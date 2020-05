Ne Kreml! Hřib, Novotný a Kolář, ty jste měli podržet, běsní Topolánek. A Schillerové radí, jak spravovat státní kasu

Expremiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Mirek Topolánek ve své Topol show komentoval aktuální dění. Obul se do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a do jeho snahy vyvinout českou vakcínu proti koronaviru. Schytala to i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jež se opřela do podnikatelů, či prezident Miloš Zeman za postoj k výhrůžkám z ruské strany. Stranou nezůstal ani řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) a jeho televizní roztržka s poslancem Jaroslavem Foldynou (zvolen za ČSSD, nyní za SPD).

reklama

Úvodem Topolánek glosuje ostrou slovní přestřelku řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) s poslancem Jaroslavem Foldynou a s poslancem Leo Luzarem (KSČM) v Soukupově show. „Novotný se pustil do vlastence Jardy vlka Foldyny, kterého překřtil na ‚koště‘. Pak si to ještě stihl vyřídit s holdingovou poslankyní Barborou kérkou Kořanovou,“ narážel na Novotného dopis, který poslankyni poslal jako drsnou reakci za to, jak jeho televizní vystoupení zkritizovala. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11268 lidí

„Řeporyjec je jako neřízená střela... Jako u jednoho z mála politiků u něj ale platí ‚co na srdci to na jazyku‘. V obsahu má jasno, jen na formě by to chtělo trochu zamakat. Kdoví, třeba v oznámeném tažení do Sněmovny možná pár košťat vymete,“ poznamenal Topolánek.

Zazněl i komentář na adresu ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO): „Také znáte lidi, které dlouho nevidíte, a vůbec vám nechybí? Benešová je podobně jako její kámoš Miloš jednou z nich,“ konstatoval bývalý předseda vlády, s tím, že ministryně se „po týdnech v ústraní rozhodla připomenout, že je stále ještě členkou vlády markeťáků a pustila si pusu na špacír“.

„Nejprve sprostě zpochybnila nezávislost justice, na kterou má sama dohlížet, a následně se vysmála do obličeje podnikatelům,“ připomněl například její slova o tom, že „podnikatelé měli s krizí počítat a mít vatu“. „Víte Marie, ne všichni podnikatelé jsou jako ti vaši kamarádi ze severu,“ upozornil ministryni. „Neměl by vatu mít spíše váš náčelník, co řediteluje stát jako svou firmu?“ zmínil premiéra Andreje Babiše (ANO) s poznámkou, že práve on ročně „zasekne stamilionovou sekyru a na zvládání krize si také půjčuje. A to dokonce u Číňanů.“

Stejně tak se pustil i do šéfky státní kasy Aleny Schillerové (za ANO): „Investovat, investovat, investovat. Tuhle mantru ministři zamumlají vždy při řešení krize. To chce nyní i ministryně Schillerová po krajích a obcích. Ale z čeho, když příjmy klesají? Paní Alena cestou od kadeřníka ale vzkazuje: Když bylo dobře, nic jsme po vás nechtěli. Když je zle, musíte nám pomoci. Geniální... Nemá to být náhodou naopak?“ zamračil se Topolánek.

Zaměřil se i na českou snahu vyvinout vlastní vakcínu proti koronaviru. „Jednotlivé státy posílají miliardy na výzkum, to by bylo, aby naši furianti zůstali pozadu. Babiš se štědrostí sobě vlastní přislíbil 20 milionů. To jsou zhruba denní náklady na stupidní slevy na jízdném, nebo ani ne polovina toho, co čerpal na ‚Čapák‘,“ utahoval si z předsedy vlády za to, že vyhlásil, že uděláme vlastní vakcínu a investuje do tohoto záměru „směšně malé peníze“. „Je to vizionář. Nový Baťa,“ dodal ironicky na Babišovu adresu.

Zmínil, že do čela výzkumného týmu Babiš instaloval certifikovanou homeopatku, která je shodou okolností oddanou sněmovní „budelípařkou“. „Třeba bude vakcínou homeopatický lektvar z řepky. Bude k ničemu, ale alespoň si s tím půjde namastit kapsu. Tomu Andrej rozumí dokonale“ shrnul Topolánek.

Na přetřes přišly i výhrůžky českým komunálním politikům z ruské strany. „Očekávali bychom, že se v takovém případě ústavní ‚čunitelé‘ za své kolegy z komunálu postaví. Postavili se, ale akorát tak za kolegy v komunálu v Kremlu,“ podotkl s tím, že „Babiš spolu s okamurovci, komunisty a socany zařízli debatu o ruském vměšování“.

A co teprve prezident Miloš Zeman, ten zašel podle Topolánka ještě mnohem dál: „Poslal do Ruska patolízalský dopis. Ruský velvyslanec se začal Zemanovým dopisem ihned ohánět a pokračoval v očerňování Koláře, Hřiba a Novotného,“ spráskl nad prezidentovým počínáním ruce.

Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) poradil, že je nejspíše pravý čas „sesekat stav přebujelého personálu ruské ambasády“. „A pokud nevíte, kde začít. Zkuste to na Hradě. Miloš už zapomněl, že se Sovětským svazem přišla bída na zem,“ poznamenal Topolánek.

Rubriku „pitomec na konec“ tentokrát věnoval starostce Sokolova Renátě Oulehlové (ANO), která na pietní akci k osvobození města a konci druhé světové války nechala odstranit americkou vlajku. „A to navzdory tomu, že to byla právě americká armáda, kdo Falkena osvobodil. Ruskou vlajku na místě nechala, ač Rusko v Sokolově nikoho neosvobodilo. To, že ředitel ve Sněmovně podlézá komunistům neznamená, že to musíte dělat také,“ přidal Topolánek jednu radu pro starostku na závěr.

Psali jsme: Raději smrt, Prymulo! Profesor vzbudil bouři a posměch Kolář otráven Rusy? Karolina Stonjeková je otrávená ze starosty. A vytáhla i hodně špinavé prádlo z doby, kdy ODS vládl Topolánek Plukovník Šlachta promluvil. Teď začnou praskat kry i zubní plomby. ČSSD a ODS, tohle je pro vás. Úplatky v igelitkách, odposlechy. Fakt jste mysleli, že se na to svinstvo zapomene? Čím by Minář nejvíce prospěl Česku? Tomáš Vyoral by o něčem věděl. Co vzrušuje Hamáčka? A Topolánek s Hrušínským a Kolářem v jednom pytli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.