Nejdříve zjistil promořenost národa, pak očkovat, navrhuje aktivista Hollan

Známý brněnský expolitik a občanský aktivista Matěj Hollan ve svém příspěvku na Facebooku upozornil na něco, na co se možná trochu zapomíná. Obavy z vakcinace jsou podle něj oprávněné a očkovat by se prý nemuseli zdaleka všichni. Měli bychom podle něj hlavně zjistit, jaká je skutečně promořenost, a dostat se tak z toho blbého lockdownování mnohem dříve.

reklama

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 3153 lidí

„Vakcinace není legrace a obavy jsou oprávněné, zvláště u nás, kde to nemá nikdo pod kontrolou. Chápu, že jsem s tím už otravnej, ale nejenže stát vůbec neřeší samozřejmě nutné testování na Ag před podáním vakciny, protože očkovat ty, kteří budou zrovna covid prodělávat, nelze, ale navíc zatím vůbec nezjišťuje přítomnost protilátek, které mají u nás statisíce osob,“ píše politik.

„Očkovat ty, kteří mají aktuálně protilátky, může být poměrně nebezpečné a kontraproduktivní. Vakcinolog Petráš to minulý týden říkal jasně: „Bude se muset provádět další klinická studie, jež bude sledovat, jak očkování snášejí jedinci, kteří už nějakou imunitu mají, a to z bezpečnostního hlediska. Když nějakou imunitu máte a podá se antigen, může docházet k interakcím a zvyšovat to nežádoucí účinky. Zároveň to může také ubírat samotnou ochranu, protože se může ukázat, že jedinci, kteří mají přirozeně získanou imunitu a provedete u nich aktivní imunizaci očkováním, pak svoji imunitu ztrácejí.

Nebude tak možné jednoduše říct, že je jedno, kdo je a není séropozitivní před očkováním, protože v takovém případě by mohlo docházet ke snížené toleranci a mohlo by současně docházet k paradoxu, že novým očkováním bychom ubližovali i z hlediska protektivní účinnosti. To se dosud při vyvíjení vakcíny celkem pochopitelně nezjišťovalo,“ upozorňuje Hollan.

Psali jsme: Doporučení, kterému se nedá odolat. Brněnský Hollan sepsal, proč to hodit Němcové a Šabatové

Co by se tedy mělo podle něj dělat? „Očkování simuluje přirozenou infekci – do těla se vpraví antigen původce nemoci (viru), ten způsobí imunitní reakci, ta je měřitelná detekovatelnou hladinou protilátek. Čím vyšší hladina, tím lépe z hlediska ochrany před infekcí v budoucnu. Jaká je skutečná prevalence (promořenost) covidu v ČR, nikdo pořádně neví, protože to neodhadují a nedělají séroprevalenční studie. Ale teď už bude poměrně vysoká. V průměru to bude odhadem možná 20 %? Ale i kdyby to mělo být 10 %, stojí to zato. Lidé, kteří mají dostatečnou hladinu protilátek, nemusejí být očkováni (případně ti, kteří ji mají nízkou, mohou možná dostat jen jednu dávku).“

„V každém případě, kdyby se v první fázi naočkovala ta část populace, která se s infekcí ještě nesetkala, bylo by to výrazné skokové navýšení k těm, kteří už infekci prodělali a jsou po nějakou dobu chráněni přirozeně, a tedy skokové posílení té kolektivní imunity. Časově by to hezky vyšlo – do doby, než bude dostatek očkovací látky, by se mohly testovat protilátky (a k tomu antigen, zachytili bychom další případy). Znamenalo by to efektivní využití zdrojů určených pro očkování, asi i vyšší ekonomickou efektivitu (nevím, kolik bude stát vakcína) a asi i značně rychlejší přiblížení se protektivní úrovni kolektivní imunity. Tj. dostali bychom se z toho blbého lockdownování mnohem dříve,“ domnívá se Hollan.

Psali jsme: Přituhuje: ,,Čepici mi ukradli! Když jsem hledala máslo." Desítky paštik v košíku. A slovo hospodským Co chtějí komunisté? Metnara ven. A potom něco dalšího Štěpán Křeček: Bitcoin je na historickém maximu. Jeho příběh je neuvěřitelný Ledecký v DVTV: Vy jste mě střihnul. Z čeho mě tu obviňujete? Zrovna když jsem říkal...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.