Nahráli jste Putinovi. Novinářka, kterou vyhodili z Hradu, promluvila. Nejen ona

reklama

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11960 lidí

„Dnes jsem měla být na tiskové konferenci Zelenského, který přiletěl do Prahy. Akreditovala jsem se, prošla všemi kontrolami a spolu s dalšími novináři čekala dvě hodiny na jeho příjezd na Hrad. Najednou za mnou přišel příslušník policie a řekl, že mi zrušili akreditaci a že musím odejít,“ stěžovala si na sociální síti novinářka.

Tisková mluvčí prezidenta ČR Markéta Řeháková detaily rozhodnutí o zrušení akreditace Kurbangalejevové nesdělila. „Prezidentská mluvčí České republiky se zdvořile vyjádřila, že nezná detaily tohoto rozhodnutí bezpečnostní služby. Jedu domů, jak bylo řečeno,“ napsala Kurbangalejevová.

Soucit s ruskou novinářkou vyjádřila i česká publicistka Lucie Sulovská. „Doufám, že jsi v pohodě, Farido. Doufejme, že se celá věc vysvětlí, a pokud se ukáže, že neměli pádný důvod, omluví se vám,“ vzkázala Kurbangalejevové Sulovská se slovy, že ne všichni v České republice jsou takto nenávistní. Zmínila však nedávno zveřejněný článek od ruské opoziční agentury Meduza o lidech, kteří emigrovali z Ruska, ale byli z nějakého důvodu nuceni se vrátit zpět. Většina důvodů byla osobních. Z České republiky to byl pouze jeden případ, kdy se Rus vrátil do své domoviny, protože se k němu kvůli jeho původu nechovali lidé dobře. Sulovskou to nepřekvapilo.

Mnoho občanů České republiky podle Sulovské často „šlape po obyčejných lidech a klaní se tyranům nahoře. Poslední století je toho důkazem,“ popsala situaci v Česku.

Situace si všimla i další ruská novinářka Marina Ovsyanniková. Chybu vidí na straně bezpečnostních složek, přiznává však, že nejde říci, jestli českých, nebo ukrajinských. „Ruské novinářce Faridě Kurbangalejevové nebylo umožněno zúčastnit se tiskové konference prezidenta Zelenského v Praze. Je to bolestné, smutné a zraňující. Myslím, že to byla chyba bezpečnostních složek. Pravda, není jasné, kterých, zda českých, nebo ukrajinských,“ napsala na facebooku, kde dále připomněla některé úspěchy své kolegyně.

Farida Kurbangalejevová byla v Rusku známou televizní moderátorkou hlavních zpráv na televizní stanici Rossija 1. Po anexi Krymu a na protest proti ruské invazi do Donbasu však z televize odešla a dobrovolně se tak své kariéry vzdala, když se přestěhovala do České republiky.

„Všechny její myšlenky byly vždy na straně Ukrajiny,“ napsala Ovsyanniková.

Bezpečnostní služba zákazem Kurbangalejevové zúčastnit se tiskové konference s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nadělila ruské propagandě „šikovný dárek“. „Incident, který se Faridě stal v Praze, dokonale zapadá do kremelské metodiky: ‚Vidíte, Rusové, jak vás všichni na světě nenávidí‘.“

Nastalá situace by šla ještě zvrátit za předpokladu, že by se novinářce Kurbangalejevové omluvil organizátor tiskové konference a bylo by jí umožněno natočit s ukrajinským prezidentem exkluzivní rozhovor. To by dalo Putinovi šach mat. „Ale situaci lze ještě zachránit. Kdybych byla organizátorem tiskové konference, omluvila bych se Faridě a nabídla bych jí, aby natočila exkluzivní rozhovor s prezidentem Zelenským. Byl by to tah na koně – šach mat kremelskému diktátorovi!“ navrhla novinářka Ovsyanniková.

Psali jsme: Nejdřív povolili, pak vyhodili. Ruská novinářka musela z Hradu. A co BIS? Už to jede Rajchl (PRO): Červená mikina a khaki tričko. Mají víc společného, než se může zdát Premiér Fiala: Darujeme Ukrajině další statisíce kusů velkorážní munice Perný den Zelenského v Praze. Tričko se vzkazem od Pekarové, potlesk na Národní, nakonec odlet do Bratislavy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.