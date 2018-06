Nebude Poche, nebude důvěra, vzkázal vlivný člen ČSSD. Co na to Hrad? Babišovy starosti rozhodně nekončí

Sociální demokracie si ve vnitrostranickém referendu rozhodla o tom, že podruhé vstoupí do vlády s Babišem. Tentokrát to ovšem nebude v koalici s KDU-ČSL, nýbrž za podpory opozičních komunistů. Kabinet se bude moct opřít o sílu 108 poslanců. Tedy pokud se členem vlády stane dosavadní europoslanec Miroslav Poche. ČSSD trvá na tom, aby byl ministrem zahraničí. Prezident Miloš Zeman o tom nechce ani slyšet. Pocheho označuje za „sluníčkáře" neboli příliš velkého přítele migrantů. Poche tuto charakteristiku sebe sama nejednou odmítl.

Andrej Babiš prý zpočátku uvažoval, že Pocheho na ministra zahraniční nenavrhne, jenže v ČSSD tvrdě narazil. Europoslanec platí za vlivného hráče ve straně, který údajně notně přispěl k tomu, že se předsedou ČSSD stal Jan Hamáček. Jeho nominace na ministra zahraničí zase údajně přispěla k tomu, že i pražská ČSSD vesměs hlasovala pro vstup do vlády. Kdyby se pražská ČSSD rozhodla dát Babišovi košem, sociální demokraté by zřejmě svou většinou trestně stíhaného premiéra odmítli.

Jeden z vlivných členů ČSSD to prý redakci napsal krátce a prostě. Nebude-li Poche, nebude vláda s ČSSD. „Tak nebude důvěra,“ uvedl. A doplnil smajlík.

Babišovi tak nezbude, než na Hrad přijít s návrhem na jmenování Pocheho do vlády. Ale co se stane, pokud Zeman odmítne dosavadního europoslance jmenovat? Zatímco ČSSD je údajně připravena jít za Pocheho do boje, Babiš je prý v této věci mnohem zdrženlivější. „Podle informací z Babišova okolí tedy šéf ANO nakonec Pocheho coby kandidáta na šéfa diplomacie donese. Jenže když ho Miloš Zeman jmenovat odmítne, nebude s ním chtít jít do války,“ napsal deník.

A Poche nebude jediným jablkem sváru mezi koaličními partnery, Hradem a komunisty. KSČM dává znovu a znovu najevo, že by ráda omezila angažmá českých vojáků v zahraničních misích NATO. ANO a ČSSD o tom nechtějí ani slyšet. ČSSD zase naznačuje, že bude velmi vstřícná k požadavkům odborů. Babiš nedávno odmítl požadavek předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly na plošné navýšení platů státním zaměstnancům o 10 procent.

Psali jsme: Všichni poslanci sociální demokracie by měli respektovat výsledek referenda, připomíná Zimola Petr "demolínek" Dolínek má zálusk na další funkci. Jeho kolegové nám to poslali černé na bílém Mluvila, i když je to zakázané. Politička ČSSD má průšvih Seznam.cz objevil zajímavou minulost Miroslava Pocheho. Pracoval pro Zdeňka Bakalu, ale nikdy ho prý neviděl

autor: mp