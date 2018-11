Nejen terorismus. Policie vyšetřuje pražského imáma i pro majetkovou kriminalitu

Shehadeh byl v minulých dnech zatčen v Jordánsku, kde se skrýval. Nyní už sedí v české vazbě. Obviněn je spolu s bratrem a jeho ženou, a to z podpory terorismu. Pražské policisty však zajímá také jeho byznys, kdy své firmy v Praze převedl na právníky. Do konce února však byl například jednatelem a spolumajitelem společnosti Alminbar, s. r. o. Nyní již těmito pravomocemi disponuje právník Leonid Kushnarenko. Zplnomocnění získal v polovině loňského roku, těsně před tím, než Shehadeh zmizel do zahraničí.

Původní text ZDE.

„Firma Alminbar si pronajímala prostory modlitebny v Opletalově ulici v Praze a poskytovala je muslimské obci,“ poznamenal ke společnosti jeden z důvěryhodných policejních zdrojů. A tak je prý otázkou, zda tento obchod přes mezičlánek neměl zakrýt jiný tok peněz. Shehadeh se před policií měl skrývat nejprve v Mauritánii a následně v Jordánsku.

„Od Shehadeha se poté, co po něm před rokem začala pátrat policie, distancovalo i Ústředí muslimských obcí v ČR a Islámská nadace v Praze. Dokonce tvrdila, že pražským imámem nikdy oficiálně nebyl a jen se do této role sám stavěl,“ dodává k tomu server iDnes.cz.

Muže nyní čekají výslechy policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Psali jsme: Prezidentův poradce Jindrák před kamerou: Migrace demoluje Evropu. Vždyť třeba v Německu se jednoznačně rozkládá stranický systém. A Brusel je mimo realitu Thajsko má podle Babiše zájem o české letouny L-39NG Ruský špion v Rakousku, kvůli kterému se ruší zahraniční cesty. Co vlastně prováděl? Macron s Trumpem mají společně připomínat konec první světové války. Ale ještě předtím se do sebe pořádně pustili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef