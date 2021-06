Nechceme, aby Čechům k obraně zbyly jen holé ruce. Senátor Červíček varoval před zákazy v rámci EU

reklama

Bývalý policejní prezident Martin Červíček změnu Listiny základních práv a svobod prosazoval se slovy, že ta „zavádí explicitní právo na obranu života coby jednoho ze základních právem chráněných statků, přičemž rovněž jednoznačně stanovuje, že může jít o obranu ozbrojenou“. Rovněž podotkl, že právo obsahuje i institut pomoci v obraně, a to tím, že se v něm uvádí situace, kdy není obráncem bráněn přímo jeho život, ale život jiného člověka.



Tvrzení, že zakotvení práva bránit životy se zbraní jako základního lidského práva v ústavě je zbytečné, oponuje s tím, že přestože jsou i jiná práva upravená běžnými zákony a nikdo nad nimi nepochybuje, jsou také v mnoha případech povýšena na práva ústavní. Jmenoval kupříkladu právo shromažďovací nebo právo nebýt podroben nuceným pracím. Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



Hlavní smysl novely vidí v tom, že i do budoucna bude zachováno právo bránit sebe nebo jiného člověka za jednoznačných podmínek daných trestním právem, a to i se zbraní. „Je to tedy garance zákonodárce, že ponechá občanům po předpokládané nebo možné regulaci alespoň nějakou možnost se efektivně bránit. Pokud mluvíme o předpokládané nebo možné regulaci, mám na mysli nijak neskrývané tendence faktickému zákazu nošení při sobě čehokoli, co by mohlo být použito jako zbraň,“ okomentoval před poslanci.



Podotkl, že zákaz zbraní na obranu není v mnoha zemích Evropské unie výjimkou, a senátní návrh chce tedy na hrozbu nemožnosti se bránit reagovat. „Nechceme, aby jedinou možností, jak se bránit, byla obrana pouze holýma rukama. Odzbrojení spořádaných obyvatel s legálně vlastněnými zbraněmi má zamezit straně zločinu takové zbraně mít. Problém je ovšem v tom, že se zločinci nikdy nikoho na nic nebudou ptát a takové zbraně mohou mít. Prostě si je pořídí nelegálně. Tedy represivní možnosti tohoto práva potom zcela selhávají. A oslabí v konečném efektu toho, koho mají bránit, tzn. spořádané občany,“ řekl.



Naopak odmítl, že by vlivem novely mělo být posíleno právo na vlastnění střelných zbraní. „Prosím, to je samozřejmě nesmysl. A při použití všech dostupných výkladových metod k takovému závěru z textu novely prostě dojít nelze. O střelné zbrani novela nehovoří a není to jejím smyslem. Naopak ponechává na úrovni běžných zákonů zákonodárci možnost regulace jednotlivých druhů zbraní, a to i věcí, které zbraněmi být mohou,“ podotkl. Fotogalerie: - Petice za zbraně

Neguje rovněž, že by došlo k umožnění zakládání domobran a bojůvek. „Není to pravda. Novela nijak nemění vymezení nutné obrany nebo krajní nouze. Pokud v mantinelech nutné obrany a krajní nouze někdo použije zbraň k odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku, resp. nebezpečí, na zákonem chráněný zájem nebo na určité subjektivní právo, má na to právo. Jen intenzita jeho zásahu nesmí být nepřiměřená hrozící újmě. Takto se smíme chovat kdokoliv,“ vysvětlil, že v tomto pohledu se nic nemění.



Novela podle něj může zejména působit do budoucna, a to vzhledem k dalším možným zásahům EU proti zbraním. „Střet sekundárního práva Evropské unie s ústavním právem členského státu je otázkou, která dosud nebyla vyřešena. Nejenom náš, ale např. i německý ústavní soud se vyslovil ve smyslu, že si vyhrazuje právo v jistých případech neaplikovat automaticky právo Evropské unie. Bude-li v kolizi s ústavním právem nebo ústavou chráněnými základními lidskými právy,“ avizoval senátor, co by se mohlo dít.



Ústavní změna i podle dalších navrhovatelů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem; posílí také pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. Novelu podpořilo 141 ze 159 přítomných poslanců, 15 členů dolní komory zejména z řad Pirátů a KDU-ČSL se hlasování zdrželo. Proti byli pouze Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL. Pro doplnění listiny byla třeba ústavní většina nejméně 120 poslaneckých hlasů. Fotogalerie: - Zbraně na vládě

Novela vychází z petice, kterou podepsalo přes sto tisíc lidí včetně mnohých ústavních činitelů, jež reagovala na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených, a to i například myslivcům. Evropská komise míní, že úbytek legálních zbraní brání terorismu. Kritici však poukazují, že se teroristé povětšinou zákony neřídí a zbraně si opatřují nelegálně. Petici za ústavní právo na držení zbraně v minulém roce předala organizace Liga Libe premiéru Andreji Babišovi a předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi. Novelu už před hlasováním podpořili zástupci ANO, ODS či SPD. Psali jsme: Máte právo se bránit se zbraní. Poslanci schválili novelu Listiny Dávky a Romové: Šlachta velmi přitvrdil Katastrofa pro lidstvo? Zbraně, které vše mění. Mocní je nechtějí zastavit Právo na obranu se zbraní by se mělo dostat do Ústavy. Ve sněmovně je pro to podpora

