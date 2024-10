Nebudou změny? Rozpustit. Hádání Německa a Francie má v Česku své závěry

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz jednali v Berlíně o Draghiho zprávě o konkurenceschopnosti Evropy, která bude na programu příštího summitu Evropské rady, informuje server Politico. Draghiho zpráva varuje před tím, že se Evropská unie dostává postupně na stranu poražených. Prohrává jak s Čínou a s jejím průmyslem, tak i s USA, které pracují s velmi protekcionistickou politikou, kdy chrání svůj průmysl. A navíc na své území láká průmysl evropský, který se propadá pod regulacemi samotné EU. Bývalý generální tajemník Evropské centrální banky a bývalý italský premiér Mario Graghi nabádá Evropskou unii, aby se k prosperitě a k návratu do vůdčích světových pozic prodlužila společným dluhem. Peníze by šly na rozvoj, inovace a zelenou transformací.

Oficiálně Paříž i Berlín tvrdí, že souhlasí s Draghim. Ve skutečnosti však Německo nesouhlasí s navrhovanou novou vlnou společných půjček EU na investice do strategických sektorů a soupeří s Čínou a s USA – zatímco Francie často volala po novém dluhu EU a po opakování zkušeností s plánem obnovy po pandemii. Německo je výrazně proti.

„Náš bývalý formální model je u konce. Přílišně regulujeme a nedostatečně investujeme. Pokud se v následujících dvou až třech letech budeme řídit klasickou agendou, na trhu jsme skončili,“ varoval Macron na panelové diskusi Global Dialogue v Berlíně. „EU může umřít. Jsme na prahu velmi důležitého momentu,“ dodal Macron.

Macron varoval, že globální hráči – USA a Čína – Evropskou unii porážejí na všech frontách. Obě mocnosti jsou daleko vepředu před EU v oblastech zelené transformace, obrany i bezpečnosti, ve vývoji umělé inteligence a v technologických inovacích. Unie je za nimi na chvostu. Podle Macrona je potřeba, aby EU jako celek masivně investovala a aby se snažila obě mocnosti dohonit. A předhonit. I díky tomu, že Čína a USA daleko více investují, narůstá jim HDP. A dokládá to na číslech, kdy HDP zemí EU za posledních 30 let vzrostl o 30 %, a HDP USA vzrostl o 60 %.

Macron dále naznačoval jistou federalizaci EU pod argumenty průmyslu a ekonomiky. „Musíme se smířit s tím, že budeme mít evropské šampiony, a ne 27 evropských šampionů,“ řekl důrazně Macron. To vše pak i pod společným dluhem EU, kterému se Německo brání.

Během otázek a odpovědí na akci Macron naznačil nesoulad s Olafem Scholzem, když byl dotázán, zda by byl schopen přesvědčit Berlín, aby akceptoval společný dluh EU, jak navrhuje v oficiální zprávě bývalý italský premiér Mario Draghi. Francouzský vůdce se zasmál a řekl, že naposledy se to stalo v reakci na pandemii, s určitou pomocí „kolegy jménem Covid-19“.

K věci si pod příspěvkem novináře Michala Půra řekl své bývalý český premiér Mirek Topolánek. „Hm. To jsou texty na prd. Popisují pouze to, co je zřejmé, a to je princip ‚národní zájem nadevše‘, ale nenabízejí řešení a neidentifikují příčiny. Proč? Protože by museli napsat, že celá klimatická politika vede EU do záhuby. A co my? Ve clech s Němci, v jádru s Frantíky…“ napsal Topolánek na síti X. Na což reagoval novinář Michal Půr lakonickým sdělením. „My jsme zjevně zmatení.“

Hm. To jsou texty na prd. Popisují pouze to, co je zřejmé, a to je princip "národní zájem nadevše", ale nenabízejí řešení a neidentifikují příčiny. Proč? Protože by museli napsat, že celá klimatická politika vede EU do záhuby.

A co my? Ve clech s Němci, v jádru s Frantíky... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 5, 2024

Na rozpory mezi Německem a Francií si posvítil i ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. „Oba primárně bojují za své domácí politické zájmy na scéně EU. Stejné používání ‚Evropy‘ jako u nás. Logické by ve smyslu Draghiho zprávy bylo podmínit jakékoliv posilování na úrovni EU, pravomoci či zdroje, tím, že NAPŘED předvede podstatné zjednodušení byrokracie a pravidel,“ míní Singer.

Oba primárně bojují za své domácí politické zájmy na scéně EU. Stejné používání "evropy" jako u nás.

Logické by ve smyslu Draghiho zprávy bylo podmínit jakékoliv posilování na úrovni EU, pravomoci či zdroje, tím, že NAPŘED předvede podstatné zjednodušení byrokracie a pravidel. https://t.co/RND8PtsXzp — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) October 5, 2024

Macronovo volání po změnách nenechalo klidným ani europoslance za Motoristy sobě Filipa Turka. Ten je toho mínění, že zelená transformace natolik rozklížila ekonomickou stabilitu EU, že je potřeba přistoupit k razantním změnám. Nebo EU jako taková skončí na smetišti dějin. „Je na čase to začít říkat nahlas. Zelení Khmérové pokračují v deindustrializaci Evropy, přes poslední výsledky voleb a přání obyvatel a přes silná doporučení kapitánů průmyslu. Pokud nedojde ke značným změnám, budeme to muset rozpustit,“ napsal Turek na síti X.

Je na čase to začít říkat nahlas. Zelení Khmérové pokračují v deindustrializaci Evropy, přes poslední výsledky voleb a přání obyvatel a přes silná doporučení kapitánů průmyslu. Pokud nedojde ke značným změnám, budeme to muset rozpustit. pic.twitter.com/lpKtzjxdZo — Filip Turek (@DolphSegal) October 5, 2024

Psali jsme: Havlovy narozeniny: Rakušan, Nerudová, Fiala, všichni vzpomínají. Hlavně na to, proti komu se vymezoval Nábor na Ukrajině: Sbírají, jak mohou, ale nedaří se. Útěky, dezerce i sebevražda Mrtvé nepálit, z toho jsou emise. Radši kompostovat, chtějí němečtí Zelení „Umírá mnohem víc Ukrajinců než Rusů. V zimě nebudou mít topení.“ Profesor temně