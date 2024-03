Nářek nad ČT. „Jako na Slovensku nebo v Maďarsku.“ Přitom je to prý jen začátek

Rezignaci celého Etického panelu ČT potvrdil Novinkám jeden ze členů panelu, Nikolaj Savický. „Je to pravda. Naše představy o tom, co má dělat etický panel, se diametrálně odlišují od představ, které má generální ředitel. Nejsme schopni dostát jeho požadavkům,“ uvedl Savický.

Za koncem celého panelu mají být podle informací Novinek spory s ředitelem Součkem ohledně politického moderátora Václava Moravce. Na něj vloni přišla stížnost od Institutu Václava Klause (IVK) za to, že označil exprezidenta Klause za „Putinova gubernátora“. Etický panel se ve věci moderátora zastal, Souček pak žádal odůvodnění takového rozhodnutí.

Důvodem sporu mohl být také reportér domácí redakce Jiří Hynek, který odešel z obrazovek poté, co se jeho jméno objevilo v uniklých policejních spisech týkajících se kauzy IKEM.

„Rezignovali všichni členové etického panelu, poradního orgánu generálního ředitele ČT. Jejich činnost byla sporná – za doby nového generálního ředitele se vyjádřili v kauze moderátora Moravce (kdy ‚pokryli‘ jeho vyjádření vůči bývalému prezidentu Václavu Klausovi, že jde o gubernátora Kremlu, aniž uvedli argumenty a analýzu pro své stanovisko) a projevili hodně zvláštní nečinnost v kauze redaktora Hynka,“ uvádí Pavel Matocha na svém facebooku na informaci serveru Novinek.

Svou rezignaci oznámili členové panelu v dopise adresovaném Součkovi s tím, že na funkce rezignují k 31. březnu.

Právník Ondřej Dostál se domnívá, že s rezignací panelu by se mohlo blýskat na lepší časy, Česká televize podle něj stojí na křižovatce dobrého či špatného rozhodnutí. „Blýská se na lepší časy? Etický panel ČT rezignoval pro spory s ředitelem Součkem. Předmět sporu: stížnosti na Moravce, kterého se etický panel zastal; kauza reportéra Hynka a IKEM. Česká televize má na vybranou: buď se uzdraví, nebo hromady hnoje a pak osud jako na Slovensku,“ reagoval na platformě X.

Osud televize veřejné služby na Slovensku zmínil také novinář Tomáš Etzler: „No, není to tak do očí bijící jako na Slovensku nebo v Maďarsku, ale děje se to,“ podotkl k situaci v ČT.

