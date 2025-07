Konec, od teď už jenom za svoje. V USA seškrtali obdobu ČRo a je povyk

Sněmovna reprezentantů schválila plán Trumpovy administrativy na zrušení 9 miliard dolarů dříve přidělených finančních prostředků, včetně 1,1 miliardy dolarů pro Korporaci pro veřejnoprávní vysílání (CPB). Server Národního veřejnoprávního rozhlasu (NPR) upozornil, že hlasování proběhlo v poměru 216 ku 213 kongresmanů, přičemž dva republikáni se připojili ke všem demokratům ve sněmovně proti škrtům. Návrh zákona nyní putuje k podpisu prezidentu Trumpovi.

Ihned po hlasování vydala generální ředitelka NPR Katherine Maherová prohlášení, v němž označila škrty za „nevratnou ztrátu“ pro veřejnoprávní rozhlasový systém.

„Veřejné financování umožnilo rozkvět jedinečného amerického systému bezkonkurenčních kulturních, informačních a vzdělávacích programů a zajistilo přístup k důležitým nouzovým varováním a hlášením v dobách krize – to vše za zhruba 1,60 dolaru na Američana ročně. Rodiče a děti, senioři a studenti, kmenové a venkovské komunity – všichni ponesou následky tohoto hlasování,“ varovala Maherová.

Generální ředitelka Public Broadcasting Service (PBS), americké veřejnoprávní organizace, Paula Kergerová, ve čtvrtek prohlásila, že krok k omezení veřejnoprávního vysílání „jde proti vůli amerického lidu, z něhož drtivá většina důvěřuje PBS a věří, že jejich komunitám poskytujeme vynikající hodnotu“.

„Tyto škrty budou mít významný dopad na všechny naše stanice, ale budou obzvláště zničující pro menší stanice a ty, které obsluhují velké venkovské oblasti,“ řekla Kergerová. „Mnoho našich stanic, které poskytují přístup k bezplatným unikátním místním programům a nouzovým upozorněním, bude nyní v nadcházejících týdnech a měsících nuceno činit těžká rozhodnutí.“

Publicista Stephen L. Miller na sociální síti X kontroval, že veřejnoprávní vysílání bude moc dělat v podstatě totéž, co dělalo dosud, jen už to nebude dělat za peníze daňových poplatníků.

David, this was it. This is what did it. It's not hard. It's not historic. You and NPR made editorial choices. That's it. ?? https://t.co/lBGb5dha7N pic.twitter.com/fuJqTHUtRI — Stephen L. Miller (@redsteeze) July 18, 2025

„NPR může pokračovat v podobných redakčních rozhodnutích, jen už to nebude dělat z peněz daňových poplatníků,“ napsal doslova. Senátor John Kennedy upozornil, že v těchto veřejnoprávních institucích drží pozice především demokraté.

„Proč tedy bývalý redaktor NPR zjistil, že v jeho redakci ve Washingtonu, D. C., s 201 miliony dolarů, bylo na redakčních pozicích 87 demokratů a NULA republikánů?“ zeptal se senátor za stát Louisiana.

NPR CEO Katherine Maher is back on CNN digging herself into an even deeper hole.



She claims that NPR is “a nonpartisan organization.”



So why did a former NPR editor find that their $201M D.C. newsroom had 87 Democrats in editorial positions and ZERO Republicans? pic.twitter.com/iy90oA0s2s — John Kennedy (@SenJohnKennedy) July 17, 2025

Republikánský senátor Eric Schmitt upozornil na vyjádření ředitelky rozhlasu ze sociálních sítí, kde se rozepisovala o rasismu bělochů, o rasismu Donalda Trumpa, o pozdních fázích kapitalismu a podobných tématech.

„Dolary plynoucí z našich daní by neměly končit na její výplatní pásce,“ vyjádřil svůj názor senátor s tím, že se bude zasazovat o to, aby NPR napříště už nebyl financován z daní Američanů.

This is the CEO of NPR.



Our tax dollars should not be paying her salary.



Tomorrow, I'm leading the Senate package to end taxpayer funding for NPR. pic.twitter.com/7XVNzpIMKs — Senator Eric Schmitt (@SenEricSchmitt) July 15, 2025

Publicista T. Becket Adams přidal ironickou poznámku:

„NPR a PBS opustily twitter v roce 2023 poté, co byly označeny za ‚vládou financovaná média‘ s argumentem, že financování, které dostávají, je natolik triviální, že by takové označení bylo nespravedlivé a nepřesné. Nyní se dozvídáme, že potenciální ztráta údajně triviálního financování představuje existenční hrozbu,“ podotkl.

NPR and PBS quit Twitter in 2023 after being labeled "government-funded media," arguing the funding they receive is so trivial as to render such a designation unfair and inaccurate. Now, we're told the potential loss of the allegedly trivial funding poses an existential threat. https://t.co/kCdUSWqCPw — T. Becket Adams (@BecketAdams) July 17, 2025

