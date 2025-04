Násilí? Incident kolem STAČILO! dokonal ministr Rakušan

O víkendu se předseda politického uskupení STAČILO! svěřil se svou zkušeností s influencerem Mikaelem Oganesjanem, který se ho snažil vyprovokovat příslibem peněz na kampaň. Přislíbeno mělo být 600 000 Kč od vlasteneckého spolku. „Když jde o takovou částku, chceme se potkat s celým vaším uskupením. Na místě můžeme vyplnit papíry, ať si můžeme dohlídnout na to, že je všechno správně, my pěkně poděkujeme za podporu, ale až budou smlouvy schváleny, pak se může platit. Dvojnásobně jsme se chtěli s těmi lidmi potkat, protože tak velká částka zavání provokací. Mimochodem… není to jediný případ, kdy nám někdo slibuje velkou částku a když pošleme smlouvy a čekáme na jejich vyplnění, nic z toho není,“ popsal Vidlák své zkušenosti.

Když provokace nevyšla, došlo dle k Vidláka k tomuto. „Mimochodem, víte, co udělali, když zjistili, že si na nás (kromě zbytečného výjezdu) nic nevezmou? Co udělali, když zjistili, že se nenecháme vyprovokovat? Přilepili mi na přední SPZ malý kousek černé izolepy, kterým změnili číslici. A když jsme pak odjeli, poštvali na nás policii a užívali si ten přestupek, že jsem si před jízdou nezkontroloval vozidlo. Ano, fakt jsem si toho nevšiml.“

Sterzik pokládá Oganesjanovu roli za stejnou, jakou měl Pravý sektor na Ukrajině: „Vyprovokovat násilí a pak křičet jak to bylo nevyprovokované.“ Dodává, že se pak vládní politici nemohou divit, že chtějí změnu systému, když ten funguje pro Oganesjana a jemu podobné.

„Nemusím zdůrazňovat, že Oganesjanova parta se cítila naprosto beztrestně a v pohodě. To jen, abyste věděli, jak vypadají budoucí majdanisté a jak se to dělá, že odlifrujete celý národ do války, která nemusela vůbec být. Začíná to totiž beztrestnými Oganesjany a končí to tím, že naše děti půjdou na frontu… Proč? Protože to režim dopustil. Protože nebránil bezúhonné občany, ale bránil budoucí prapor Azov… Takový dobrý skutek bude spolehlivě po zásluze potrestán. Stačí nedělat nic a dívat se jinam. Stačí dělat, že se to vlastně nikoho netýká,“ varoval Vidlák.

Tím, co „dokázal“, se začal chlubit i Oganesjan. Tvrdí, že Vidláka s Rédovou napálil, že jim bude kvůli upravené SPZ zakázáno řízení vozidel a že je „dotáhli přes půl republiky“.

Čehož si všimla lídryně kandidátky STAČILO!, Kateřina Konečná. Že policie toleruje zneužívání svého jména k Oganesjanovu obohacování se jí zdá pozoruhodné. Připomenula také, kolikrát se Oganesjan dostal do střetu se zákonem a jaké kauzy má za sebou.

„A policii to očividně vůbec nevadí… Přitom on i jeho skupina několikrát použili trik s úpravou SPZ na cizím autě a opakovaně přivolali policii na někoho jiného. Ani se tím ve svém obsahu nijak netají. Co bude dál? Zneužívají bezpečnostní sbory, resp. jejich členy k vlastnímu obohacení a k útokům na názorové oponenty, to tu ještě nebylo…“ míní Konečná.

Na to, co na to říká, se zeptala ministra vnitra Víta Rakušana a také policie. „Přijde mi fascinující, že zde jistý pán, který je očividně profesionální zločinec, pod smyšlenou historkou a s falešnou identitou vyláká někam opoziční politiky (což je samozřejmě podvod), následně je napadá, mění jim SPZ na autech (a myslí si, jak geniálně to provedl), využívá městskou policii k jejich konfrontaci a poté z celé akce vytvoří videa, za která si nechává platit — a nikomu to nevadí? Na co se čeká? Až se skutečně někomu něco stane a už to nepůjde vzít zpět? Jak je něco takového vůbec možné? Navíc se to nestalo poprvé…“

Od Víta Rakušana odpověď nepřišla, Konečná se tedy ptala znovu. „Nebo z toho máme ve spolupráci s kolegy opravdu udělat interpelaci? Jak je možné, že zde působí několikrát trestaný recidivista, který za vašeho dozoru zneužívá bezpečnostní sbory k vlastní podnikatelské činnosti? Vysmívá se státu a beztrestně útočí na opoziční politiky? Jsou snad opoziční politici považováni za lovnou zvěř, na kterou je povoleno páchat podvody, další trestné činy a přestupky?“ vyptávala se.

