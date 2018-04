Naštvaný, hodně naštvaný Okamura sedl a natočil VIDEO o ČSSD

Po podzimních volbách roku 2017 začala v Poslanecké sněmovně fungovat veřejně popíraná spolupráce ANO, komunistů a SPD Tomia Okamury. Díky této spolupráci zastávají poslanci několik důležitých postů ve Sněmovně – sám Okamura je místopředsedou Sněmovny. ČSSD však přišla s požadavkem, aby vedení těch výborů, které řídí poslanci SPD, převzali zákonodárci ČSSD. Okamura považuje tento požadavek za nehorázný.

„Tento požadavek je součástí politiky ČSSD. Je to politika koryt a falešných slibů. ČSSD je odpovědná za vytunelování OKD a za schválení zločinu jménem solární byznys. ČSSD je společně s ODS a KDU-ČSL odpovědná za schválení Lisabonské smlouvy, která nás uvrhla pod diktát EU. Dnes se opět, přes politickou porážku, hrabe do koryt za každou cenu. SPD v žádném případě nepodpoří koaliční vládu s ČSSD a trvá na poměrném zastoupení stran ve vedení Sněmovny,“ rozzlobil se Okamura na videu uveřejněném na sociální síti facebook

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Již tradičně se Okamura zeptal svých příznivců, co si o požadavku ČSSD myslí a aby mu to napsali do komentářů pod příspěvkem. Ještě lepší by podle Okamury bylo, kdyby se jeho příznivci stali členy SPD, čímž by ještě vzrostla síla hnutí.

Psali jsme: Vymeteme okamurovce odevšad, žádá ČSSD Babiše. Okamura: Hrabete se do koryt! Padlo též: Prosaďte zákaz SPD Drsné hádky kvůli pomlázce a EU: Ani Velikonoce se v Česku neobešly bez nadávek a označení lidí za „blbce“ Apríl? Bohužel ne. Zkrachovalý podnikatel za vaše peníze bádá o planetární bezpečnosti. A vykládá do novin, jak musíme rozbít vztah k národu a nechat vládnout „kosmopolitní autority“ Voliče Tomia Okamury rozzlobilo multi-kulti v KFC

