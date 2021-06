Nebude to veselý. Xaverova odpověď herci Měcháčkovi. A ještě něco o Václavu Klausovi v rozhlase...

reklama

Na úvod pořadu Xaver vyjádřil svou lítost nad neúspěchem českého hokejového mužstva. Vrátil se také ke kauze herce a komika Tomáše Měcháčka, který v živém vysílání označil Veselého domovskou internetovou televizi XTV za projekt placený ruskou tajnou službou GRU.

Herec Tomáš Měcháček se kromě série reklam na nejmenovanou banku proslavil moderováním pořadu České televize To se ví, který chtěl zábavnou formou bojovat proti dezinformacím. Jeho výrok v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým zněl takto:

„Heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi“.

Xaver mu údajně napsal SMS zprávu, ve které mu nabídl prostor na svém kanálu Xaver Live, aby mohl Měcháček svá tvrzení vyargumentovat, případně doložit. Komik bohužel na zprávu vůbec nezareagoval. Dle Xaverových slov ale zareagovali majitelé XTV, kteří na Měcháčka podali za jeho slova trestní oznámení, a věc již proto řeší orgány činné v trestním řízení. „Majitelé se takto rozhodli a já tvrdím, že udělali správně. Myslím, že se v této věci ukázalo, kdo je ten odvážný, a kdo je ten slaboch,“ dodal Xaver.

Jednatel a majitelé XTV rovněž vydali k věci tiskové prohlášení, ve kterém odmítají, že by existovala jakási skrytá vlastnická struktura s anonymními akciemi, jak Měcháček naznačoval.

„XTV s.r.o. se dále co nejdůrazněji ohrazuje proti tvrzení, že je snad řízena nebo financována entitami z Ruské federace a výslovně žádá ty subjekty, které tyto falešné informace rozšiřují, aby přestaly s jejich publikací či jiným způsobem zveřejňování a to v jakékoliv podobě,“ stojí v tiskovém prohlášení podepsaném trojicí vlastníků.

Na Měcháčka již bylo podáno trestní oznámení a zaslána mu předžalobní výzva.

Veselý také během streamu upozornil na to, že je před volbami a že zde existují tlaky, aby XTV a jeho kanál Xaver Live skončily, a v té souvislosti se vrátil ještě k Měcháčkovi. „To, jak zaútočil na mě, to já unesu. A to, jak zaútočil na XTV, bylo laciný a trapný. Nakonec si to nedokázal ani obhájit. Dobře věděl, že v tom Českém rozhlasu na to prostor není a že já jsem tam vlastně najmutý moderátor, a proto to nemohu ani připustit. A XTV a její majitelé se k tomu postavili správně. Navíc, dostávají se ke mně různé informace; ono to možná nebylo ani z jeho hlavy,“ řekl Xaver k Měcháčkovu útoku.

Jeden z fanoušků v chatu následně napsal, že má pocit, že za celou „kauzou Měcháček“ může stát finanční skupina PPF. „Opravdu nevím, do PPF nevidím. Je pravda, že se ke mně v tomto duchu nějaké informace dostaly, ale může to být také nějaká provokace. Pravdou je, že PPF měla a má svoje zájmy v České televizi a myslí, že to šéf komunikace PPF řekl i paní radní Lipovské. Takže bych to nevylučoval, ale žádný důkaz na to nemám. Jisté je, že je pan Měcháček ve službách PPF. Ale je to spekulace,“ prohlásil Xaver.

Co říká Xaver na to, že Václav Klaus demonstrativně odešel z vysílání Českého rozhlasu? „Stalo se to už u Miloše Zemana. Jsou to lidé, kteří k této zemi patří. Ať je to, jak chce, je to bývalý prezident, v případě Miloše Zemana současný prezident. Kde jinde by měli mít tihle lidé prostor než na Českém rozhlase? Je to škoda, ale aspoň je o čem mluvit, že?“ pousmál se Xaver, který na XTV s Václavem Klausem vede pravidelné rozhovory v rubrice s názvem Pane prezidente… „Pan Klaus má zajímavé názory a je to člověk, co leccos zažil, a skoro bych řekl, že do té nejvyšší české politiky ještě promluví,“ dodal moderátor tajemně.

Klaus má podle Xavera způsob vyjadřování, který můžeme milovat, nebo nenávidět, ale nikdy nikoho nenechá chladným. Během streamu se vyjádřil posměšně k iniciativě Pirátů vypustit z občanských průkazů informace o pohlaví a přimlouval se u svých fanoušků za zachování české koruny. „Na euro mám jen emotivní názor, chci korunu, nerozumím ekonomice, a kdybych měl o něčem takovém rozhodovat nebo se vyjadřovat, dopadlo by to, jako kdyby dali Feriho do dívčí školy – špatně.“ Páteční hlasování o nedůvěře vládě se Xaverovi také nezdálo. „Mohl jsem si ukroutit hlavu. Bylo od začátku jasné, jak to dopadne. Měli to zkrátit a udělat to bez kamer. Bylo by to kratší a mohli se dříve dívat na hokej,“ vtipkoval moderátor.

Xaver v reakci na dotaz fanouška vzpomínal také na setkání s dnes již zesnulou legendární režisérkou Věrou Chytilovou. Ta ho během jednoho vysílání prý nazvala poštěvákem, ve smyslu někdo, kdo někoho poštívá a provokuje. „Byla to velmi šarmantní dáma, a jen hlupák by v jejích slovech mohl hledat něco neslušného. Povídali jsme si ještě dlouho po vysílání,“ vysvětloval Xaver.

Na závěr ještě Xaver pozval diváky na svůj další nedělní stream s hostem, na kterém Xaver přivítá epidemiologa Jiřího Berana. Moderátor přislíbil, že se bude na co dívat, protože údajně bude možná vyvrácena jedna velká lež.

