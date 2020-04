Zprávy podle komika z internetu: Vojtěch a vyvražďování důchodců. Babiš blouzní. Už to tu připomíná komunisty

reklama

Staněk má za to, že „tyhle hadry na ksichtě nechce nikdo nosit věčně“, a tahal se přitom za roušku. Fronty, v nichž lidé stojí, aby se nechali testovat, zda jsou covid pozitivní, Staňkovi připomínají fronty na banány z časů, kdy v naší vlasti panovali komunisté. K smíchu mu proto přišlo prohlášení Andreje Babiše, že potřebujeme dělat deset tisíc nebo ještě lépe dvacet tisíc testů na koronavirus denně. „Když to říká Babiš, tak to musí být pravda, že jo,“ pravil Staněk. Pak už následoval jen výbuch smíchu.

„Už týden se mluví o tom, že Akademie věd to rozjede a pak to bude ten Rock’n’Roll, o kterém mluví Andrej Babiš,“ pozvedl obočí Staněk. A připomněl, že některé nemocnice stíhají jen tak tak testovat své zaměstnance a vůbec nemůže být řeč o tom, že by testovaly i další občany. Takže Babiš vlastně jen blouzní o testování 20 tisíc lidí denně.

I to prý Staňkovi připomíná dobu, kdy u nás rozhodovali komunisté. „Já myslím, že si vedeme super,“ zhodnotil situaci moderátor.

Nešetřil ani ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, který teď prý má moc práce. „Střídavě se totiž snaží vyvraždit lidi v domovech důchodců včetně personálu a ve volných chvílích tvrdí, že to není pravda. Teda pardon, on to ani nepopírá, on jen tvrdí, že za to nemůže,“ začal se znovu Staněk smát na celé kolo. „Což je podle mě daleko lepší způsob obrany. ‚Ne, ne, ne, dědky a babky, ty já na starost nemám‘,“ dala by se prý shrnout Vojtěchova argumentace. „Když Adam Vojtěch promluví, to jsou prostě zázraky přírody,“ smál se Staněk.

Připomněl také, že ještě v lednu Vojtěch ujišťoval, že ochranných pomůcek bude v Česku dostatek. „A díky jeho předvídavosti teď máte na obličeji nějaký kus hadru, který spíchla nějaká vaše známá. ... Připravte se tedy na to, že se za týden budete testovat sami za pomoci přístroje vytvořeného ze středně ostrého kuchyňského nože, vteřinového lepidla, čističe na koberce a vatové tyčinky do uší,“ varoval s vážnou tváří skrytou v roušce Staněk.

Trefoval se také do médií. Tak třeba na serveru člověk může vidět čísla a grafy o svých spoluobčanech, „kteří už se nehýbou“. Běžný občan však podle Staňka na tyto grafy vlastně „s**e“ a sleduje informace o pandemii z bulváru. „Třeba v Blesku to pojali poeticky a vymýšlejí rýmované titulky, které jsou jako z rýmované písničky od Svěráka a Uhlíře,“ podotkl Staněk.

Žerty si tropil i ze smrtky. „Všimli jste si, že Zubatá je asi jediná celebrita, která ještě nenatočila jednoduché video s návodem na jednoduché typy, jak být fit a cvičit i v době karantény?“ otázal se.

V estrádě Staněk vytáhl na světlo také slova usvědčeného nájemného vraha Jiřího Kajínka, podle kterého žijeme v těžké době, ve které je však dobré hledat i něco pozitivního. „Lidé umírají, je to smutný. Ale život prostě jde dál. Vidím rozkvetlé sakury, rozkvetlý zlatý déšť a jsem nadšený. Možná si někdo řeknete, co na tom je. Je to opravdu zázrak,“ svěřil se Kajínek.

Podle Staňka je ale otázka, co pozitivního budeme hledat v ekonomice, která bude za nějaký čas připomínat vyprahlý kráter.

