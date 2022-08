Nedostatek léků v lékárnách. Vláda sahá do zdravotnictví. Špatně, udeřila Vildumetzová

reklama

Vládní novela má snížit platby za státní pojištěnce na zbytek letošního roku, a to o necelých 500 korun měsíčně tak, aby se v tom celoročním průměru dostaly na stejnou úroveň, na jaké byly vloni. Celkem jde o 14 miliard korun do systému zdravotního pojištění. Ty by stát chtěl tou změnou ušetřit. ANO to dlouhodobě odmítá. Zítra se k novele kvůli vetu prezidenta Miloše Zemana k Sněmovna vrátí znovu.

Opravdu je hnutí ANO přesvědčeno, že by snížení plateb za státní pojištěnce znamenalo velký problém? "Kdybychom o tom nebyli přesvědčeni, tak bychom k tomu tak kriticky nevystupovali. Jsme přesvědčeni o tom, že vzít na zdravotním pojištění 13 miliard, které mohou způsobit nedostupnost a ohrozit kvalitu zdravotní péče v této době, tak si v žádném případě nemyslíme, že je to dobrý krok. I v kontextu s tím, že tato vláda avizovala, že bude bojovat s šedou ekonomikou ve svém programovém prohlášení a zruší elektronickou evidenci tržeb," poznamenala Mračková Vildumetzová.

"Když tady chtějí vzít, tak tady přeci měli u toho EET ty zdroje, kdyby to nezrušili, tak nemuseli vůbec s tímto návrhem přijít a mohli to v rámci toho zdravotního pojištění nechat," řekla, jak platby za státní pojištěnce souvisí s EET.

"Je jasné, že za úkony v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních platí zdravotní pojišťovny, určitě jste se někdy setkal s případem - a já jsem se s ním osobně setkala, že třeba někdo má nějaký zdravotní problém, vážný, a ta zdravotní pojišťovna k tomu musí dát souhlas, protože ten úkon stojí řadu finančních prostředků, jsou to třeba i lidé, kteří mají nějaký nádor a tak dále, osobně jsem se s tím setkala, kdy dlouhé týdny trvalo, než ta zdravotní pojišťovna právě z důvodu finančních to třeba schválila - a je jasné, že pokud se tedy vezme zdravotním pojišťovnám 13 miliard, tak to může způsobit to, že nebudou některé ty operace, na které ty lidé čekají... A já třeba z pozice starostky jsem měla možnost se setkat s lidmi, kteří za mnou přišli a byli nešťastní, že jim třeba žádný lékař nechce v danou chvíli pomoci, a my všichni bychom chtěli pomoci, a proto musíme právě v této oblasti dávat co nejvíce finančních prostředků, a naše vláda dala o kolik miliard více zdravotnictví," poznamenala Mračková Vildumetzová k dopadům. Ministerstvo zdravotnictví však ubezpečuje, že to negativní dopad mít nebude.

Mračkovou Vildumetzovou podle jejích slov také znepokojuje nedostatek léků v lékárnách. "Jestli nejsou léky pro malé děti, Nurofen a další věci... Souvisí to s tím zdravotnictvím," poznamenala.

"Brát finanční prostředky zdravotnictví je krok špatný. Vláda mohla jít do jiného z resortů," poznamenala Mračková Vildumetzová a opětovně zopakovala, že nechápe, proč vláda zrušila EET, ze které měla příjem 13 miliard. "Nemusela vůbec brát, a zdraví je to nejdůležitější," uvedla.

