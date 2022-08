Náměstek od Hubáčkové chce zredukovat davy turistů. A jásal nad silou přírody

reklama

Požár vypukl 24. července; větší požár zatím Česko nikdy nezasáhl. Oheň postihl plochu 1060 hektarů, na místě aktuálně zasahuje 1028 hasičů. Nyní se podle Tesaře podařilo požár dostat pod kontrolu, úplně zlikvidovat by ho podle mluvčího hasičů mohli do několika dní.

„Situaci monitorujeme, máme poměrně přesné informace. Ještě jsou tam ložiska k dohašení, ten terén je už dnes ohraničený a postupně se zmenšuje . Pevně věřím, že Národní park České Švýcarsko má to nejhorší za sebou, že se blížíme k závěru ve smyslu hašení,“ řekl úvodem náměstek ministryně životního prostředí. Monitoring podle něj budou v terénu hasiči dělat ještě několik dalších týdnů i po uhašení.

Část požárem zničeného parku by rád zpřístupnil v budoucnu turistům: „Území ještě projedeme, štěstí je, že zázemí zůstalo. Pokud to bude dostatečně bezpečné, chceme část území, aby se lidem zpřístupnila. Aby to viděli, aby zažili ten pocit, jakou přírodní katastrofu jsme opět absolvovali. Je to apokalyptický pohled neobvyklého rozsahu,“ podotkl, co na turisty v národním parku čeká.

Naznačil, že požár parku prospěje. „Je i dobře vidět, jak si s tím územím umí poradit i příroda sama. Dnes jsem obdržel fotku, jak na prvních spáleništích už vyrůstá tráva. Ta síla přírody je obrovská. Ten popel, který tam je, je vlastně nejvýživnější, co může příroda nabídnout, je to jako pohnojená zem. A obnova parku bude velmi rychlá, potvrzují to lesníci a zkušenosti. Kde hořelo v roce 2006, tam laik dnes nepozná, že tam požár byl,“ připomíná Tesař.

Rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko nechat přírodu, ať si s tím poradí, je dle něj do jisté míry správné: „Určitě by větší část měla být ponechána přírodě, neříkáme stoprocentně. Ta shořelá plocha bude už dramaticky odolnější proti požáru,“ řekl náměstek. V parku byla kdysi uměle vysazena smrková monokultura, čímž kůrovec měl potravu v podstatě připravenou, a to je k požáru nejnáchylnější území. Přirozený les smíšený má úplně jinou dynamiku a nebude už tak náchylný.

Meteorologové varují, že ještě přijdou velká vedra, a varují před rizikem vzniku požárů. Požáry hrozí i v jiných národních parcích. „To riziko je na celém území České republiky. Když vezmu Vysočinu, kde jsou rozpadlé smrkové porosty, kde je také ta suchá hrabanka, kde také fouká vítr v nárazech... Je to samozřejmě riziko, které je obecné,“ upozornil Tesař.

Zkritizoval turisty, kteří se do Národního parku České Švýcarsko i nyní vydají a dělají si tam různá ohniště: „Já nepochopím, že při tom, co se tam stalo, tam strážci najdou, že pořád chodí někdo do toho lesa a dělá si tam ohýnek. Bohužel, národní parky přitahují davy turistů, a ta pravděpodobnost, že mezi nimi je někdo, kdo nepochopil, jaké riziko to je, je bohužel možná větší, než v lesích na Vysočině, To je realita,“ zmínil Tesař.

Rád by, aby tato přírodní katastrofa lidi přesvědčila chovat se mnohem zodpovědněji. „Já v to pevně doufám. Věřím, že tato apokalypsa... to je ten důvod, proč bych rád, aby část zničeného území byla lidem přístupná, co nejvíc. Aby zjistili, co nám hrozí. Že se otepluje, je sucho, loni bylo na Moravě tornádo... To jsou prostě projevy, kterým budeme čelit víc a víc. Pokud nepřizpůsobíme své chování a nevezmeme odpovědnost konečně za svou, tak nás tohle, bohužel, neopustí,“ dodal náměstek ministryně životního prostředí

Hlavním úkolem, jak zabránit požárům v národních parcích, je podle něj snížit tam koncentraci lidí a nalákat je i na jiné zajímavé přírodní rezervace. Je to úkol pro ochranu přírody a pro správy národních parků, dostat více informací k lidem, kteří chtějí přírodu zažít.

„Je to lepší, než dělat redukci počtu lidí v podobě prodeje vstupenek do národního parku,“ dodal Tomáš Tesař.

