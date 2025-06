Ne, ne a ne. Beznadějná Decroix. Všichni v ODS o bitcoinech věděli, padlo

V nedělních Otázkách Václava Moravce se střetly bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a nastupující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) ohledně kauzy bitcoin a čtvrteční mimořádné schůze, která ale byla předčasně ukončena. Decroix hned zpočátku tvrdila, že je potřeba, aby politici i veřejnost měli „černé na bílém“, co se reálně stalo. Alena Schillerová ji přerušila, že to je pořád dokola a že Eva Decroix neustále poučuje. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1152 lidí

„Vy máte víc informací, než všichni ostatní?“ vyjela Decroix na bývalou ministryni. „Vy nemáte víc informací než kdokoliv další,“ odpověděla si a ještě dodala, že nikoho nepoučuje. Schillerová mezitím mluvila o „největším průšvihu“.

Budoucí ministryně ji umlčovala jednou rukou a mluvila o celkovém popisu věcí, které se staly a který má vyhotovit Ministerstvo spravedlnosti. Z něho prý vyplyne, kdo měl jaké pravomoci a kdo selhal. Schillerová ale pokračovala dále a Decroix reagovala: „Já vám to řeknu klidně podesáté.“

„Já se zavazuji, veřejně a opakovaně, k tomu, že pokud budu jmenována ministryní, předložím časovou osu a popis celé té situace, která na ministerstvu proběhla, což je podle mě ideální podklad k mimořádné schůzi, protože budou popsány věci, které se staly, a tady ty otázky, které všichni máme,“ prohlašovala Decroix a ukazovala papír s otázkami. „Nic neukazujte, jak dlouho to potrvá?“ dotazoval se Moravec a s „vy tady vaříte mlhu“ přispěchala i Olga Richterová od Pirátů. Ta také prohlásila, že Decroix schválně odvádí pozornost.

Eva Decroix pak uvedla, že pokud bude v úterý jmenována ministryní, což ještě není jisté, tak by časovou osu předložila do týdne nebo do čtrnácti dní, s preferencí, aby se tak stalo do týdne. Je prý přesvědčena, že proběhne hlasování o důvěře vládě. Ale je podle ní důležité pro to, aby debata nebyla „bulvarizována a politizována“, aby všichni vycházeli ze stejných podkladů.

Schillerová si pak začala stěžovat Moravcovi, jaký prostor dostává Decroix, ačkoliv jen opakuje to samé. Podle ní byla mimořádná schůze ukončena, protože se v ODS báli otázek, které padaly. „Co je složitého na tom, aby vystoupil ministr financí Stanjura a odpověděl na otázku, proč to neoznámil? Proč se tím nezaobíral? Proč dovolil, aby to ÚZSVM dražilo? Proč na to neodpoví? Proč neodpoví na otázku, proč jeho znalec, kterého má v seznamu poradců, proč byl doporučen ministerstvu? Co je na tom složitého? Proč neodpověděl ve čtvrtek?“ tázala se. Eva Decroix tvrdila, že Stanjura odpověděl, což Schillerová odmítala.

Darovací smlouva v kauze je podle ní pochybná. „Ale ta celá skupina přece byla domluvená. Tam byla celá skupina. Proč je notář jen u něčeho? Proč je u něčeho znalec? Proč ten znalec je poradce ministra financí? Ten je spolužák toho, ten je spolužák toho,“ argumentovala s tím, že kauza rozhodně nekončí Blažkem, ale svou roli v ní sehrál i ministr Stanjura. Podotkla, že své otázky formulovala už v úterý, ale odpovědi chtěla až ve čtvrtek, tedy Stanjura měl dva dny na to se na odpovídání připravit. „Nedostala jsem žádné odpovědi,“ stěžovala si. Vyčetla ODS, že zpochybnila důvěryhodnost státních institucí.

Diskuse pak pokračovala právě o možném pochybení institucí. „Neodvádějme pozornost od toho, že tady klíčoví hráči ODS jsou v tom namočení až po uši,“ vyzývala bývalá ministryně a připomínala i načtení návrhu na osvobození od daní z příjmu pro kryptoměny nad 40 milionů Kč od Zbyňka Stanjury.

„Je tady trochu trhovská atmosféra, někdo pořád tady remcá,“ stěžovala si pak Decroix na Schillerovou. A tvrdila, že propojení kauzy bitcoin a návrhu na osvobození od daně z příjmu je „čistě umělé“. Schillerová ale prohlašovala, že selhal ministr financí Stanjura. „Zneužili orgány státní správy,“ tvrdila.

ParlamentníListy.cz se dotázaly na hodnocení budoucí ministryně a jejího vystupování. „Eva Decroix skvěle zosobňuje současnou ODS. Je to dáma, která by stejně dobře, jako právě v ODS, mohla být třeba i u Pirátů, v hnutí STAN nebo třeba v TOP09 - je zkrátka ideově a politicky stejně rozplizlá, jako strana, jejíž je místopředsedkyní,“ hodnotí Decroix komentátorka Karolína Stonjeková.

„Na ministerstvo rozhodně nejde nic vyšetřit, ale jde si udělat osobní PR, aby si jí veřejnost před volbami pamatovala jinak, než jen jako šiřitelku dezinformací o důchodcích z Vysočiny nebo jako dámu, která si během povodní fotí selfíčka u vody s palcem nahoru. Žádné vyšetření ničeho samozřejmě nezajistí, protože audit, který hodlá provést, nic nevyšetří a žádné validní závěry nepřinese. Je to jen zastírací manévr, kterým se má zakrýt základní fakt: všichni v ODS věděli o bitcoinech už dávno, dávno…“ uvedla pro ParlamentníListy.cz ohledně úlohy Decroix na ministerstvu.

„Lidi zatím Decroix znají jako vyznavačku různého volebního bizáru, kdy nechcete věřit vlastním očím, co vidíte. Decroix je ovšem z televize známá taky jako ambiciózní a fanatická šiřitelka fialovské demagogie, kdy realitu bezostyšně obracíte naruby. Decroix by se skvěle hodila do soudružské TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, za Fialy ale stoupá nahoru i v ODS, z níž je druhá TOP 09. Už od začátku jejího nástupu na Ministerstvo spravedlnosti vidíme, že bitcoinovou kauzu přichází zamést pod koberec jménem ‚nezávislých koordinátorů‘ a ‚auditů‘. Už teď víme, že vše dopadne dobře. Nejhorší je, že v rámci vlády vlastně nejde spravedlnost věrohodně svěřit jiné straně, protože se všechny už od nástupu k moci vzájemně kryjí. Anebo jako nevolitelní lidovci a TOP 09 existenčně závisí na ODS, takže ji nikdy před volbami nepoškodí, protože by poškodili i sebe. Tohle je výsledek Fialova hodnotového řádění,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec.