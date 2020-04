Návrat k normálnímu životu? Kdy? Ministr Vojtěch překvapil ustrašené

Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví dnes také padl dotaz k cílenému promořování a imunizaci. „Co je cílem?“ zeptal se jeden z novinářů. Podle jeho názoru by se totiž populace mohla promořovat roky nebo dokonce desítky let.

„Virus tady přišel, zůstane tady a bude tady dál. Jako viry chřipky a tak dál. Nejde ho eliminovat, nejde ho zničit. A ta populace musí získat imunitu. Některá slova vyvolávají v laické populaci různé konotace, používejme výraz imunizace společnosti, získání kolektivní imunity,“ uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 7498 lidí

„Doufejme, že přijde vakcína nebo účinný lék, to dramaticky změní situaci, a potom, i tak bez ohledu na toto, ten virus tou populací nějakým způsobem projde. A nedá se tomu zabránit, to je příroda, my nemůžeme zůstat jako bílý flek uprostřed Evropy a tvářit se, že sem nikdy nikoho nepustíme a nikdo nikam nepojede. Takže je to nevyhnutelný přírodní jev, je úplně jedno, jaký na to kdo má marketingový, politický nebo ideologický názor, a teď je potřeba využít té úžasné situace, ve které jsme, která je, skoro bych řekl mezinárodně stále ještě dost unikátní v Evropě a řídit ten další vývoj tak, aby nám to někde neujelo. Chránit zranitelné obyvatele a tak dál,“ poznamenal Dušek.

Vojtěch jen potvrdil, že půjde o kontrolovaný proces rozvolňování opatření. „Určitě nechceme pustit tu nemoc nekontrolovatelně, živelně do společnosti, protože to zkoušely některé státy, víte, jaký k tomu měly přístup například ve Velké Británii, a kde jsou dnes. Naprosto přehlcený systém NHS, kapacity lůžkové naprosto přeplněné, vidíme ta videa dnes a denně, takže to skutečně my nechceme. My chceme ta opatření, která dnes máme a která jsme si tady vytvořili a vidíme ten efekt, že zkrátka jednoznačně mají, tak rozvolňovat velmi pozvolně a to, že do jisté míry ta imunizace společnosti proběhne, je jasné,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ale odmítl, že by to mohlo trvat desítky let. Věří ve vytvoření vakcíny.

„Hlavní riziko toho rozvolňování není v tom konceptu jako takovém, to hlavní riziko je v tom, že dojde k nákaze pacientů, kteří budou těžce stonat a ten systém to neunese,“ doplnil Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie a intenzivní péče. „To je také důvod, kvůli čemu také u těch speciálních rizikových skupin by se to rozvolňování mělo dělat velmi pomalu, velmi opatrně a naopak u těch skupin, kde to riziko onemocnění s těžkým průběhem je malé nebo nulové, tak tam si myslím, že je jaksi důvod, abychom tento koncept podpořili,“ dodal.

V České republice se podle ministra zdravotnictví Vojtěcha podařilo skutečně zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19. Na konci měsíce dubna odhaduje Vojtěch 10 600 pacientů.

„Česká republika zatím zabránila tomu nejhoršímu, skutečně jsme odpracovali poměrně velký kus práce a je to vidět na těch datech, protože se nám podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 v České republice, a můžeme se tedy připravovat na postupný a kontrolovaný návrat k normálnímu životu. To je asi to základní sdělení na základě dat, která máme k dispozici,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na tiskovém brífinku.

„V tuto chvíli skutečně jsme tomu nejhoršímu zabránili, nestojíme v situaci jako je Itálie, Španělsko, Spojené státy, Velká Británie a další země, kde sledujeme obrovský nápor na nemocnice, to skutečně není případ České republiky,“ byl optimistický Vojtěch.

„Uchránili jsme náš zdravotní systém a celkově ta situace se vyvíjí velmi dobře a dává nám naději, že v těch následujících týdnech budeme schopni Českou republiku vrátit k normálnímu životu,“ zdůrazňoval Vojtěch.

„Ten podíl těch zachycených pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nadále klesá. Včera jsme otestovali rekordní počet vzorků: 7434 laboratorních vzorků a ten záchyt byl 195 pozitivních v daných den, tedy 2,62 procenta,“ poznamenal Vojtěch. „Jsme zkrátka z toho nejhoršího zatím venku a zároveň jsme uchránili zejména nemocnice a intenzivní péči, která má stále velkou rezervu, kvalita péče je stejná a nikterak se nezhoršila a nemocnice toto bez větších problémů zvládly a nadále zvládají, byť samozřejmě stále pracujeme na tom, abychom měli ty kapacity vyčleněny i do budoucna, pokud by došlo k nějakému výkyvu,“ dodal.

„Předpokládáme, že dojde i ke snížení počtu pozitivních případů v té predikci do konce měsíce. Bavíme se nyní o předpokladu někde kolem 10 600 pozitivních pacientů. Víte, že původně jsme předpokládali patnáct tisíc, nyní tedy jsme snížili ten odhad, samozřejmě tak, jak se budou ta data dále sbírat, tak ten model se bude zpřesňovat,“ dodal Vojtěch.

Závěrem pak uvedl, že současné kapacity zdravotních zařízení mají dost vysokou rezervu kapacit, i pokud by došlo k nějakému neočekávanému vývoji v počtu pacientů. „Reprodukční číslo klesá k číslu 1, což je také pozitivní zpráva. Vývoj je velmi pozitivní a Česká republika se může navracet k normálnímu životu,“ uzavřel.