Na to už odpověď od Víta Rakušana přišla. O Oganesjanovi v ní však není ani slovo. „Paní Konečná, časy, kdy komunisté úkolovali ministra vnitra a ten zase policii, jsou dávno pryč, a já doufám, že nenávratně. Máte-li výhrady k práci policie, postupujte prosím jako každý jiný občan: Obraťte se na interní inspekci policie, nebo na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Smiřte se zkrátka s faktem, že na vnitru už nesedí žádný váš soudruh Kincl,“ vzkázal Rakušan, který zároveň Konečnou obvinil z komunistických manýrů.

K tomu se přidala i Danuše Nerudová. „Komunistka každým coulem. Naštěstí ty doby, kdy ‚úkolovali‘ ministra vnitra a policii, jsou dávno pryč. Tak nedovolme, aby se komanči do sněmovny vrátili.“

K ministrovi vnitra se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „No s nástupem Víta Rakušana na vnitro se právě vrátily časy, kdy ministr úkoluje policii a k tomu si dokonce jmenuje i osobního šéfa policie. Ještě nikdo si nikdy nedovolil jako neministr ukončit šéfa policie a po nástupu do funkce si jmenovat svého vlastního,“ podotkl.

„Rakušan si krátce před vypuknutím korupční kauzy Dozimetr dosadil Martina Vondráška, který se pak policistům dokonce omlouval, když předtím poslušně papouškoval Rakušanovu politickou propagandu proti policii ohledně zákroku na mítinku Andreje Babiše. A pokud jde o soudy, tak i tady se kolem Rakušana dějí rakušanovsky podivné věci. Téměř rok nikdo nechtěl soudit jeho Dozimetr, až si toho všimnul i ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Řekněme, že s Rakušanem na vnitro přišel skutečný kouzelník. Nebo taky dlouhý kožený kabát,“ pokračoval.

Vyjádření pro ParlamentníListy.cz poskytl také Daniel Sterzik. „Koukám, že se pan ministr Rakušan zhlédl v modusu operandi à la filozofická fakulta. Policie za nic nemůže, ministr za nic nemůže a kdyby náhodou mohli, tak udělali všechno naprosto správně. Hlavně se nikdo na nic neptejte anebo si choďte stěžovat na státem zřízené lampárny. To vás, občané, trochu vysílí a přestanete s těmi prokletými otázkami. My tady ve vládě máme důležitější věci na práci, než řešit nějakého Oganesjana… nebo paní Šimůnkovou. Padají nám totiž preference, a to se Redlovi úplně nehodí do krámu,“ hodnotí odpověď od Víta Rakušana.

„Ale je dobře, že to víme. Že nám pan ministr jasně řekl, že policie tu není proto, aby chránila bezúhonné občany, ale aby poskytovala krytí hnědým bojůvkám. A pokud tyto neofašistické skupiny překračují zákon, dívají se vždycky jinam. Pro toto jsme klíči necinkali, pane Rakušane. Protože jsme praktiky této nové Fialajugend poznali na vlastní kůži, uděláme všechno pro to, aby jim byla učiněna přítrž. Nedopustíme, aby si naši zemi převzaly kriminální gangy,“ doplnil.

Od Kateřiny Konečné také přišla dnes odpověď. „Pane ministře, to, jak fungují bezpečnostní složky pod vaším vedením, je především vaší vizitkou. To, že vám je to evidentně jedno, není jen alarmující — je to naprosto šokující zpráva. Jsem ráda, že jste ji veřejnosti sdělil. Rovněž je ‚vtipné‘ srovnání: nabídnete policejní ochranu někomu kvůli nevkusnému vtipu zahraničního politika, ale fakt, že zde zločinec zneužívá bezpečnostní sbory k vlastnímu obohacení a k útokům na opozici, ve vás probouzí rozverného šprýmaře,“ odvětila Rakušanovi europoslankyně.

A ještě dodala: „Veškerou ‚omáčku‘ o komunismu jste si mohl odpustit — pro bezpečnost kolegů z opozice je to naprosto irelevantní. Nicméně, jak říkáte — skutečně už STAČILO! Tak to tedy holt vezmeme formální cestou…“

Pane ministře, to, jak fungují bezpečnostní složky pod vaším vedením, je především vaší vizitkou. To, že vám je to evidentně jedno, není jen alarmující — je to naprosto šokující zpráva. Jsem ráda, že jste ji veřejnosti sdělil.

