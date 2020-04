„Ty zm*de, stav se za mnou.“ Městapo. Praha v ohni kvůli VIDEU facky kvůli roušce. Radši nečíst

Je to více než měsíc, co se v Čechách objevily první případy koronaviru, a za chvíli to bude měsíc, co vláda v rychlém sledu vyhlásila zákazy a příkazy, kterými se občané musí řídit. Na tiskových konferencích často padala otázka, jak budou restriktivní opatření, která mají zabránit nezvladatelnému šíření koronaviru, vynucována a nejednou byly odpovědi vládních činitelů spíše vyhýbavé. Nicméně, je zde příklad z praxe. I s videem. Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 4023 lidí

Toto video sdílela devatenáctiletá Tereza Smažinková a přidala kontext. „Seděli jsme s kamarády ve čtyřech u rybníka v Řepích (v rouškách a v místě, kde nebyli žádní jiní lidé), když na nás někdo zavolal hlídku. Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což samozřejmě měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušovali vyhlášku, a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím,“ uvedla.

Pak se ale dle jejího vyjádření celá záležitost zvrhla. „Všechno tedy probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup. Načež dostal od strážníka pěstí do obličeje (není na záznamu) a ve chvíli, kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku.“

Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru. Po celou dobu nám taky odmítal sdělit své jméno nebo identifikační číslo, o které jsme ho opětovně žádali,“ tvrdí dívka, které na záznamu strážník vlepil facku.

Samotné video začíná právě touto událostí. Mladá žena dostává facku, padá a kameramanka informuje strážníka, že je incident natočený. „Chceš facku?“ ptá se strážník ženy, které právě jednu dal, Smažinková zatím hovoří o slušném a profesionálním chování a strážník dodává: „Tak se ke mně budete chovat taky slušně.“ Pak se otočí a odchází.

„Počkejte, počkejte, to si ze mě děláte prdel,“ říká devatenáctiletá žena, na což strážník okamžitě reaguje. „Tohleto vám přijde profesionální chování? Mně je 19 let a vy (...) devatenáctiletou ženu do obličeje fackou?“ ptá se Smažinková a strážník se také ptá, zda to jí přijde profesionální se takhle chovat a urážet ho. A na konci se Smažinková ptá, jak strážníka urazila. Okolnosti, které k facce vedly na videu uvedeny nejsou.

Video už stihlo od včerejška obletět český internet a má téměř 16 tisíc sdílení. „To je ale hrdina, nafackovat ženský. Stav se za mnou, zmrde. Klidně s odznakem,“ reagoval například člen ODS Jan Paluska a nebyl zdaleka sám, kdo chování muže zákona odsoudil.

K incidentu už se městská policie vyjádřila: „Tohle už se nesmí stát. Předmětné video jsme na sociální síti zaznamenali a okamžitě ho předali k prověření nezávislému kontrolnímu orgánu, kterým je Inspekce Městské policie hl. m. Prahy. Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo, již z prezentované části videa je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí.

Městská policie v Praze má přes 2 200 zaměstnanců a velmi bychom si přáli, aby se všichni vždy chovali, tak jak se sluší a patří. Bohužel to nejsme schopni vždy ovlivnit a v tuto chvíli to vnímáme jako selhání jednotlivce. Jakmile budeme mít k dispozici výsledky šetření inspekce, zveřejníme je. K celé situaci se stavíme čelem, bez vytáček a rádi bychom se za selhání našeho zaměstnance omluvili.“

Slova o selhání jednotlivce ale nechtěl přijmout předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Selhání jednotlivce? Co je to za drzé a hloupé kecy? Jak mohlo jít o selhání jednotlivce, když tam těch policajtů bylo pět nebo šest? Jak to, že ti ostatní toho ‚jednotlivce‘ okamžitě nezajistili? To je selhání systému, ne jednotlivce,“ tvrdil a otázku adresoval současnému primátorovi Hřibovi (ČPS).

Ale Hřib hned Kalouskovi připomenul, že když jde o fackování mládeže, má opoziční politik také máslo na hlavě: „Chování strážníka MP ihned odsoudila a situaci vyšetří. To je velký rozdíl oproti tomu, když jste vy fyzicky napadl mladého studenta, a ještě o tom vtipkoval.“

Nicméně, Kalouska se zastal starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Výchovná facka od Kalouska tehdy byla zcela adekvátní, to přeci ani nelze srovnávat,“ prohlásil.

IT expert Valášek mínil, že se jedná o systémovou otázku. „Naopak. Systém funguje přesně tak, jak byl navržen. Aby městapo byla nekontrolovatelná primátorská pretoriánská garda, sloužící k vybírání výpalného,“ tvrdil.

A navrhoval: „Přitom stačí tak málo: Podřídit obecní policie GIBS a pokuty budou příjmem státního rozpočtu, ne obce.“

