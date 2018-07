Některé městské části v Praze by uvítaly úpravy parkovacích zón

"Uvítali bychom rozšíření zón po celé Praze 6, protože vzhledem k neexistenci P+R parkovišť, což je vina magistrátu, jsou auta přespolních vytěsňována dál od míst, kde již zóny máme," uvedl mluvčí Prahy Ondřej Šrámek. Trpí tím podle něj okrajové části Prahy 6, ale i třeba Ořechovka. Rozšíření zón na celou městskou část už schválilo zastupitelstvo, rozhodnutí je na magistrátu.

Rozšíření zón o další oblasti plánuje i Praha 5. Ještě letos se nově objeví na sever od Plzeňské ulice v lokalitách Buďánka a Hřebenka. Další rozšíření čeká Malvazinky, kde se za parkování bude nově platit na západ od stávající zóny u Peroutkovy ulice. Zóny budou nově platit i v lokalitách Poštovka a U Vojanky.



O zavedení zón už dvakrát magistrát požádala také Praha 9, od neděle 1. července fungují v Praze 4 v oblastech podél trasy metra C, tramvajových linek v Nuslích a Podolí a v ulicích sousedících s Prahou 2 a 5, kde zóny už fungují.



Loni na městské části přešla odpovědnost za výběr pokut, které do té doby řešil magistrát. Roční náklady na tuto agendu podle zástupců radnice činí zhruba tři miliony korun, které jdou hlavně na platy úředníků. Na pokutách pak například v Praze 6 od letošního ledna do května vybrali 4,3 milionu korun. Částka vybraná za parkování se liší podle městských částí, například Praha 3 do května radnice vybrala 31 milionů korun a v Praze 5 13,5 milionu. Z vybraných peněz jde polovina magistrátu a polovina radnici, peníze z pokut si městská část nechává všechny.



Pražský systém parkování čelí kritice například kvůli problému s přesunem aut ze zón do oblastí těsně za hranicí placeného parkování. Problém je i v tom, že v zapojených městských částech je více vydaných parkovacích oprávnění než míst pro rezidenty. Ve výsledku tak i po zaplacení poplatku nemají místní obyvatelé jistotu, že zaparkují, a auta se tak přelévají do okolních oblastí.



psc mha

autor: čtk