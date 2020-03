Nas*aný Okamura: Šílený, co si Hamáček dovoluje. A drsná slova o EU

Předseda SPD Tomio Okamura poskytl rozhovor Svobodnému rádiu. Okomentoval situaci kolem koronaviru. Hned na úvod konstatoval, že musí všichni lidé táhnout za jeden provaz. Není prý čas na hledání toho, co se zanedbalo. Ale obratem se pustil do vlády Andreje Babiše (ANO) a kroutil hlavou nad tím, že chce nakoupit americké armádní vrtulníky za 14 miliard. Okamura konstatoval, že vrtulníků se nikdo nenají.

„Já si myslím, že teď je nejdůležitější to, abychom všichni spolupracovali, abychom všichni táhli za jeden provaz. Ti tzv. sluníčkáři a novináři se snaží i v současné době poštvávat lidi proti sobě a snaží se rozdělovat společnost na ty, kdo souhlasí s vládou, kdo nesouhlasí s vládou. Já říkám, že je zcela evidentní, že dílčí chyby tam jsou, ale pojďme se o tom bavit, až když to společně zvládneme, tu pandemii koronaviru. Teď se soustřeďme na spolupráci a solidaritu,“ požádal spoluobčany. Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8666 lidí

Já vítám ta přísná opatření, my jsme na ně tázáni jako opoziční strana.

Jen by prý prosil vládu, aby situaci nepolitizovala a aby hledala inspiraci k řešení krize také v zahraničí, např. v Číně, kde se situaci daří stabilizovat.

Já bych chtěl všechny poprosit, abychom byli ohleduplní. Pojďme si zlepšovat dobrou náladu, protože je všeobecně známé, a řeknou vám to i psychologové, že i dobrá nálada přispívá k tomu, aby se zvládnul lépe stres. Naopak, když je stres, tak je to lidské tělo náchylnější k různým onemocněním. Takže já naopak vyzývám lidi, zavolejte svým babičkám, prababičkám, aby se necítily osamoceny, řekněte jim dobré slovo. Určitě pomůže taky, když budeme všichni nosit roušku,“ apeloval lidi.

Poté zdůraznil, že vláda musí řešit i ekonomické problémy, které nepochybně přijdou, musí myslet na to, že lidé nemohou pracovat, ale musí platit hypotéky, exekuce a tak podobně. Žádá proto vládu, aby jednala i s exekutory. A zatímco u hypoték je vláda ochotna prosazovat odložení splátek, tak u exekucí to prý zkoušet nebude.

Ještě ta krize přijde. V horizontu 14 dní se projeví problémy firem a problémy OSVČ. Vláda na tom musí začít pracovat nebo se lidé dostanou do neřešitelných ekonomických problémů,“ varoval Okamura.

Podstatné podle šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie je, aby si lidé udrželi práci. „Navrhujeme taky, aby stát platit povinné odvody zaměstnanců za zaměstnavatele,“ předestřel Okamura jedno z možných ekonomických opatření. Jinak se prý ti lidé rozprchnou a stát to při vyplácení dávek v nezaměstnanosti přijde hodně draho.

Vedle toho požádal vládu, aby omezila nepotřebné armádní nákupy. Za nepotřebné považuje např. americké vrtulníky, které se vláda chystá koupit. „Vždyť je to k ničemu, Poláci i Maďaři šli cestou modernizace těch ruských vrtulníků. Andrej Babiš se rozhodl po návštěvě Trumpa, že jo, že koupí předražený americký vrtulníky a ještě expanzivní, který slouží do boje tam někde v Afghánistánu. Je to prostě k ničemu. Tyhle nepotřebné nákupy by se měly seškrtat a napumpovat ty peníze lidem v nouzi, protože nějakýho bojovýho vrtulníku se lidi nenají,“ šil Okamura do Babiše. „Amerika neamerika, měli bychom se domluvit a táhnout za jeden provaz tak, abysme pomohli občanům,“ zdůraznil. Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 14299 lidí

Upozornil také na to, že už v lednu bylo odborníkům jasné, že epidemie koronaviru dorazí i do Česka a vláda, která věděla, kolik má lékařských ochranných pomůcek na skladě, nic nekonala.

Opřel se také do nadnárodních korporací a do Evropské unie.

„Získali jsme poznatky, že nadnárodní korporace vyvádí masově obrovské peníze z České republiky. Začaly už minulý týden,“ vypálil Okamura s tím, že se hnutí SPD snažilo zdanit dividendy, které si firmy odvádějí. Takovéto zdanění je však v rozporu s unijním právem. „EU chce ždímat ty východní státy tím, že tady bude nízká mzda, prodávat nám tady ty druhořadý potraviny a pak si vyvádět zisky do daňových rájů,“ rozčiloval se Okamura.

Zmínil také žádost o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za to, že migranty mířící do EU srovnala s invazními druhy zvířat a rostlin, kterým se EU brání.

„To je šílený, co si pan Hamáček a ČSSD vůbec dovoluje. Když to není probruselský názor, tak je to předsudečná nenávist a začne se to stíhat. A já vím, že značná část policistů podporuje SPD a já si myslím, že musí být nešťastní z takového ministra,“ nešetřil kritikou Okamura s tím, že pevně stojí za svou poslankyní. „Karla se stala symbolem boje za svobodu slova, abychom mohli otevřeně říkat svobodné názory na migraci a na islám. To je otřesný, co předvádí ministr Hamáček. Teď řeší epidemii koronaviru, to je jeho práce, ale pak se k tomu vrátíme,“ sliboval šéf SPD.

Až skončí koronavirová krize, Okamura je odhodlán udělat všechno pro to, aby se v příštích volbách už sociální demokraté nedostali do Sněmovny.

Po pár minutách se znovu vrátil k EU a znovu ji zkritizoval. Já říkám, okamžitě ven. Tahleta Evropská unie musí skončit, ať táhnou k čertu, jsem řekl už včera. Oni neudělali nic, jenom nás zkritizovali za uzavření hranic. A já říkám okamžitě ven,“ zdůraznil.

Nešetřil ani ODS. Předseda strany Petr Fiala prý jen stále dokola kritizuje vládu a podle Okamury není schopen předložit jediný návrh, který by pomohl třeba alespoň voličům ODS.

Z závěru rozhovoru prohlásil, že ačkoli jsou jiní politici SPD zvaní do Otázek Václava Moravce v České televizi, on osobně tam zván není a rád by zjistil proč. Je prý možné, že se na to zeptá přímo v přímém přenosu samotného Václava Moravce 1. místopředseda SPD Radim Fiala, až usedne do jednoho z křesel pro hosty jeho pořadu.

