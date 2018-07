Nastupuje vláda závislá na komunistech i Zemanovi, píšou deníky

S druhou vládou Andreje Babiše podle komentátora Hospodářských novin (HN) padá poslední velké tabu polistopadové politiky, které dosud vylučovalo komunistickou stranu z aktivní účasti na vládnutí. Kabinet rovněž nastupuje do funkce bez plnohodnotného ministra zahraničí i spravedlnosti. "A poprvé se premiérem s důvěrou sněmovny stane člověk, který je evidovaným agentem StB. A který má navíc na krku trestní stíhání," uvádí autor. Vládu hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů zatím lze podle něj těžko nazvat jinak než vládou hodnotové relativizace, zmatku a nejistoty. "Do značné míry to předznamenává a limituje její možnosti," píše se v úvodním článku HN.

"Proti duopolu Zeman-Babiš se sociální demokracii nepovládne snadno. Což se týká i komunistů, třetího do party. S minimálním volebním výsledkem prosadili maximum. Ve chvíli, kdy vláda získá důvěru, skončí i jejich vyjednávací moc," napsal komentátor deníku E15. Babiš má podle něj vždy po ruce záložní variantu - hlasování s Okamurovou SPD. "Cena za takový vývoj je dostatečně známa: další posilování prvků přímé demokracie, odvolatelnost politiků, rozbití zastupitelské demokracie a na komunální úrovni zavedením přímé volby starostů. Jsou to neradostné vyhlídky," uvádí komentář v E15.



Blesková výměna Taťány Malé za Jana Kněžínka v čele ministerstva spravedlnosti podle sloupku Lidových novin ukazuje na mnohem hlubší problém nastupující vlády: politickou slabost a nečitelnost takřka každého jejího člena. "Jediní politici s jakžtakž čitelnými názory jsou ve vládě dva: Jan Hamáček a Andrej Babiš. A to je zatraceně málo," míní komentátor Lidových novin.



Personálnímu obsazení se věnuje také sloupek deníku Právo. Podle autora není příliš šťastné, že na samotném startu vládnutí po osmi měsících politického provizoria mají být dvě silová ministerstva, spravedlnosti a zahraničí, v dalším provizoriu, co se týče jejich řízení. Výhrady prezidenta vůči Pochemu se jeví ve srovnání s Malou jako přinejmenším hodně zvláštní, píše Právo. "Záleží tudíž především na premiérovi a prezidentovi, aby situaci vyřešili. Rychle a kvalifikovaně. Nemůžeme už mluvit o řádu měsíců, ale maximálně týdnů," uzavírá Právo.



Komentář Mladé fronty Dnes (MfD) nazvaném Komančové na cestě do věčných lovišť si všímá role a budoucnosti současné KSČM. Komunisté podmínili svou podporu vládě při hlasování o důvěře několika programovými podmínkami, ty zásadní z nich by podle autora článku Babiš slíbil i bez dohody s KSČM, protože je chce buď sám, nebo je prosazuje sociální demokracie. "Na české politické scéně má místo nějaká strana, která hájí zájmy těch úplně nejchudších. Do budoucna však takovou perspektivu rozhodně nemá stárnoucí KSČM, které se už roky půvabně přezdívá 'komančové' a která se pomalu, ale jistě odebírá do 'věčných lovišť', uvádí MfD.



abz gcm

autor: čtk