Největší zločiny. Turek se u Xavera rozjel. Hlavně o tom, kdo ho bude podporovat

Filip Turek je superlídrem koalice Přísahy a Motoristů do Evropského parlamentu, podnikatel a někdejší automobilový závodník. Nyní v pořadu XTV.cz hovořil s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým o tom, jaké všechny zločiny má na svědomí evropský Green Deal. Mimo jiné i drahé stavby, drahou ocel, ale i drahé potraviny. Řekl také, kdo by mu měl v europarlamentu pomoct to změnit.

Úvodem Turek odpověděl, jak mu jde řídit kandidátku do eurovoleb. „Když jsme nyní začali kontaktní kampaň, tak vidíme to, co někteří politologové a experti nazývají fenoménem. Myslím, že zatím se to daří,“ řekl Turek, který by se podle dosavadních průzkumů opravdu mohl stát europoslancem.

„Motoristé jsou, když to řeknu ve zkratce, ODS revival. Klasická strana, pravicově konzervativní, která ale samozřejmě má jako symbol ten automobilismus, který je symbol určité svobody. A to, že nám Evropská unie a Green Deal chce sebrat automobilový průmysl a svobodu, co se týče aut, tak to je v podstatě to, čím se Motoristé začali zabývat jako hlavním tématem. Ale určitě těch témat mají mnoho a mnoho. U Přísahy je to naopak bezpečnostní zakotvení. Je to téma migrace, vnitřní bezpečnost, samostatná cizinecká policie a mnoho bezpečnostních témat,“ podotkl Turek.

Proč by měli lidé volit Motoristy a Přísahu do Evropského parlamentu? „Proto, že jim vadí nesvoboda, která se na nás tlačí z Evropské unie. Nicméně ten program mají nyní všichni podobný. Oni od nás všichni kopírují problém, co se týče Green Dealu a migrace. Jenomže my na to máme racionální řešení. Já průmysl a o Green Deal mám nastudovaný velmi komplexně, mám na něho skvělou argumentaci a jsem nějakým určitým spojujícím článkem mezi průmyslem a politickou mocí. To by měla být moje pozice. Takže já bych měl mít i velkou podporu od lidí z průmyslu, aby nám pomohli proti Green Dealu vystupovat. Protože mnoho lidí si samozřejmě plete s ochranou přírody, ale on je to ve skutečnosti klimatismus a ohromný daňový balíček, který nás všechny má omezovat. A já mám tu schopnost lobbovat proti Green Dealu pomocí průmyslníků a pomocí lidí z průmyslu z velkých automobilek, z velkých korporací. To je moje velké plus,“ sdělil Turek.

„V automobilovém průmyslu v Evropě pracuje třináct milionů lidí, máte tady třináct milionů závislých rodin – všichni vědí, že Green Deal je blbost. Vědí to všichni energetici a vědí to i lidé z normálního průmyslu, nejenom z toho automobilového,“ dodal Turek.

V Evropském parlamentu chce být součástí nějaké frakce, chce dělat iniciativu napříč frakcemi a chce také lobbovat. „V roce 2026 by mohlo projít přehodnocení zákazu aut se spalovacími motory v roce 2035, protože to bylo odsouhlaseno, ale měla by být revize. Takže důležité je spojit se s těmi zahraničními politiky, s těmi průmyslníky a tlačit tu iniciativu do Evropské komise,“ podotkl.

Další témata, která jej pálí, jsou emisní povolenky, stavebnictví a bydlení. „To je totiž něco, co je zdraženo Green Dealem extrémně. To, že stojí exotické ovoce víc než naše paprika nebo něco, co se pěstuje tady v okolí, tak tam všichni vidíme, že to úplně nefunguje, ale když si představíte, že jakýkoliv nový dům, nový byt bude muset mít rekuperaci, jakákoliv nová nemovitost tak bude dražší než před rokem... Když se podíváte, že máte nejdražší cement, sklo, železo na celém světě, že zavíráme železárny, máme je ve velkých ekonomických problémech a budeme si vozit v rámci ekologie železo z Číny, kde se samozřejmě nevyrábí tak ekologicky jako u nás, tak to jsou všechno ty momenty toho Green Dealu. A tam já zase říkám: spojovat průmysl s politikou a vysvětlovat politikům v EU i na těch národních úrovních, že ten průmysl ničíme a likvidovat... A třeba konkrétně přípojky na elektromobily, když budete dnes stavět nový dům, tak musejí všechny splňovat, že k nim povede tlustý kabel, že musí mít přípojku na elektromobil,“ sdělil Turek.

A co pak považuje za největší zločin Green Dealu? „Emisní povolenky jako princip, to, že s nimi obchodují Číňané, tak to je podle mě ten největší zločin Green Dealu, ale kdybych říkal, že se nám povede tohleto odstranit, tak bych lhal,“ uvedl Turek.

Vyjádřil se i k referendu o vystoupení z EU. „To já nepovažuji za řešení. My jsme ekonomicky nastavení jako 17. spolková země – a fakt ten Volkswagen a všechny tyhle věci, my musíme ekonomicky fungovat, spolupracovat nějakým způsobem s Německem. Já si nemyslím, že to je politické řešení, myslím si, že tak, jak se EU mstila Velké Británii, a Velká Británie doteď z toho má velké problémy, tak my nejsme zdaleka tak silní jako Velká Británie a ta naše ekonomická navázanost a navázanost našeho průmyslu na německou ekonomiku je tak silná, že by to z mého pohledu bylo kontraproduktivní,“ dodal Turek, který by chtěl, aby Evropská unie fungovala, ale racionálně a bez toho, aby ničila náš průmysl.

„Za mě osobně by byla skvělá EU před Lisabonskou smlouvou. To je model, který mně se líbí, ale říkat někomu, že to jde udělat, nebo že to jde zařídit, je lež,“ dodal.

