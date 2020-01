Největší záhada kolem Milionu chvilek? A co mají společného Minář s Gretou? Kateřina Dostálová jasně a stručně

ROZHOVOR „Koukněte na Gretu, když jí ustřihnete copy, je jak Minář přes kopírák,“ poukázala v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jedna ze zakládajících členek ODS a bývalá poslankyně za tuto stranu Kateřina Dostálová. Největší otázkou ohledně spolku Milion chvilek pro demokracii, který pořádá demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), podle ní je, kdo jej vlastně financuje. Ke spolku též přidala slova ohledně angažování se mladých lidí v něm a politice. Ty nepotěší ani školou povinné „bojovníky za klima“. „Neměli by chodit za školu, ale do školy,“ vzkazuje jim.

Britský deník The Times zařadil hlavního organizátora spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře mezi dvacet vycházejících hvězd, které je dobré v roce 2020 sledovat. Je skutečně Minář osobností evropského významu?

Meritem věci je, kdo tenhle spolek platí. To je stejné jak u Grety. Koukněte. Když jí ustřihnete copy, je jak Minář přes kopírák. The Times mě nezajímá. Cink. Samozřejmě že není.

Může postava patnáctileté studentky přinést Milionu chvilek plusové body, nebo spíše hrozí, že je lidé přestanou brát vážně?

Celé je to směšné. Někdy pochybuji o výši intelektu spoluobčanů, kteří na tohle skočí. Takového čiperu jsme měli v Prostějově. Zem se slehla. Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 6% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 78% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 17411 lidí

„Nejde už jen o to, že si nepřejeme Andreje Babiše,“ říká studentka Loumová. Podle ní je potřeba také ukázat, jaké politiky lidé chtějí. Měl by Milion chvilek někoho konkrétního doporučovat?

Celej Milion chvilek je dobrej Prchalův trik. Vytvořili z Andreje mučedníka. Nahrává mu to body u bezvědomých a těch je víc.

Lze vítat politickou aktivitu takto mladých lidí, ať už skrze Milion chvilek, nebo třeba ekologická hnutí Extinction Rebellion a Fridays for Future? Je dobře, že se mladí lidé navzdory chybějícím zkušenostem tolik zajímají o věci veřejné?

Já je nechci shazovat. Jen si myslím, že by neměli chodit za školu, ale do školy. Vzdor a rebelie k pubertě patří. Taky je to o výchově doma. To by si měli uvědomit hlavně rodiče.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2019

Je podle vás reálné, že se někteří z těchto mladých postupem času uplatní i v celostátní politice?

Pouze promile.

Měla by se snížit věková volební hranice na 16 let, jak nedávno navrhl Vít Rakušan ze STAN? Jaké by byly důsledky takového kroku?

Ne. Psali jsme: Přijedu k vám domů! Minář z Milionu chvilek přitvrdí: Teď mu jde o víc. Nejen o Babiše. A bude to velké Chvilkař Minář se chlubil Tvarůžkové: Pomáhá mi osobnostní zralost a desky s Maxipsem Fíkem Mináře zastínil mládežník, který Babiše „poblil“ po schůzce. Novináři sestavili žebříček osobností, budete zírat Mináře vyhlásili vycházející hvězdou evropské politiky. A Johana Hovorková hned začala jásat...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.