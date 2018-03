Ne válce s Ruskem, padlo na tiskovce Okamury

„Na pořadu schůze je i návrh zákona o referendu, který přinesla ČSSD. Vláda Andreje Babiše k tomu zaujala kladné stanovisko. My samozřejmě návrh ČSSD nepodporujeme, my tady máme svůj vlastní návrh,“ sdělil jasně Okamura. „Těžko pro něj budeme hlasovat, když máme ve Sněmovně svůj demokratický návrh,“ rýpl si Okamura do požadavků ČSSD, která chce mít referendum platné jen ve chvíli, když pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina všech voličů a pro jeho vyvolání bude potřeba 850 tisíc podpisů.

„Je to zcela nefunkční zákon, který v podstatě nebude nikdy realizován,“ domnívá se o návrhu Okamura. „Návrh ČSSD je v podstatě návrh na to, aby žádné referendum v České republice nebylo uskutečněno. My chceme, aby referendum bylo funkční, aby to byl případný Damoklův meč na politiky. A to je naše stanovisko k tomu našemu zákonu o referendu,“ dodal.

„Doufám, že se nám podaří najít nějaké kompromisy mezi těmi zcela odlišnými návrhy,“ zmínil.

Fiala pak vyjádřil politování pozůstalým po čtyřech obětech teroristického útoku ve Francii. „SPD důrazně odmítá předání kompetencí v azylové politice na orgány Evropské unie,“ zmínil jasně Fiala, jenž pokládá teroristické útoky za přímé důsledky multikulturní politiky. „Požadujeme postavení práva šaría a džihádu mimo zákon,“ sdělil.

Vyjádřil se také k případu Skripala. „Hnutí SPD nesouhlasí s tím, aby Česká republika před vyšetřením případu zaujímala nepřátelské vztahy k Rusku,“ míní Fiala. „Naše země se nesmí stát slepým nástrojem akcí, které by mohly sloužit k vyvolání válečných podmínek v Evropě.“

Fiala pak za SPD odsoudil zásahy v Katalánsku. „Lidé v Katalánsku se domáhají demokratických práv a je do nich stříleno gumovými projektily. Když se demokracie nehodí, nastupuje teror,“ poznamenal Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



autor: vef