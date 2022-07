Nejste soud, na který si hrajete! Matocha kvůli hlasování Rady ČT čelil manažerovi z Kavčích hor

reklama

„Je naprosto neakceptovatelné, aby pomluvený či negativně zobrazovaný subjekt, zejména v případech tak citlivých jako je v současnosti obvinění z šíření dezinformací, nedostal v daném pořadu prostor k vyjádření s odůvodněním na malý časový prostor reportáže, jako se to stalo v případě reportáže v pořadu Newsroom ČT24,“ poznamenal Matocha ve svém příspěvku, kdy mimo jiné sdílel článek ParlamentníchListů.cz, který problematiku popisoval.

„Generální ředitel ČT Petr Dvořák dostal měsíc na to, aby sdělil Radě ČT, jaké důsledky z toho vyvodil vůči viníkům a jaké kroky učinil vůči poškozeným neobjektivní reportáží. Ti vůbec nedostali slovo, jen mohli bezmocně přihlížet, jak je z veřejnoprávní obrazovky označují za dezinformátory či antivaxery,“ uvedl ke kauze server. „Česká televize by se měla konečně probrat a měla by začít jednat korektně. Vždyť si sama může ověřit, kdo v minulosti lhal a kdo měl pravdu,“ zareagovala pro ParlamentníListy.cz také jedna z reportáží poškozených, imunoložka Zuzana Krátká. 5. prosince loňského roku tvůrci pořadu onálepkovali občanskou iniciativu Zdravé fórum jako antivaxerskou skupinu a šiřitele nesmyslů a dezinformací, přičemž v této prezentaci využili loga platformy a zobrazili tváře jejich zástupců – advokáta Tomáše Nielsena a právě imunoložky Zuzany Krátké.

Psali jsme: Padla kosa na kámen. Rada ČT rozhodla, výmluvy nezabraly. Dvořák bude muset konat

„Rada ČT konstatovala, že pokud Česká televize označí někoho jako dezinformátora, jako učinil pořad Newsroom ČT24 iniciativě Zdravé fórum, je nutné věc doložit. Tím, že doloženo nebylo nic, a navíc ani nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži a osočeným z dezinformátorství k jejich vyjádření, byl porušen Kodex ČT. Konkrétně došlo k porušení článku 5.3 Kodexu České televize, kde se klade důraz na to, aby aktérům událostí byl v publicistických pořadech dáván ucelenější prostor k vyjádření argumentů, jimiž zdůvodňují své postoje. Pro hlasovali všichni přítomní radní s jedinou výjimkou Martina Doktora, který se zdržel,“ zkonstatoval k celé věci na svém facebookovém profilu Matocha.

„Je to jinak, než píšete, a doporučuju se podívat na onu ukázku. Nešlo ani o reportáž. Když se oháníte zákonem, určitě víte, že porušení Kodexu se neprokazuje hlasováním rady, ale předává k posouzení Etickému panelu. Mimochodem jste jako Rada vstoupili tímto do soudního sporu, který s ČT Zdravé fórum vede, a poskytli protistraně výhodu. Vaše stanovisko už advokát použil proti ČT. Kdybyste byli alespoň zdrženliví a vyčkali rozhodnutí soudu. Pak si klidně začněte lynč. A gratuluju ke sdílení článku z média, které je jasně dezinformační. Tak nějak to do sebe zapadá,“ poznamenal následně v diskusi ředitel divize komunikace a korporátních vztahů České televize Vít Kolář.

„Mýlíte se, porušení Kodexu ČT se rozhoduje hlasováním Rady ČT, viz zákon o ČT. Etický panel k tomu třeba není, to je poradní orgán generálního ředitele,“ odvětil Matocha.

Kolář se pak do diskuse ještě zapojil, když Matochu požádal o příslušnou citaci. „Podle par. 8, písm. i vydává rada stanoviska, doporučení a podle Kodexu EP zkoumá sporné situace. Rada není soud, na který si hrajete. Nikde to, co píšete, nenajdete. To, že pomáháte protistranám ČT, včetně zde diskutující paní Odkolek, je důkazem, že neumíte být nestranný. Tak to nekritizujte u ostatních,“ poznamenal Kolář.

Lucie Odkolek, která si v minulosti stěžovala na pořad Reportéři ČT, totiž rovněž vyjádřila v diskusi svůj názor: „Nikdo nedokáže být více dezinformační než Česká televize. Gratuluji, kam až jste klesli za posledních pár let.“

