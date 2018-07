Ne, ne, ne! Zásadní prohlášení týkající se H-Systemu

Takáč uvedl slova soudce Kamila Kydalky, který prý tvrdil, že z H-Systemu měla čerpat peníze i ČSSD, tehdy pod vedením Miloše Zemana, a zeptal se senátora, zda by se k tomu ČSSD neměla nějak postavit. Štěch řekl, že dnešní vedení ČSSD neví nic o tom, že by z H-Systemu přišly jakékoliv peníze do sociální demokracie. Na to Takáč opáčil, že když byly peníze v igelitových taškách, tak asi v účetnictví nebudou.

Anketa Má ještě cenu vyšetřovat dnes velké hospodářské kauzy 90. let? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3095 lidí

Štěch na to odpověděl otázkou: Proč lidé, kteří to tenkrát věděli, nic neřekli, proč nepodali žalobu? Považuje celou věc za předvolební pomluvu. Takáč na to kontroval, že to řekl soudce. Na to Štěch odpověděl, že pokud to řekl soudce, tak to asi musel říci na základě průkazních materiálů, které pokud má nebo měl, tak měly být předány orgánům činným v trestní věci. „Já to beru, že je to účelová předvolební kampaň, něco jako Lithium nebo rozehraná hra kolem OKD, to jsou předvolební kauzy,“ vyjádřil se Štěch. Ptát se mají reportéři Miloše Zemana.

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

Takáč uvedl, že soudce hovořil o Miroslavu Šloufovi a z toho si zřejmě vyvodil, že peníze šly do ČSSD. Štěch se bránil: „Kde je napsáno, že ten Miroslav Šlouf to odnesl do pokladny sociální demokracie? Co když to odnesl sám domů?“ Bez důkazů prý on může klidně tvrdit, že Šlouf odnesl peníze moderátorovi.

Soudci Kydalkovi se zřejmě doneslo, jak jeho slova Takáč prezentoval, a ohradil se na svém facebookovém profilu: „Daniel Takáč z ČT24 je velmi zvláštní člověk. Podsouvá mi slova, která jsem nikdy neřekl. Aby bylo jasné, pane Takáči, řekl jsem, a to opakovaně, že pan Šlouf docházel do H-Systemu celý rok 1996 pro částku 3x 8 000 Kč. Jedna částka pro něj za tzv. propagaci H-Systemu, druhou a třetí přebíral pro 2 muže. U hlavního líčení na dotaz, kdo jsou tito muži, uvedl, že jeden z nich je jeho soused a druhého zná z práce v Lidovém domě. To je vše! Nikdy jsem neřekl, že nosil igelitové tašky peněz do LD nebo ČSSD. Toto je uvedeno i v rozsudku z 19. 2. 2004. Netuším, kde jste ten nesmysl, pane Takáči, vzal! Doufám, že se mi za tuto mystifikující informaci omluvíte! Děkuji předem,“ a přidal své iniciály, KK.

Ozval se i další novinář, Jan Hrbáček. Ten o Takáčovi valné mínění nemá. „Já mu léta pracovně přezdívám Daniel Kakáč. Je to mistr střihu Humhal,“ komentoval příspěvek.

Psali jsme: Slepice... Výstup Andreje Babiše na ČT na téma „černá Afrika“ a migrace nezůstal bez odezvy. Bylo to ostré Andrej Babiš odhalil věc o ČT. A dal vzkaz Tomáši Klusovi Tak je to tady, pane Bakalo! My už víme, co vás čeká Miloši, lez kanálama! Silná slova političky z ODS kvůli krachu H-Systemu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas