,“ glosuje Pikora. Bohatí lidé budou bydlet ve svém a čerpat dotace na nové elektrické vozy, chudí budou příjem vynakládat na nehorázné nájmy, na dražší pohonné hmoty a budou prý ekologicky chodit pěšky.

Původní zdroj ZDE

Celé je to podle ekonoma tak trochu zvrácené, jelikož dotace nebudou až tak velké, aby na elektroauta dosáhli všichni. „Zelená propaganda evidentně dělá divy. To je od podlahy špatná politika. Fanatická ode zdi ke zdi. Vzpomeňme, jak ve Francii vzniklo nikým neorganizované hnutí žlutých vest. K jeho vzniku přispěl právě návrh na zvýšení daní u pohonných hmot,“ pokazuje Pikora na to, jak je nápad Němců antisociální.

Fotogalerie: - Před Hradem proti Hradu

Závěrem dodává, že rychlým přechodem k elektřině si jen zaděláváme na blackout, na který podle všeho nejsou úřady připravené. „Jsou ale připravené dotovat větší spotřebu elektřiny,“ klepe si Pikora na čelo. I na rádoby zelených politikách, jako jsou řepka, močovina, soláry, se ukazuje, že nic nebylo tak dobré, jak se čekalo, a někdy to přírodě dokonce škodí. „Je to peklo dotací. Dotace jsou špatnou politikou téměř nebo úplně vždy,“ uzavírá ekonom.

Psali jsme: Reálně hrozí velké zdražování. Poděkovat můžeme do Německa bojovníkům proti uhlíku Je to asociální! Ekonomka Šichtařová burcuje kvůli tomu, co plánují v Německu. Doplatí na to prý chudší lidé Lukáš Kovanda: Benzín a nafta v ČR teď budou zdražovat, kvůli Íránu, USA a slabší koruně Uhlíková daň? Zdaňme radši každého občana, kritizuje člen ODS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab